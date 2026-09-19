Sport

Scântei la cel mai dur derby din Anglia! Vedeta lui West Ham l-a scuipat pe portarul rivalei

Millwall și West Ham nu s-au mai întâlnit de 14 ani. Meciul a reaprins rivalitatea și au fost incidente revoltătoare chiar pe terenul de joc. Taty Castellanos, jucătorul ”ciocănarilor” l-a scuipat pe portarul advers.
Gabriel Neagu
19.09.2026 | 17:40
Scantei la cel mai dur derby din Anglia Vedeta lui West Ham la scuipat pe portarul rivalei
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Taty Castellanos l-a scuipat pe portarul lui Millwall în cel mai violent derby englez. sursa foto: hepta
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Millwall și West Ham au remizat, 2-2, în etapa 8 a ligii secunde din Anglia. Cel de al 100-lea episod al derby-ului a fost presărat cu tensiune și violențe. Cele două echipe nu se mai întâlniseră de 14 ani.

Taty Castellanos l-a scuipat pe portarul lui Millwall

În repriza secundă, la scorul de 2-0 pentru Millwall, tensiunea apăsa puternic pe umerii ”ciocănarilor”. După un atac eșuat al lui West Ham, balonul a fost prins de Filip Marschall, portarul lui Millwall. Taty Castellanos a pus presiune pe Marschal, până când Paul Tierney, centralul partidei, a considerat că goalkeeper-ul a depășit timpul regulamentar pentru a repune mingea în joc și a dictat corner.

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Castellanos a bătut rapid lovitura de colț și Pablo a marcat. Totuși, arbitrul i-a chemat pe cei doi căpitani și a anulat reușita, jocul reluându-se cu mingea la portar. Taty Castellanos a venit din nou aproape de Marschall, care amâna reluarea jocului. Atunci, vedeta lui West Ham l-a scuipat pe goalkeeper, potrivit Independent.

Arbitrul de rezervă a fost informat de staff-ul lui Millwall despre incident. Taty Castellanos nu a fost eliminat și West Ham a preluat controlul asupra jocului, reușind să obțină un rezultat de egalitate.

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Cel mai violent derby din Anglia a atras atenția Poliției

Poliția Metropolitană din Londra a aplicat planul roșu de acțiune în Estul Londrei pentru cel mai dur derby din Anglia. Aproximativ 400 de polițiști au fost mobilizați pentru derby-ul dintre Millwall și West Ham. Efectivul este unul uriaș, ținând cont că la un meci din Championship sunt prezenți între 60 și 150 de polițiști.

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Vigilența polițiștilor este alimentată de incidentele din trecut. În 1976, grupurile de ultrași Millwall Bushwackers și Inter City Firm – West Ham, s-au bătut în stația New Cross Gate. Un suporter al lui Millwall a murit după ce a căzut sub roțile unui tren. Fanii de pe The Den s-au răzbunat 10 ani mai târziu, când au bătut cu brutalitate un suporter al rivalilor.

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În 2009, când cele două rivale s-au întâlnit în Cupa Carling, un suporter de 44 de ani al lui Millwall a fost înjunghiat de fanii rivali în apropierea stadionului. Bărbatul a scăpat cu viață datorită intervenției paramedicilor. Poliția londoneză a efectuat o serie de arestări după incident.

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