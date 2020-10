Scandal uriaș în Craiova. Adrian Mititelu, acuze pentru Mihai Rotaru! Răspunsul a venit imediat

Un nou scandal și-a făcut loc în Craiova, după ce patronul echipei FC U, Adrian Mititelu, l-a acuzat de lucruri necurate pe Mihai Rotaru, finanțatorul formației din Liga 1.

Șeful liderului din Liga 2 crede că rivalii locali încearcă să le blocheze accesul pe prima scenă a fotbalului românesc prin toate metodele posibile și crede că delegarea arbitrului din meciul cu Petrolul, care a dictat gratuit un penalty împotriva oltenilor, are legătură cu Rotaru.

Mai mult, Mititelu dezvăluie că s-a despărțit de Marcel Pușcaș, fostul președinte al clubului, deoarece îl bănuia că avea legături cu patronul rivalilor din Liga 1.

Mihai Rotaru, acuzat de Adrian Mititelu

”Îl bănuiesc pe Rotaru, nu am dovezi 100%, dar flerul meu nativ îmi spune că în cel puțin 3 meciuri a dat bani ca să ne încurce echipele adverse. Am date, flerul meu îmi spune că a dat bani. Și mă lucrează cu arbitrii, Rotaru controlează arbitrajul românesc. Ce mi s-a întâmplat la Ploiești e mâna lui”, sunt acuzele lui Adrian Mititelu pentru Mihai Rotaru.

”Mă lucrează pentru că noi, dacă promovăm, el e mort. Fotbalistic e terminat. Mi-e teamă să nu umble și la echipă, am paranoia asta. D-aia am și rupt-o cu Marcel Pușcaș, l-am bănuit că are legături cu Rotaru. Am avut niște informații, infirmate de Marcel. Nu spun că e așa, dar am primit informații că ar avea discuții cu Rotaru. Mi-a fost teamă să risc”, a declarat Mititelu pentru gsp.ro.

”Rotaru 100% controrează arbitrajul, acum lucrez la dovezi în sensul ăsta și sunt într-o fază avansată. Desemnarea arbitrului de la Ploiești are legătură cu asta. Tot meciul ne-a tocat, iar la penalty și-a recunoscut tot planul. Jucătorii mi-au spus că atunci când Petrolul a ratat penalty, arbitrul a fost extrem de supărat. Vedeți de unde este arbitrul respectiv și cum a putut fi delegat acolo”, a menționat patronul FC U Craiova.

Mihai Rotaru a replicat imediat acestor acuze într-o interveție la Pro X: ”Da, e o glumă. Controlez arbitrajul românesc și suporterii echipei lui Adrian Mititelu și conducătorii echipei și jucătorii și pe toată lumea din țara asta. Inclusiv NASA, CEDO și Bruxelles-ul”.

”Răspunsul este simplu, nu mă intesează echipa lui Adrian Mititelu, nici măcar nu știu cu cine joacă etapa viitoare. Nu îl urmăresc, îl doresc în prima ligă pentru că acolo trebuie să fie momentul adevărului. În prima ligă și acolo fiecare își trage concluziile.

E o glumă după ce ne-a bălăcărit domnul Marcel Pușcaș, ar fi culmea ca noi să fim în spatele lui. Domnul Marcel Pușcaș e un tip independent, poate că îl ajută pe domnul Adrian Mititelu că e vecin cu mine, asta poate îl face mai gânditor. Dar răspunsul este nu, nu am avut nicio legătură cu Marcel Pușcaș”, a încheiat Rotaru.

