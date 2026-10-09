Scandal uriaș în fotbalul juvenil! După cazul șocant din Vaslui, un alt antrenor a amenințat cu moartea un arbitru de 15 ani: „Te-aș fi omorât!”

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Unii antrenori uită că sunt oameni și o iau razna, cum este cazul antrenorului din Vaslui care a strâns de gât un copil care a dat o pasă greșită. O situație aproape identică s-a petrecut în Cehia, acolo unde un antrenor de juniori a amenințat cu moartea un arbitru de 15 ani.

Un antrenor din Cehia a amenințat cu moartea un arbitru și a fost suspendat 8 luni

Meciul cu scandal a avut loc pe 26 septembrie, în etapa a 7-a a campionatului de juniori. Oaspeții au câștigat atunci cu 6-5, iar antrenorul gazdelor, Radomir Hajek, a fost eliminat după ce a făcut scandal în minutul 40. Cu toate că arbitrul partidei avea doar 15 ani, antrenorul Hajek l-a amenințat cu moartea pe tânăr.

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Cazul a ajuns la Comisia de Disciplină, existând consemnări ale celor întâmplate. „Știi ce ești? Un mic rahat! Ai distrus ambele meciuri de juniori, blond afurisit ce ești!”, se menționează în raport. Antrenorul nu s-a potolit nici după arbitrul final și l-a amenințat cu moartea pe arbitrul Matej Prochazka.

„Scrie ce vrei în raport, dar dacă aș fi intrat pe teren, te-aș fi omorât pentru așa ceva. Să nu te mai prind pe aici, ai dat cu bâta-n baltă!”, se mai arată în documentul publicat de Pentru faptele sale, antrenorul a fost suspendat pentru opt luni, practic până la finele anului competițional.

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Comisia de Disciplină nu a avut milă de antrenorul de la juniori și l-a suspendat pentru tot sezonul

Având în vedere că faptele au fost încadrate drept amenințări la adresa arbitrului, antrenorul a primit o sancțiune apropiată de limita superioară, și anume o interdicție de opt luni de a ocupa orice funcție. Sancțiunea maximă era de nouă luni, dar, cum sezonul se încheie în iunie, opt luni acoperă restul anului competițional”, a explicat situația Roman Soukal, președintele Comisiei de Disciplină.

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Paradoxal, oficialii clubului Bystrice nad Pernstejnem, unde este angajat antrenorul, nu au negat incidentele. Cu toate acestea au dat vina pe arbitrul de doar 15 ani pentru toată situația. „Din partea arbitrului au existat erori majore pe parcursul meciului, iar în această privinț care au fost prezenți la fața locului.

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Nu a fost prima dată când acest arbitru a influențat decisiv un joc prin greșelile comise. Reiterăm, totuși, faptul că nu scuzăm sub nicio formă comportamentul antrenorului nostru”, a precizat președintele clubului, Pavel Travnicek, pentru sursa citată.s