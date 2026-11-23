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Scandalul anului în arbitrajul românesc a fost declanșat de o plângere care a ajuns chiar și la DNA, care acuză corupție la nivelul CCA când vine vorba despre organizarea examenelor. CCA a demarat o anchetă și pare că a constatat că aceste nereguli se dovedesc a fi reale, astfel că măsurile anunțate sunt cu adevărat dure.

Măsuri dure luate de CCA după fraudarea examenelor și favorizarea anumitor arbitri

în gestionarea administrativă a procedurii, care au generat întârzieri în comunicarea oficială a rezultatelor și au afectat imaginea instituțională a Comisiei Centrale a Arbitrilor”. În consecință, Augustus Constantin, șef al Departamentului Arbitri, a fost suspendat pentru șase etape.

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„Transparența, rigoarea și credibilitatea reprezintă principii fundamentale ale activității CCA. Chiar și atunci când există preocuparea de a remedia orice eroare materială care poate apărea în cadrul unui proces de evaluare, deficiențele de organizare și comunicare nu pot fi ignorate și trebuie asumate la nivelul structurilor responsabile.

În acest context, Kyros Vassaras, în calitate de președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, a dispus suspendarea din activitatea de observator de arbitri în competițiile Liga 1, Liga 2 și Cupa României a domnului Augustus Constantin, șeful Departamentului Arbitri, pentru o perioadă de șase etape.

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De asemenea, pentru eliminarea riscului producerii unor situații similare în viitor, CCA va implementa, începând cu următoarea sesiune de examinare, un nou protocol de verificare în două etape a tuturor documentelor și procedurilor aferente examenelor. Regretăm disconfortul și confuzia create participanților la examen și opiniei publice. Comisia Centrală a Arbitrilor își reafirmă angajamentul de a menține cele mai înalte standarde de profesionalism, echitate, transparență și responsabilitate instituțională”, se arată în comunicatul CCA.

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Acuze incredibile la CCA. DNA a fost sesizată după ce un examen ar fi fost fraudat

. O sesizare înaintată FRF și DNA a adus acuzații grave la adresa Comisiei Centrale a Arbitrilor, for condus de Kyoros Vassaras. Autorii denunțului susțin că examenele de promovare pentru Liga 2 și Liga 3, organizate în septembrie de CCA, au fost viciate. Pe lista persoanelor acuzate direct se află Sebastian Colțescu, Augustus Constantin sau Octavian Șovre.

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Potrivit denunțului, notele obținute de arbitrii Mihai Ștefano, Raul Cupu și Costin Marinoiu ar fi fost modificate ulterior, pentru ca aceștia să promoveze. Rămâne de văzut care va fi reacția oficială a Direcției Naționale Anticorupție, de asemenea sesizată.

Ce au constatat, în mod direct, semnatarii plângerii:

Cazul Mihai Ștefano: Acesta a înregistrat o creștere artificială a notei de la 6.00 (obținută în sală) la 8.00 pe site-ul oficial, fiind astfel promovat. Există indicii clare că lucrarea sa a fost recorectată ilegal, la indicațiile directe și în interesul domnului Sebastian Colțescu.

Acesta a înregistrat o creștere artificială a notei de la 6.00 (obținută în sală) la 8.00 pe site-ul oficial, fiind astfel promovat. Există indicii clare că lucrarea sa a fost recorectată ilegal, la indicațiile directe și în interesul domnului Sebastian Colțescu. Cazul Raul Cupu: Nota acestuia la testarea de regulament a crescut de la 6.50 (sala de examen) la 8.00 (site-ul oficial), modificare menită să acopere faptul că un candidat promovat intensiv prin delegări repetate nu trecuse, în realitate, pragul minim la testarea teoretică inițială.

Nota acestuia la testarea de regulament a crescut de la 6.50 (sala de examen) la 8.00 (site-ul oficial), modificare menită să acopere faptul că un candidat promovat intensiv prin delegări repetate nu trecuse, în realitate, pragul minim la testarea teoretică inițială. Cazul Costin Marinoiu: Punctajul acestuia a fost majorat nejustificat de la nota 8.00 din sală la nota 9.50 pe site-ul oficial, exclusiv pentru a-i asigura promovarea în detrimentul altor colegi.

În consecință, conducerile CCA și FRF au fost somate să anuleze examenele viciate și să demită integral conducerea Comisiei Centrale a Arbitrilor, precum și demararea unei anchete interne, prin intermediul Departamentului de Integritate al FRF, pentru izolarea și sancționarea elementelor corupte.