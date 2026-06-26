Scandal uriaș în Franța! Decesul mamei lui Didier Deschamps, ironizat de celebra revistă de satiră Charlie Hebdo: „O rușine națională!”

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Didier Deschamps (57 de ani) trece prin momente grele chiar în timpul ultimului său Campionat Mondial pe banca Franței. Deși bucuria succeselor din grupă a fost întreruptă de o veste extrem de tristă: moartea mamei sale. Celebra revistă de satiră, Charlie Hebdo, a ironizat momentul, iar acest lucru a stârnit o adevărată controversă la nivel mondial, dar în special în Franța.

Gest lipsit de moralitate din partea revistei Charlie Hebdo. Moartea mamei lui Didier Deschamps, ironizată de celebra revistă

Celebra revistă Charlie Hebdo și-a construit numele pe baza caricaturilor fără limite, care de multe ori întrec orice norme de moralitate. Deși învățați cu acest stil, mulți francezi au considerat că de această dată chiar s-a întrecut măsura.

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Selecționerul Didier Deschamps a părăsit cantonamentul echipei naționale a Franței și În acest context, Charlie Hebdo a postat o caricatură cu selecționerul Franței ținând deasupra capului o urnă funerară, folosită pentru păstrarea cenușii în urma incinerării.

Pe urna respectivă este inscripționat cuvântul „maman” (n.r. – mamă în franceză), iar lângă caricatură cei de la Charlie Hebdo au scris textul „Didier Deschamps aduce cupa acasă”, făcând referire și la celebrul vers „Ramenez la copue a la maison” (n.r. – aduceți cupa acasă) din imnul creat de Vegedream pentru Cupa Mondială din 2018.

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Le dessin du jour, par — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_)

Caricatura din Charlie Hebdo a provocat reacții dure în Franța

Pe lângă zecile de mii de comentarii critice la adresa autorilor, la caricatura cu Didier Deschamps au reacționat și persoane publice, printre care deputatul Antoine Léaument, care a condamnat satira și a catalogat-o ca fiind neamuzantă și total nepotrivită, nu doar pentru faptul că Didier Deschamps este o persoană arhicunoscută, ci pentru că în acest moment, mai mult decât orice altceva, este un fiu îndurerat.

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De asemenea, Karim Bouamrane, primar socialist al orașului Saint-Ouen-sur-Seine, figură politică în ascensiune și candidat declarat la alegerile prezidențiale din 2027, a descris gestul drept „indecență dusă la paroxism”, iar despre autor, care s-a semnat simplu, „#Felix”, a afirmat că este „o rușine națională”.