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Scandal uriaș după Atletico Madrid – Real Madrid 2-1! Jose Mourinho l-a făcut praf: „Este foarte slab”. Video

Jose Mourinho a atacat dur arbitrajul după Atletico Madrid - Real Madrid 2-1! Vezi ce a declarat „The Special One” după al doilea eșec stagional în La Liga.
Dragos Petrescu
20.09.2026 | 20:35
Scandal urias dupa Atletico Madrid Real Madrid 21 Jose Mourinho la facut praf Este foarte slab Video
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Jose Mourinho, atac dur la adresa arbitrului după Atletico Madrid - Real Madrid 2-1 // FOTO: colaj FANATIK
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Real Madrid a suferit al doilea eșec stagional în La Liga, 1-2 pe Estadio Metropolitano împotriva marii rivale locale Atletico Madrid. La conferința de presă de la finalul partidei, Jose Mourinho a răbufnit la adresa „centralului” Miguel Angel Ortiz, considerând că deciziile luate de acesta i-au defavorizat pe „galactici”. De asemenea, „The Special One” a ținut să precizeze că îl consideră pe Ortiz ca fiind total neexperimentat pentru încărcătura unui astfel de meci. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Jose Mourinho, atac dur la adresa arbitrului după Atletico Madrid – Real Madrid 2-1!

Așa cum era de așteptat, derby-ul Madridului a fost extrem de tensionat, iar deciziile de arbitraj au jucat un rol important. Real Madrid a încheiat partida în 10, după faultul comis de Huijsen în propriul careu din postura de ultim apărător, care a împiedicat o acțiune iminentă de gol a gazdelor. Totuși, reproșurile lui Jose Mourinho nu s-au rezumat doar la acest episod, ci la alte două evenimente pe care oficialii nu le-au tratat corect în opinia portughezului.

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Este vorba despre intrările dure comise de Lee Kang-in și Cristian Romero asupra lui Fede Valverde, respectiv Jude Bellingham, pe care arbitrul de centru nu le-a sancționat nici măcar cu un cartonaș galben. În cazul lui Romero situația s-a schimbat totuși după intervenția VAR, însă Mourinho este de părere că acea intervenție a fost de cartonaș roșu.

Arbitrul (n.r – Ortiz) nu avea experiența necesară pentru a conduce un astfel derby. Are 41 de ani. Este un arbitru foarte slab, care a oficiat doar la meciuri de calibru mic. Felicitări comisiei de arbitraj pentru această delegare. Însă domnul Trujillo (n.r – arbitrul din camera VAR) are un istoric în ceea ce privește meciurile lui Real Madrid – în Cupă, cu Girona, cu Osasuna. Este un arbitru VAR cu un istoric bogat. La Las Rozas (n.r – sediul Comisiei de Arbitrii) nu există presiune. Sau poate că există?

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Dacă ni se permite să concurăm în condiții de egalitate, o vom face. Nu vreau să spun că totul a fost măsluit, vreau să cred că ei greșesc. Că, prin numirea unui oficial de 41 de ani și a altuia cu un istoric potrivnic echipei Real Madrid, Comitetul a făcut o greșeală”, a declarat Jose Mourinho după eșecul cu Atletico.

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Jose Mourinho și Real Madrid au coborât pe locul 3 în La Liga!

În urma rezultatului înregistrat duminică pe Estadio Metropolitano, „galacticii” au rămas la borna cu numărul 15 și au coborât pe ultima treaptă a podiumului din Spania. Atletico a urcat pe locul 2, cu 16 puncte, iar lider este Barcelona, care are număr maxim de puncte după primele șapte etape (21).

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Ba mai mult, dacă Betis nu va pierde meciul de pe terenul nou-promovatei Deportivo A Coruna, Real Madrid va coborî pe poziția a 4-a. Campionatul Spaniei se va întrerupe odată cu meciurile echipelor naționale, iar echipa lui Jose Mourinho va reveni în acțiune abia pe 10 octombrie, atunci când va primi vizita celor de la Villarreal.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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