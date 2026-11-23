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Manolo Portanova, căpitanul celor de la Reggiana, este în centrul atenției în Italia. Deși a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru violență sexuală în grup și vătămare corporală, el a purtat banderola roșie dedicată Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Gestul său i-a scandalizat pe toți.

Manolo Portanova, căpitanul celor de la Reggiana, i-a sfidat pe toți în Italia

în urma unui gest nepotrivit. Manolo Portanova, căpitanul celor de la Reggiana, este fotbalistul al cărui nume În vârstă de 26 de ani, a intrat pe teren la duelul cu Forlì având pe braț banderola roșie purtată de căpitanii din Serie C în contextul Zilei Internaționale împotriva Violenței asupra Femeilor, marcată pe 25 noiembrie. Prezența sa pe teren cu acest simbol pe braț a provocat controverse majore, având în vedere dosarul penal în care este implicat.

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Potrivit , Manolo Portanova, fiul fostului fundaș Daniele Portanova, a primit o condamnare de șase ani de închisoare pentru violență sexuală în grup și leziuni. Faptele s-au petrecut în noaptea de 30 spre 31 mai 2021, la Siena, unde fotbalistul se afla alături de unchiul său, Alessio Langella, fratele său mai mic, care era minor la acea vreme, și prietenul Alessandro Cappiello, fiind acuzat că a abuzat de o tânără studentă de 21 de ani și că a filmat scenele cu telefoanele mobile, folosind metode dure.

În etapa a 15-a din Serie C, toți căpitanii echipelor au purtat o banderolă roșie specială pentru a marca Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, Inițiativa, aflată la al patrulea an consecutiv, face parte din proiectul social al ligii (Lega Pro), denumit „C Sociale”. Și în România s-a petrecut ceva asemănător, jucătorii de la Dinamo și Petrolul ieșind înaintea fluierului de start al duelului din etapa 16 cu un banner pe care scria „Stop violentei împotriva femeilor”.

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Condamnat în două instanțe, Manolo Portanova așteaptă decizia finală

După condamnarea pronunțată în primă instanță pe 6 decembrie 2022, Curtea de Apel din Florența a menținut sentința de vinovăție în cursul anului 2026. Fotbalistul așteaptă acum verdictul final al Curții de Casație, dar continuă să joace și să poarte banderola de căpitan la Reggiana, unde este titular indiscutabil în acest sezon și și-a trecut deja în cont 7 goluri în 15 meciuri.

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Reacția sfâșietoare a victimei lui Manolo Portanova

Identitatea tinerei devenită victima fotbalistului a fost protejată prin lege. Totuși, reacția ei despre gestul lui Manolo Portanova de a purta banderola roșie ce reprezintă Ziua Internațională împotriva Violenței asupra Femeilor, după cele comise, a fost făcută publică. „Să vezi jucând cu un astfel de simbol pe cineva care a fost deja declarat vinovat în primă instanță și în apel nu este doar o contradicție. Este o rană care începe din nou să sângereze, o bătaie de joc atroce, un rău de nedescris. O durere tăcută și devastatoare care îmi taie respirația. Existența mea s-a oprit din acea zi. După ceea ce mi s-a făcut, am trecut prin întunericul tulburării de stres post-traumatic, atacurilor de panică, depresiei și al unei anxietăți care a paralizat fiecare zi a vieții mele”, a declarat victima, conform sursei citate.

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De cealaltă parte, Manolo Portanova și-a susținut constant nevinovăția. În aprilie 2026, după confirmarea condamnării în apel, el a declarat că situația este „absurdă” și a adăugat: „Voi merge înainte la infinit, nu-mi pot pierde cariera. Sunt un băiat bun, să aduc dovezile nevinovăției mele nu este de ajuns. Nu s-a făcut dreptate, voi continua să lupt până la capăt”, a afirmat fotbalistul.