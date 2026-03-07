Sport

Scandal uriaș după declanșarea războiului din Iran. Echipa națională, acuzată dur: „Trădare!”

Un prezentator TV și-a acuzat propria echipă națională de trădare după un moment petrecut la un turneu final. Totul are legătură cu războiul declanșat de SUA și Israel în Iran.
Bogdan Mariș
07.03.2026 | 08:00
Scandal urias dupa declansarea razboiului din Iran Echipa nationala acuzata dur Tradare
ULTIMA ORĂ
Fotbalistele din naționala Iranului au fost acuzate de trădare de către un prezentator TV. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Naționala de fotbal feminin a Iranului participă în această perioadă la Cupa Asiei, care se desfășoară în Australia. Înainte de partida pe care Iranul a disputat-o pe 3 martie contra Coreei de Sud, jucătoarele echipei naționale au refuzat să cânte imnul țării, iar acest gest a provocat o reacție dură din partea unui jurnalist iranian.

Fotbalistele din naționala Iranului, acuzate de trădare

Prezentatorul TV Mohammad Reza Shahbazi, care lucrează pentru un post deținut de statul iranian, a lansat un atac dur la adresa fotbalistelor, după ce acestea au refuzat să cânte imnul național înainte de meciul contra Coreei de Sud, pe care aveau să îl piardă cu 3-0. Acesta le-a caracterizat pe sportive drept „trădătoare ale națiunii”, a spus că acestea au dat dovadă de o lipsă de patriotism și că gestul de a nu cânta imnul a reprezentat „culmea dezonoarei”.

ADVERTISEMENT

„Oricine face acțiuni împotriva țării în timp de război trebuie tratat mai sever. Ca și în cazul echipei noastre feminine de fotbal care nu a cântat imnul național… aceste persoane trebuie tratate mai sever”, a fost concluzia lui Shahbazi, conform L’Equipe. Meciul s-a disputat pe 3 martie, la doar câteva zile după declanșarea războiului din Iran.

Fotbalistele au cântat imnul înainte de al doilea meci de la Cupa Asiei, 0-4 contra țării gazdă Australia. Naționala Iranului își va încheia parcursul din grupă duminică, de la ora României 11:00, când va întâlni reprezentativa din Filipine. Deși a pierdut primele două meciuri, echipa iraniană are în continuare șanse la o calificare în sferturi, deoarece în această fază pot avansa și echipele clasate pe locul 3 în grupe.

Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Digi24.ro
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
ADVERTISEMENT

Se retrage Iranul de la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic?

Dacă naționala feminină evoluează în această perioadă la Cupa Asiei, echipa masculină a Iranului ar trebui să se pregătească pentru Cupa Mondială care se va disputa în această vară în SUA, Canada și Mexic. Momentan, nu a existat vreun anunț oficial cu privire la o retragere din competiție, însă pare greu de crezut că Iranul se va deplasa în Statele Unite ținând cont de contextul actual.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii

Naționala antrenată de Amir Ghalenoei a obținut calificarea încă din martie 2025 și a fost repartizată în grupa G a turneului final, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă. Toate cele trei partide ar urma să se dispute pe tărâm american: două dintre ele pe SoFi Stadium din Inglewood, California, iar cea de-a treia pe Lumen Field din Seattle.

Război total între legendele lui Manchester United! Michael Carrick, mărul discordiei: „Ar putea...
Fanatik
Război total între legendele lui Manchester United! Michael Carrick, mărul discordiei: „Ar putea să îi distrugă cariera!”
UEFA a sancționat-o pe Real Madrid pentru rasism! Ce pedeapsă a primit gruparea...
Fanatik
UEFA a sancționat-o pe Real Madrid pentru rasism! Ce pedeapsă a primit gruparea din La Liga
Cum arată fotbalistul depășit în carieră doar de Leo Messi. Cu ce se...
Fanatik
Cum arată fotbalistul depășit în carieră doar de Leo Messi. Cu ce se ocupă în prezent, la 57 de ani
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1 e convins că România nu va ajunge la...
iamsport.ro
Fostul finanțator din Liga 1 e convins că România nu va ajunge la Mondial: 'Cu Lucescu cel Bătrân și căpitanul Hagi jr? Lăsați-vă speranțele la poarta Stambulului!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!