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Scandal uriaș de arbitraj la Germania – Paraguay. Gol anulat după noua lege FIFA „anti Arsenal”

Scandal uriaș de arbitraj în prelungirile meciului Germania - Paraguay din 16-imile de finală de la Campionatul Mondial! Gol anulat după aplicarea așa-numitei reguli „anti Arsenal”
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.06.2026 | 02:12
Scandal urias de arbitraj la Germania Paraguay Gol anulat dupa noua lege FIFA anti Arsenal
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Scandal uriaș de arbitraj la Germania - Paraguay. Gol anulat după noua lege FIFA „anti Arsenal”. Foto: Profimedia
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Înainte de startul Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, FIFA a implementat o nouă regulă, așa-numita „lege anti Arsenal”. În mod evident, ea a început să producă efecte încă de la acest turneu final și bineînțeles că va fi aplicată în continuare, și după încheierea competiției de pe tărâm nord-american.

Gol anulat în Germania – Paraguay în baza noii reguli „anti Arsenal”

Este vorba despre faptul că nu se mai permite ca la fazele fixe, cornere sau lovituri libere, jucătorii aflați în atac să facă blocaje asupra adversarilor, fără a fi măcar în duel pentru mine, cu scopul de a crea un culoar favorabil pentru un coechipier aflat în plan secund în primă fază sau venit din linia a doua.

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Acest model a fost implementat recent în fotbalul mare de Arsenal, de aici și denumirea noii prevederi. Despre „tunari” se știe foarte bine că marchează multe goluri după faze fixe, întrucât echipa din Nordul Londrei are un antrenor specializat doar pe așa ceva, iar acesta lucrează mereu intens la antrenamente aceste momente ale jocului.

Ce s-a observat pe reluări la golul lui Tah din prelungiri

O astfel de fază s-a petrecut în prelungirile meciului Germania – Paraguay din 16-imile de finală de la Campionatul Mondial, jucat în noaptea de luni spre marți pe fusul orar al României pe „Gillette Stadium” din Foxborough, Massachusetts. După 1-1 la finalul primelor 90 de minute, în minutul 102, Jonathan Tah a reușit să marcheze pentru nemți cu o lovitură de cap din colțul careului de 6 metri, la bara a doua, după un corner executat de pe partea dreaptă.

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Ulterior, arbitrul marocan Jalal Jayed a fost chemat de către colegii săi din camera VAR la marginea terenului pentru a revedea faza. După ce a făcut acest lucru, a decis să anuleze reușita Germaniei pe motiv de fault în atac, după ce Anton a fost surprins făcând un astfel de blocaj asupra portarului advers, fără a avea vreo intenție de a juca mingea, cu scopul de a crea spațiu pentru Tah.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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