Scandal uriaș după moartea lui Diego Jota. Fotografia cu Ruben Neves și Rute Cardoso, văduva fostului fotbalist de la Liverpool, a stârnit reacții dure

Se pare că moartea lui Diego Jota este însă în prim plan. Un tabloid a publicat recent, chiar pe prima pagină, o fotografie cu Ruben Neves și Rute Cardoso, văduva fostului fotbalist de la Liverpool.

Au trecut aproape două luni de la moartea lui Diego Jota

Au trecut mai bine de două luni de la moartea lui Diego Jota. . Și iată că acum, discuții controversate au loc și inclusiv un scandal.

Un tabloid din Portugalia a publicat o fotografie cu văduva lui Diego Jota, alături de Ruben Neves. Practic cei de la TV Guia au decupat o fotografie Neves și Cardoso. La prima vedere poate părea că cei doi tineri urmează să se sărute.

Adevărul este însă cu totul altul, iar de aici și scandalul uriaș. Mai exact, fotografia a fost făcută la un eveniment din Portugalia. Evenimentul a fost organizat pentru a comemora moartea lui Diego Jota.

Astfel, au fost invitate mai multe persoane, inclusiv Ruben Neves. Cât despre scena unui ”posibil sărut”, cei doi nu urmau să facă asta, ci doar s-ar fi îmbrățișat, lucru dovedit de alte fotografii surprinse ulterior.

„Uniți și după moarte. Cum se sprijină văduva lui Diogo Jota pe umărul celui mai bun prieten al său”, scrie sub fotografia cu cei doi, care a generat mari controverse în fotbal, dar și în mediul online.

Ruben Neves, prima reacție după ce a fost surprins alături de Rute Cardoso, văduva Diego Jota

Ruben Neves nu s-a mai putut abține și a răbufnit, cu atât mai mult în contextul în care la mijloc este vorba și despre moartea lui Diego Jota, care era și cel mai bun prieten al său.

Mijlocașul lui Al-Hilal a avut o reacție dură la adresa celor care au publicat imaginea. Totodată, el a ținut să sublinieze faptul că este fericit alături de soția sa, Debora Lourenco. Menționăm faptul că cei doi au o relație de peste 11 ani.

Acesta a mai adăugat că ambii parteneri au fost alături de Rute Cardoso în această perioadă dificilă. Nimeni nu se aștepta însă ca lucrurile să degenereze în acest fel, iar oameni nevinovați să pice la mijloc.

„Întotdeauna vreau să văd binele din oameni. Am fost avertizat să n-o fac. M-am înșelat, dar tot nu doresc răul nimănui. Totuși, persoana care a pus poza asta pe coperta revistei nu merită să simtă fericirea. Așa cum nici alegerea ei n-a fost una fericită.

Eu și soția mea, Debora Lourenco, suntem împreună de peste 11 ani. Fericiți, cu o familie care mă face mândru, iar în toți acești ani n-am avut niciodată vreo controversă. Noi am făcut tot ce am putut ca s-o ajutăm pe Rute.

Alegerea publicării acestei fotografii e la fel de nefericită ca persoana pe care a ales-o. Respect că fiecare are meseria lui, dar nu îi respect și pe cei care nu au respect pentru ceilalți. O spun din nou, sunt mândru de femeia pe care o am și de familia mea. Suntem mândri și de Rute, de puterea pe care a arătat-o. Suntem aici indiferent de ce are nevoie. Vă mulțumesc”, a fost reacția fotbalistului.

Cum s-ar fi produs tragedia în care Diogo Jota și-a pierdut viața

Amintim faptul că Diego Jota și-a pierdut viața pe 3 iulie, într-un accident rutier teribil. Poliția din Spania preciza la acel moment că un pneu a explodat în timpul unei depășiri, iar aceasta ar fi fost cauza tragediei.

Totodată, mașina circula cu o viteză cu mult peste limita legală, iar acest lucru a fost un factor agravant. . Un șofer de tir spunea că a încercat să-l salveze pe fotbalist, dar din păcate nu a mai reușit.

Acesta a mai dezvăluit de asemenea că mașina nu ar fi circulat o viteză foarte mare. „M-am oprit, am încercat să ajut, dar din păcate nu mai era nimic de făcut. Am conștiința curată. Știu prin ce am trecut în acea noapte. Nu știam cine e în mașină. Condoleanțele mele familiei.

Pe cuvântul meu că nu mergeau cu viteză. Am văzut bine mașina, merg pe drumul ăsta în fiecare zi, de luni până sâmbătă, știu ce fel de drum este, e unul de doi bani. E un drum care nu e foarte luminat, dar am reușit să văd mașina. La scurt timp distanță, din păcate, s-a sfârșit cum s-a sfârșit”, a declarat șoferul, citat de presa din Anglia.