Scandal uriaș în handbalul românesc! Jucătoarele naționalei, surprinse într-un club de noapte alături de oficialul FRH: „Inadmisibil! Nu voi tolera niciun derapaj”

ADVERTISEMENT

Handbalul românesc a „explodat” după ce în mediul online au apărut imagini cu directorul tehnic al Federației, Viorel Mazilu (44 de ani), și mai multe jucătoare ale naționalei feminine U20 într-un club de noapte la scurt timp după duelul România – Danemarca de la Trofeul Carpați. Federația a emis un comunicat în cadrul căruia președintele ales recent, Bogdan Voina (47 de ani), a oferit o reacție dură cu privire la cele întâmplate.

Scandal uriaș în handbalul românesc! FRH, reacție oficială după ce directorul tehnic și jucătoarele naționalei U20 au mers într-un club de noapte la scurt timp după un meci

Directorul tehnic al FRH, Viorel Mazilu, și mai multe jucătoare din naționala U20 au mers într-un club de noapte din Târgu Mureș pe 10 aprilie, după ora 23:00, la scurt timp după duelul dintre România și Danemarca de la Trofeul Carpați. În imagini pot fi văzute țigări electronice, dar și pahare cu alcool. La o zi după ce imaginile au apărut în spațiul public, Federația a emis un comunicat oficial cu privire la cele întâmplate.

ADVERTISEMENT

„Imaginile apărute în spațiul public cu directorul tehnic al FRH nu au nimic în comun cu direcția în care vrem să se îndrepte handbalul românesc în această nouă etapă. Mai mult decât atât, este foarte greu de înțeles și acceptat ca un reprezentant al federației, aflat într-o poziție care presupune o responsabilitate mare față de sportivele echipei naționale, să fie implicat într-un astfel de incident. (…) În urma acestui incident, președintele FRH a dispus secretarului general demararea unei anchete disciplinare administrative, în conformitate cu actele și procedurile interne ale federației.

În egală măsură, vom lua în analiză imediată inclusiv limitarea atribuțiilor de serviciu pentru domnul Viorel Mazilu până la aflarea adevărului și stabilirea răspunderii, în conformitate cu procedurile prevăzute în regulamentele și statutul Federației Române de Handbal. Concluziile acestei anchete vor conduce către adoptarea unor decizii ferme pe care FRH le va comunica public la momentul finalizării cercetărilor”, a transmis Federația pe .

ADVERTISEMENT

Președintele Bogdan Voina, reacție dură cu privire la acțiunile directorului tehnic al FRH

Bogdan Voina a criticat dur cele întâmplate și a transmis un avertisment ferm oficialilor din handbalul românesc. „Este inadmisibil ce s-a întâmplat și, atât timp cât voi fi președinte, nu voi tolera niciun derapaj al niciunui oficial al handbalului românesc, indiferent de poziția pe care o ocupă în ierarhia FRH.

ADVERTISEMENT

Pentru mine, Naționala României trebuie să fie locul în care jucătoarele se simt protejate și respectate de oamenii care au sigla handbalului românesc în piept și ne reprezintă țara. Fără reguli și disciplină, nu putem avea performanță!”, a transmis acesta. , iar .

ADVERTISEMENT

Ce a transmis Viorel Mazilu cu privire la scandalul în care este implicat

Directorul tehnic al FRH, Viorel Mazilu, a reacționat la rândul său după cele întâmplate. „S-a terminat turneul. Municipalitatea ne-a invitat acolo. Au fost oameni de la primărie, de la clubul local, oameni din handbal, inclusiv din Consiliul de Administrație. Sportivele nu au fost obligate să participe, fiecare jucătoare a decis singură dacă merge sau nu.

Unele au răspuns invitației, altele au rămas la hotel. Mai bine că au venit cu noi decât să se ducă în altă parte. Se urmărește un singur lucru: capul lui Mazilu. Sunt multe interese și multe combinații în handbal. Doar că din momentul în care am apărut pe acest post, nu se mai pot face combinații. Doar antrenorii își aleg jucătoarele. Eu nu am impus niciodată pe nimeni”, a afirmat acesta, conform .