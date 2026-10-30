Sport

Scandal uriaș în fotbalul românesc! Echipă de play-off, acuzată de meciuri trucate: „Au existat anchete ale Federației”

Cristian Măciucă
30.10.2026 | 12:52
Scandal urias in fotbalul romanesc Echipa de playoff acuzata de meciuri trucate Au existat anchete ale Federatiei
breaking news
Scandal uriaș în fotbalul românesc! Echipă de play-off, acuzată de meciuri trucate: „Au existat anchete ale Federației”. FOTO: Fanatik
Scandal de proporții în fotbalul românesc! CSM Slatina, una dintre echipele de top din actuala stagiune din Liga 2, se află în centrul unor acuzații extrem de grave
ADVERTISEMENT

Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, susține că mai mulți fotbaliști și un conducător al clubului CSM Slatina ar fi fost implicați în activități de pariere, făcând referire inclusiv la presupuse anchete ale Federației Române de Fotbal.

Acuzații grave la CSM Slatina! Marius Oprescu vorbește despre meciuri trucate și pariuri

Marius Oprescu a lansat acuzații la adresa lui Sebastian Noață, unul dintre oamenii din conducerea secției de fotbal a CSM Slatina, și a unor jucători ai formației din eșalonul secund. Conform reporter24.ro, dezvăluirile au fost făcute joi, 29 octombrie, la emisiunea „Imperativ”.

ADVERTISEMENT

Președintele CJ Olt susține că ar fi existat inclusiv anchete ale FRF privind presupuse activități legate de pariuri sportive în care ar fi fost implicați reprezentanți ai CSM Slatina.

Marius Oprescu l-a nominalizat pe Sebastian Noață și a afirmat că mai mulți fotbaliști ar fi pariat împreună cu acesta. Declarațiile vin într-un moment în care CSM Slatina traversează un sezon excelent. Chiar dacă nu are drept de promovare, după 11 etape, echipa lui Adrian Dulcea este pe locul 2, cu 25 de puncte, la două lungimi de liderul Poli Timișoara.

ADVERTISEMENT
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24.ro
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa

„Cu pariuri sportive trucate, cu astfel de lucruri se ocupă. Au existat destule anchete privind faptul că anumiți jucători de la CSM Slatina împreună cu Sebi Noață au jucat la pariuri. Au existat anchete, inclusiv ale Federației”, a declarat Marius Oprescu, potrivit Reporter24.ro.

ADVERTISEMENT
Japonezilor nu le vine să creadă ce a putut să facă Elena Rybakina
Digisport.ro
Japonezilor nu le vine să creadă ce a putut să facă Elena Rybakina

De unde a pornit scandalul

Declarațiile lui Marius Oprescu au apărut în contextul unui conflict legat de finanțarea CSM Slatina din bugetul administrației locale. Președintele CJ Olt a transmis că reprezentanții PSD din Consiliul Local Slatina au refuzat să voteze rectificarea bugetară, susținând că nu le-ar fi fost puse la dispoziție toate informațiile necesare pentru justificarea cheltuielilor.

ADVERTISEMENT

Potrivit spuselor lui Oprescu, Sebastian Noață ar fi unul dintre beneficiarii banilor alocați clubului, lansând și alte acuzații la adresa acestuia. Disputa vine după ce primarul din Slatina, Mario De Mezzo, a vorbit într-o ședință a Consiliului Local despre sumele importante consumate anual de clubul sportiv municipal. Potrivit declarațiilor edilului, bugetul total al structurii sportive ar ajunge la aproximativ 11 milioane de euro anual. Suma se referă la clubul sportiv municipal în ansamblu, nu exclusiv la echipa de fotbal.

Horia Ivanovici, discurs virulent în direct pentru jucătorii FCSB. „Nu vă e jenă?...
Fanatik
Horia Ivanovici, discurs virulent în direct pentru jucătorii FCSB. „Nu vă e jenă? La femeia de serviciu care ia 2.000 de lei vă gândiți?”
Salariul lunar pentru care Florin Răducioiu a bătut palma cu Dinamo! Ce funcție...
Fanatik
Salariul lunar pentru care Florin Răducioiu a bătut palma cu Dinamo! Ce funcție va ocupa în conducerea clubului: „Vrem să profităm de experiența lui”
Steaua – CS Dinamo, derby şi la bani! Cât câştigă Daniel Opriţa şi...
Fanatik
Steaua – CS Dinamo, derby şi la bani! Cât câştigă Daniel Opriţa şi Ionuţ Chirilă şi ce buget au cele două echipe în Liga 2
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Uluitor! A ajuns la FCSB, n-a fost păstrat, dar nu regretă: 'M-am bucurat,...
iamsport.ro
Uluitor! A ajuns la FCSB, n-a fost păstrat, dar nu regretă: 'M-am bucurat, nu făceam față'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!