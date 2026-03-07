Scandal uriaș după declanșarea războiului din Iran. Echipa națională, acuzată dur: „Trădare!”

ADVERTISEMENT

Naționala de fotbal feminin a Iranului participă în această perioadă la Cupa Asiei, care se desfășoară în Australia. Înainte de partida pe care Iranul a disputat-o pe 3 martie contra Coreei de Sud, jucătoarele echipei naționale au refuzat să cânte imnul țării, iar acest gest a provocat o reacție dură din partea unui jurnalist iranian.

Fotbalistele din naționala Iranului, acuzate de trădare

Prezentatorul TV Mohammad Reza Shahbazi, care lucrează pentru un post deținut de statul iranian, a lansat un atac dur la adresa fotbalistelor, după ce acestea au refuzat să cânte imnul național înainte de meciul contra Coreei de Sud, pe care aveau să îl piardă cu 3-0. Acesta le-a caracterizat pe sportive drept „trădătoare ale națiunii”, a spus că acestea au dat dovadă de o lipsă de patriotism și că gestul de a nu cânta imnul a reprezentat „culmea dezonoarei”.

Histórico gesto en la Copa Asiática Femenina 2026 🏆. Las jugadoras de Irán 🇮🇷 se negaron a cantar su himno nacional en Gold Coast antes de su debut frente a Corea del Sur 🇰🇷 (0-3). Una protesta silenciosa que da la vuelta al mundo tras los recientes sucesos en su país. … — News Day Mundo (@NewsDayMundo)

„Oricine face acțiuni împotriva țării în timp de război trebuie tratat mai sever. Ca și în cazul echipei noastre feminine de fotbal care nu a cântat imnul național… aceste persoane trebuie tratate mai sever”, a fost concluzia lui Shahbazi, conform . Meciul s-a disputat pe 3 martie, la doar câteva zile după .

Fotbalistele au cântat imnul înainte de al doilea meci de la Cupa Asiei, 0-4 contra țării gazdă Australia. Naționala Iranului își va încheia parcursul din grupă duminică, de la ora României 11:00, când va întâlni reprezentativa din Filipine. Deși a pierdut primele două meciuri, echipa iraniană are în continuare șanse la o calificare în sferturi, deoarece în această fază pot avansa și echipele clasate pe locul 3 în grupe.

Se retrage Iranul de la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic?

Dacă naționala feminină evoluează în această perioadă la Cupa Asiei, echipa masculină a Iranului ar trebui să se pregătească pentru Cupa Mondială care se va disputa în această vară în SUA, Canada și Mexic. Momentan, nu a existat vreun anunț oficial cu privire la o retragere din competiție, însă .

Naționala antrenată de Amir Ghalenoei a obținut calificarea încă din martie 2025 și a fost repartizată în grupa G a turneului final, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă. Toate cele trei partide ar urma să se dispute pe tărâm american: două dintre ele pe SoFi Stadium din Inglewood, California, iar cea de-a treia pe Lumen Field din Seattle.