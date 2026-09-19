ADVERTISEMENT

Millwall și West Ham au remizat, 2-2, în etapa 8 a ligii secunde din Anglia. Cel de al 100-lea episod al derby-ului a fost presărat cu tensiune și violențe. Cele două echipe nu se mai întâlniseră de 14 ani.

Taty Castellanos l-a scuipat pe portarul lui Millwall

În repriza secundă, la scorul de 2-0 pentru Millwall, tensiunea apăsa puternic pe umerii ”ciocănarilor”. După un atac eșuat al lui West Ham, balonul a fost prins de Filip Marschall, portarul lui Millwall. Taty Castellanos a pus presiune pe Marschal, până când Paul Tierney, centralul partidei, a considerat că goalkeeper-ul a depășit timpul regulamentar pentru a repune mingea în joc și a dictat corner.

ADVERTISEMENT

Castellanos a bătut rapid lovitura de colț și Pablo a marcat. Totuși, arbitrul i-a chemat pe cei doi căpitani și a anulat reușita, jocul reluându-se cu mingea la portar. Taty Castellanos a venit din nou aproape de Marschall, care amâna reluarea jocului. Atunci, vedeta lui l-a scuipat pe goalkeeper, potrivit .

Arbitrul de rezervă a fost informat de staff-ul lui Millwall despre . Taty Castellanos nu a fost eliminat și West Ham a preluat controlul asupra jocului, reușind să obțină un rezultat de egalitate.

ADVERTISEMENT

Cel mai violent derby din Anglia a atras atenția Poliției

Poliția Metropolitană din Londra a aplicat planul roșu de acțiune în Estul Londrei pentru cel mai dur derby din Anglia. Aproximativ 400 de polițiști au fost mobilizați pentru derby-ul dintre Millwall și West Ham. Efectivul este unul uriaș, ținând cont că la un meci din Championship sunt prezenți între 60 și 150 de polițiști.

ADVERTISEMENT

Vigilența polițiștilor este alimentată de incidentele din trecut. În 1976, grupurile de ultrași Millwall Bushwackers și Inter City Firm – West Ham, s-au bătut în stația New Cross Gate. Un suporter al lui Millwall a murit după ce a căzut sub roțile unui tren. Fanii de pe The Den s-au răzbunat 10 ani mai târziu, când au bătut cu brutalitate un suporter al rivalilor.

ADVERTISEMENT

În 2009, când cele două rivale s-au întâlnit în Cupa Carling, un suporter de 44 de ani al lui Millwall a fost înjunghiat de fanii rivali în apropierea stadionului. Bărbatul a scăpat cu viață datorită intervenției paramedicilor. Poliția londoneză a efectuat o serie de arestări după incident.