Scandal uriaș după Petrolul – FC Argeș. Gol „fantomă” anulat în condiții suspecte: „Așa se fluiera pe vremuri. Șmecherii din astea”

ADVERTISEMENT

Confruntarea dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș a , mai ales în repriza secundă, când gazdele au marcat un gol în condiții suspecte de fault și după a fluierat un fault în atac la o fază în care oaspeții au marcat.

Decizie controversată luată de Radu Petrescu în duelul dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș

În minutul 85 al duelului dintre , piteștenii au avut o lovitură liberă de la aproximativ 30 de metri, lateral dreapta, iar mingea a fost centrată în careul gazdelor, de unde Robert Sierra a înscris cu o lovitură de cap.

ADVERTISEMENT

Totuși, reușita nu a fost validată pentru că s-a fluierat un fault în atac înainte ca jucătorul de la FC Argeș să lovească balonul cu capul. Radu Petrescu a luat o decizie controversată, mai ales că de abia centrase Claudiu Micovschi și nu a lăsat faza așa cum e recomandat. Astfel, cei din camera VAR nici nu au putut să intervină pentru a corecta greșeala centralului.

De altfel, și comentatorii partidei au fost extrem de surprinși de modul în care s-a decurs faza. Ionuț Angheluță a reacționat clar: „Incredibilă fază. Nu e absolut nimic. Nu ai cum să fluieri atât de repede. Mingea nici nu ajunsese pe capul lui Sierra. Așa se fluiera pe vremuri. Șmecherii din astea”.

ADVERTISEMENT

În momentul fazei din minutul 85 scorul era egal, 1-1, iar în cele din urmă Petrolul s-a impus, 2-1, în fața celor de la FC Argeș.

Florin Prunea și Gabi Torje nu-și explică decizia luată de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș

Florin Prunea și Gabi Torje au revăzut și ei faza la finalul partidei și au considerat că arbitrul a greșit grav prin decizia luată.

ADVERTISEMENT

„Când ți-o scoate din poartă e cel mai grav lucru care se poate întâmpla la fotbal. Nu e contact în careu, nu e ofsaid, e gol valabil. Nu se duce după fază, despre ce vorbim? Nici nu e pe linia atacului”, a spus Florin Prunea.

„Nici nu trecuse mingea de zid și fluieră. Dacă te uiți la tușier când pleacă centrarea el nici nu urmărește faza. Ei au vrut să întoarcă faza, sută la sută”, a spus și Gabi Torje.

ADVERTISEMENT

Primul gol al Petrolului, înscris în condiții suspecte. FC Argeș a cerut fault în atac

FC Argeș a reușit să deschidă scorul în meciul de pe Ilie Oană după un contraatac în care Bettaieb a profitat de o pasă greșită a lui Dongmo și a înscris cu o scăriță. Oaspeții au reușit să egaleze în partea a doua, prin Sergiu Hanca, cel care a dat o foarfecă din careul mic.

Totuși, cei de la FC Argeș au cerut fault în atac la centrarea venită din corner, care a precedat execuția lui Sergiu Hanca.