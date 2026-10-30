Scandal uriaș în fotbalul românesc! Echipă de play-off, acuzată de meciuri trucate: „Au existat anchete ale Federației”

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Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, susține că mai mulți fotbaliști și un conducător al clubului CSM Slatina ar fi fost implicați în activități de pariere, făcând referire inclusiv la presupuse anchete ale Federației Române de Fotbal.

Acuzații grave la CSM Slatina! Marius Oprescu vorbește despre meciuri trucate și pariuri

Marius Oprescu a lansat acuzații la adresa lui Sebastian Noață, unul dintre oamenii din conducerea secției de fotbal a CSM Slatina, și a unor jucători ai formației din eșalonul secund. Conform , dezvăluirile au fost făcute joi, 29 octombrie, la emisiunea „Imperativ”.

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Președintele CJ Olt susține că ar fi existat inclusiv anchete ale FRF privind presupuse activități legate de pariuri sportive în care ar fi fost implicați reprezentanți ai CSM Slatina.

Marius Oprescu l-a nominalizat pe Sebastian Noață și a afirmat că mai mulți fotbaliști ar fi pariat împreună cu acesta. Declarațiile vin într-un moment în care Chiar dacă , după 11 etape, echipa lui Adrian Dulcea este pe locul 2, cu 25 de puncte, la două lungimi de liderul Poli Timișoara.

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„Cu pariuri sportive trucate, cu astfel de lucruri se ocupă. Au existat destule anchete privind faptul că anumiți jucători de la CSM Slatina împreună cu Sebi Noață au jucat la pariuri. Au existat anchete, inclusiv ale Federației”, a declarat Marius Oprescu, potrivit Reporter24.ro.

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De unde a pornit scandalul

Declarațiile lui Marius Oprescu au apărut în contextul unui conflict legat de finanțarea CSM Slatina din bugetul administrației locale. Președintele CJ Olt a transmis că reprezentanții PSD din Consiliul Local Slatina au refuzat să voteze rectificarea bugetară, susținând că nu le-ar fi fost puse la dispoziție toate informațiile necesare pentru justificarea cheltuielilor.

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Potrivit spuselor lui Oprescu, Sebastian Noață ar fi unul dintre beneficiarii banilor alocați clubului, lansând și alte acuzații la adresa acestuia. Disputa vine după ce primarul din Slatina, Mario De Mezzo, a vorbit într-o ședință a Consiliului Local despre sumele importante consumate anual de clubul sportiv municipal. Potrivit declarațiilor edilului, bugetul total al structurii sportive ar ajunge la aproximativ 11 milioane de euro anual. Suma se referă la clubul sportiv municipal în ansamblu, nu exclusiv la echipa de fotbal.