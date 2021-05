Scandal uriaș după eliminarea lui Sindy de la Survivor România, după ce tânăra a primit cele mai puține voturi din partea publicului. Războinica a fost nominalizată alături de Sorin și Marius în cadrul Consiliului de duminică seară.

Fanii reality show-ului au răbufnit pe rețelele de socializare și nu pot înțelege cum poate fi Sindy mai puțin susținută decât Sorin Pușcașu, care a reușit să se salveze și în această săptămână. Maria, Albert și Andrei au fost favoriții publicului, iar ceilalți au fost automat în pericol de eliminare.

Paginile și grupurile din mediul online au fost inundate de comentarii din partea publicului, care critică aspru plecarea Szidoniei Szasz din competiție, în locul lui Sorin.

Scandal uriaș după eliminarea lui Sindy de la Survivor România: „Asta e făcătură curată!”

Fanii show-ului Survivor România au sperat ca Sorin Pușcașu să fie următorul eliminat din echipa albastră, din cauza conflictelor pe care le-a avut cu mai mulți coechipieri în aceste luni. În plus, unii internauți sunt convinși că voturile nu sunt reale și că Sorin este ținut acolo pentru audiență, nefiind cel mai iubit de public.

Aceștia nu înțeleg cum de Sindy a primit atât de puține voturi, însă au pus acest lucru pe seama certurilor pe care le-a avut cu Maria în ultima perioadă și apropierea de Sorin, cu care nu se înțelegea prea bine înainte. Telespectatorii au criticat dur plecarea ei și sunt de părere că ar mai fi trebuit să rămână.

Internauții sunt mult mai indignați știind că, dacă Războinicii pierd imunitatea săptămâna aceasta, Adelina și Bogdan, noii concurenți, vor intra la voturile publicului, iar șansele lui Sorin de a pleca sunt minime.

Mulți sunt de părere că apropierea dintre Sindy și Sorin i-a adus eliminarea tinerei și că așa vor păți și ceilalți coechipieri care sunt de partea acestuia. Paginile de Facebook și Instagram au explodat de mesaje seara trecută, unii scriind chiar și acum.

„Daca nu te aliai cu gașca veselă poate rămaâneai mai mult,/ Câte vieți mai ai, Sorine?/ Nu mai scăpăm de Sorinela…de săptămâna viitoare o să intre la vot Adelina și Bogdan…săptămâna asta era șansa noastrăsă scăpăm de el…cum naiba a ajuns Sindy pe utimul loc?! Asta e făcătură curată/ Din păcate, pe Sorin îl ține producția. Fără el nu ar mai fi ceartă și oamenii nu ar mai vota așa de mult”, au fost câteva dintre comentarii.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Survivor Romania (@survivorromania.oficial)

Sindy, criticată că s-a apropiat de Sorin

Cei mai mulți cred că Sindy a greșit atunci când nu l-a mai susținut pe Albert, la începutul competiției, devenind prea apropiată de Sorin și Starlin. Războinica a fost printre favoriții publicului la un moment dat, tocmai datorită reticenței față de colegul ei, cu care a avut conflicte.

„Greșeala ei a fost că s-a dat de partea lui Sorin, ea nu era fată rea, dar s-a lăsat influențată de el și nu a avut decât de pierdut. Asta vor păți toți care s-au aliat cu Sorin,/ Trebuia să rămâi de partea lui Albert, așa cum ai făcut-o la început, când l-ai votat pe Sorin(a), ziceai atunci că e cel mai slab, de aceea ai ieșit printre favoriții publicului…

Când Sorin(a) a observat asta, ți-a spălat creierul ‘inocent’ și te-ai întors împotriva lui Albert, apoi ai devenit geloasă pe Maria pentru că o strângea băiatul în brațe…nu uita, ai început bine, dar ai sfârșit rău, puteai avea un drum mai lung în competiție, dar ai fost manipulată…acum să stai în fața TV-ului și să realizezi care a fost greșeala ta”, i-au transmis internauții lui Sindy.

Sindy, eliminată de la Survivor România

Sindy a fost eliminată în ediția de seara trecută, după ce a primit prea puține voturi din partea publicului. Tânăra a plecat cu zâmbetul pe buze și și-a luat rămas-bun de la fiecare coleg în parte, inclusiv de la Maria și Albert, cu care s-a certat recent, lucru lăudat de fani, care au spus despre ea că „și-a spălat păcatele”.

„Am avut o presimțire astăzi. Asta este, înseamnă că drumul meu s-a încheiat la Survivor. Sunt bucuroasă că am reușit să ajung până aici, mi-am dorit mult să ajung la această competiție.

O să plec cu capul sus. Nu am niciun regret, sunt fericită, nu sunt tristă, nu am nicio problemă. Câștigătorul să fie unul din echipa mea și le urez baftă tuturor. Mi-a plăcut, a fost frumos. Mă duc acasă la ai mei, oricum mă așteaptă. Am primit acel video și au spus că mă așteaptă, au avut și ei o presimțire, pentru că telepatia noastră e foarte puternică.

Nimic nu e mai important decât familia pentru mine, mă gândeam că pot să stau mai mult timp departe de familia mea…Chiar înainte să vin le-am spus părinților că m-aș muta într-un loc exotic, dar aici am realizat că nu a m-aș muta nici măcar din oraș, să nu-i pot îmbrățișa, să vorbim doar la telefon e nimic. O să apreciez totul mult mai mult când ajung acasă”, a transmis Sindy după ce Daniel Pavel a făcut anunțul neașteptat.