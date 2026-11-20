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(54 de ani) a fost anunțat în urmă cu doar câteva zile în mod oficial drept noul antrenor al celor de la Antrenorul argentinian, fostul selecționer al naționalei Statelor Unite ale Americii, , iar joi a condus primul antrenament la baza de pregătire de la Carrington.

Primul antrenament al lui Mauricio Pochettino la Manchester United a fost filmat cu o dronă

În principiu, totul a decurs conform planului la ședința de pregătire, doar că ulterior s-a aflat că „diavolii roșii” au fost spionați cu această ocazie. Mai exact, o dronă care a survolat spațiul aerian din zona respectivă în timpul pregătirii echipei a înregistrat nu mai puțin de 12 minute din antrenamentul coordonat de Pochettino și de secunzii săi de la United.

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Iar la scurt timp după încheierea ședinței de pregătire mai multe imagini surprinse acolo au fost făcute publice, mai exact postate pe rețelele de socializare. Astfel, printre altele, s-a putut observa faptul că în principiu Mauricio Pochettino a lucrat la acest prim antrenament al său la Manchester United un sistem cu trei fundași centrali, respectiv un 5-4-1 pe fază defensivă, coroborat cu un 3-4-3 pe fază ofensivă.

Imaginile au ajuns imediat pe YouTube

Utilizatorul din spatele canalului de YouTube care a publicat imaginile a transmis că nu a încălcat în vreun fel legea în vigoare prin chestiunea respectivă, întrucât zona respectivă nu prezintă vreo restricție în ceea ce privește dronele și, în plus, drona sa a fost în tot acel timp la vedere și la o distanță legală față de sol. „Cineva a filmat primul antrenament al lui Mauricio Pochettino la Manchester United cu o dronă! Prima ședință de pregătire a lui Mauricio Pochettino de la Carrington a ajuns pe internet după ce o dronă a filmat aproximativ 12 minute de deasupra terenului de antrenament al celor de la Manchester United.

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Clipul video, publicat pe YouTube de către canalul ‘CC Overview’, arată părți din antrenament, cum ar fi încălzirea și diferite exerciții, dar și pe Pochettino interacționând cu jucătorii. Contul din spatele filmării a apărat demersul, spunând că drona a fost operată în mod legal într-o zonă aeriană nerestricționat, a rămas vizibilă pe toată durata zborului și, în plus, a fost operată cu toate înregistrările, licențele și asigurările necesare”, a informat cu privire la acest subiect.

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Clipul video care surprinde primul antrenament al lui Mauricio Pochettino la Manchester United