Scandal uriaș în Arabia Saudită. Fostul golgheter din Premier League, săgeți către echipa lui Cristiano Ronaldo

Clasamentul foarte strâns face ca fiecare punct să conteze și de acolo au pornit discuțiile după ultima rundă, când cei de la Ah-Ahli au acuzat în termeni arbitrajul și faptul că se fac jocurile pentru ca Al-Nassr, trupa lui Cristiano Ronaldo, să termine pe primul loc.

Scandal în Arabia Saudită. Al Ahli critică arbitrajul și acuză un complot

Un scandal de proporții a izbucnit în Saudi Pro League, după acuzații grave de manipulare a rezultatelor care îl implică indirect pe și lupta pentru titlu din campionatul Arabiei Saudite. Controversa a pornit după meciul dintre Al-Ahli și Al-Fayha, încheiat la egalitate, partidă în care mai multe decizii de arbitraj au fost contestate vehement de jucătorii și oficialii clubului Al-Ahli.

Atacantul englez Ivan Toney a lansat acuzații directe la adresa arbitrajului, susținând că echipa sa a fost privată de trei lovituri de pedeapsă clare într-un moment crucial al sezonului. Fotbalistul a sugerat că deciziile ar putea influența cursa pentru titlu și ar favoriza echipa Al-Nassr, acolo unde evoluează Cristiano Ronaldo, alimentând suspiciunile privind corectitudinea competiției.

„Cred că nu se putea să fie penalty-uri mai clare. L-am întrebat pe arbitru și nu am primit răspuns. Nu vreau să vorbesc mai multe pentru că intru în belele. Pe cine urmărim noi? Știți și voi cum merge treaba, pentru cine se fac cărțile”, a spus Ivan Toney.

Acuzații indirecte către echipa lui Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

Nemulțumirile nu s-au oprit la declarațiile jucătorilor, notează . Clubul Al-Ahli a emis un comunicat oficial în care a criticat dur arbitrajul și a cerut explicații clare pentru deciziile controversate, solicitând inclusiv acces la înregistrările VAR și la comunicările dintre arbitri. Oficialii clubului au subliniat că astfel de erori afectează direct clasamentul și integritatea campionatului.

În paralel, mai mulți jucători ai echipei au sugerat că există o presiune pentru ca Al-Nassr să câștige titlul, ceea ce ar reprezenta prima mare performanță internă a lui Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită. Declarațiile au amplificat tensiunile din campionat, mai ales în contextul unei lupte foarte strânse pentru primul loc între Al-Nassr, Al Hilal și Al-Ahli.

În acest moment, este lider în campionat, cu 70 de puncte și un meci mai puțin disputat față de ocupantele locurilor 2 și 3, Al Hilal și Al-Ahli. Cele două au 68, respectiv 66 de puncte, și încearcă să țină pasul cu echipa lui Cristiano Ronaldo. Pentru lusitan ar fi primul titlu luat în Arabia Saudită de la transferul său de la Manchester United.