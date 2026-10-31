Suspiciuni grave după Balonul de Aur 2026! Pariuri suspecte de sute de mii de dolari au anticipat clasamentul exact

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Balonul de Aur 2026, , este în centrul unei anchete care poate afecta serios imaginea celui mai prestigios trofeu individual din fotbal. Mai multe conturi de pe platforma Polymarket au pariat sume importante pe ordinea exactă a primilor cinci clasați, iar pronosticurile s-au dovedit corecte. Suspiciunile privind o posibilă scurgere de informații au determinat organizatorii de la France Football să sesizeze poliția.

12 conturi au anticipat perfect primii cinci clasați la Balonul de Aur

Potrivit informațiilor din presa internațională, 12 conturi ar fi mizat împreună peste 264.000 de dolari pe un scenariu extrem de precis. După gala de la Londra, s-a constatat că toate cele cinci nume și pozițiile anticipate corespundeau rezultatului oficial.

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Informațiile dezvăluite de publicația franceză Upside și preluate de The Guardian arată că cele 12 conturi au fost create în perioada 1-20 octombrie. Acestea au mizat pe o singură variantă de clasament: Harry Kane pe primul loc, pe poziția secundă, Lamine Yamal al treilea, Rodri al patrulea și Lionel Messi pe locul cinci. Exact aceasta a fost și ierarhia anunțată la ceremonia desfășurată pe 26 octombrie, la Londra. Potrivit estimărilor prezentate în investigație, pariurile au generat câștiguri de aproape 200.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 149.000 de lire sterline.

Un detaliu care a atras atenția este comportamentul neobișnuit al conturilor. Șapte dintre ele nu ar fi participat la alte piețe de pariuri, iar șase și-au plasat prima miză la numai 15 minute după ce au fost create. Aceste elemente au alimentat suspiciunile că persoanele din spatele conturilor ar fi putut avea acces la informații confidențiale.

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După ce a primit informațiile strânse de echipa Upside, France Football a demarat propriile verificări. Organizatorii au confirmat că au deschis o investigație, iar poliția a fost informată în legătură cu suspiciunile privind posibila divulgare a rezultatului înaintea ceremoniei.s

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🚨 France Football has launched an investigation into suspicious betting activity surrounding the 2026 Ballon d’Or, amid concerns that the results may have been leaked before the ceremony. Twelve betting accounts allegedly wagered more than $264,000 and made almost $200,000 in profit after correctly predicting the exact top five: 🥇 Harry Kane

🥈 Kylian Mbappé

🥉 Lamine Yamal

4️⃣ Rodri

5️⃣ Lionel Messi The accounts displayed remarkably similar betting patterns, raising suspicions that confidential voting results were leaked in advance. French police have also been alerted. (Source: @guardian) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive)



Potrivit The Guardian, echipa Upside a identificat și o tranzacție care ar fi putut fi urmărită până la o platformă franceză. Reprezentanții acesteia ar fi confirmat că au identificat persoana care a alimentat unul dintre conturile implicate în pariurile suspecte, dar identitatea respectivului individ nu a fost făcută publică.

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Deocamdată, nu există o confirmare oficială că rezultatul votului a fost divulgat de cineva din interiorul organizării. Tocmai acest lucru încearcă să stabilească ancheta: dacă persoanele care au pariat au avut acces la informații privilegiate sau dacă au anticipat clasamentul prin alte mijloace.

Harry Kane, Mbappe și Yamal, în ordinea anticipată de pariori

Rezultatul final al votului a fost unul foarte strâns în partea superioară a clasamentului. Harry Kane a câștigat Balonul de Aur cu 1.055 de puncte, în timp ce Kylian Mbappe a terminat pe locul secund, cu 1.027. Așadar, diferența dintre cei doi a fost de numai 28 de puncte. Lamine Yamal a completat podiumul, cu 881 de puncte, urmat de Rodri, cu 726, și Lionel Messi, cu 612. Cei cinci au ocupat exact pozițiile pe care conturile suspecte le-au indicat în pariurile plasate înaintea galei.

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Un alt detaliu interesant este că unii dintre pariori nu s-au limitat la o singură miză. Investigația Upside descrie cazul unui cont care a cumpărat inițial contracte ce anticipau victoria lui Kane, apoi le-a vândut după creșterea cotei și a redirecționat banii către pariuri privind pozițiile exacte ale jucătorilor.

Balonul de Aur 2026 nu este prima controversă provocată de platforma Polymarket

Polymarket este o platformă de predicții bazată pe criptomonede, unde utilizatorii pot investi bani în diverse scenarii, inclusiv în evenimente sportive sau politice. În cazul Balonului de Aur, posibilitatea ca informații nedivulgate public să fi fost folosite pentru obținerea unor câștiguri a ridicat semne serioase de întrebare.

Publicația franceză Numerama a atras atenția că un asemenea tipar poate indica folosirea unor informații privilegiate, dar a subliniat și că simpla corectitudine a pariurilor nu demonstrează existența unei scurgeri de informații. Identitatea celor care au controlat conturile și sursa eventualelor informații rămân aspecte care trebuie clarificate.

Ancheta este în desfășurare, iar până la stabilirea tuturor circumstanțelor nu se poate vorbi despre vinovăția unei anumite persoane. Cert este că succesul pariurilor a pus sub semnul întrebării măsurile de confidențialitate din jurul votului pentru Balonul de Aur 2026.