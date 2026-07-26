Scandal uriaș în Italia! Numirea lui Andrea Pirlo ca selecționer, blocată: „O greșeală gravă”

ADVERTISEMENT

Andrea Pirlo (47 de ani) este marele favorit pentru postul de selecționer al Italiei, însă un contract pe care fostul mijlocaș l-a semnat în 2025 a declanșat un scandal uriaș în „Cizmă”. Pirlo este ambasador al unei companii de pariuri din Rusia, aspect care nu a fost pe placul politicienilor din Italia, iar președintele Federației, Giovanni Malago, a blocat numirea sa ca selecționer pentru moment, cu scopul de a realiza o investigație detaliată.

Numirea lui Andrea Pirlo ca selecționer al Italiei, blocată

Numit în vara anului trecut pe banca lui Dubai United, club patronat de rusul Sergey Lomakin, Andrea Pirlo a semnat în octombrie un contract cu o casă de pariuri din Rusia, devenind ambasador al acesteia alături de fostul său coechipier de la echipa națională, Marco Materazzi. Acest lucru a devenit o mare problemă în contextul în care Pirlo este dorit ca selecționer al „Squadrei Azzurra”, deoarece relațiile dintre Italia și Rusia sunt extrem de tensionate din cauza războiului din Ucraina.

ADVERTISEMENT

Pirlo a început deja negocierile pentru a-și rezilia înțelegerea cu Dubai United, caz în care ar scăpa și de contractul cu casa de pariuri din Rusia, însă președintele Federației Italiene, Giovanni Malago, a blocat momentan negocierile cu tehnicianul și a dat startul unei investigații pentru a afla exact ce legături există între acesta și acea companie, conform . După ce își va rezilia contractul cu gruparea din Asia, Pirlo va putea să discute direct cu Malago, iar cele două părți ar putea ajunge la un acord. , care nu au dorit să preia naționala.

Andrea Pirlo, atacat de politicienii din Italia

Vestea că nu a fost pe placul politicienilor din „Cizmă”, care au criticat dur legăturile dintre fostul mare fotbalist și Rusia. „Și-a pus în mod repetat și benevol prestigiul în slujba unui demers de normalizare a regimului lui Putin, participând la inițiative exploatate de propaganda de la Kremlin în timp ce Ucraina era bombardată. Numirea sa este o greșeală gravă”, a afirmat Pina Picierno, vicepreședinta Parlamentului European.

ADVERTISEMENT

Benedetto Della Vedova, deputat al partidului +Europa, a reacționat la rândul său: „Sectorul pariurilor nu este vizat de sancțiunile europene, însă acest lucru nu schimbă faptul că o personalitate de talia lui Andrea Pirlo ar trebui să reflecteze asupra implicațiilor publice ale alegerilor și afacerilor sale private”. Și Carlo Calenda, lider al partidului Azione, a criticat o posibilă numire a lui Pirlo la echipa națională: „Oricine face sau a făcut campanie în favoarea Rusiei după 2022 nu ar trebui să dețină o funcție publică la nivel național”.