Sport

Scandal uriaș în jurul Fonbet, platformă de pariuri ilegală! Compania rusă asociată cu Vladimir Putin poate fi accesată și din România, deși este pe lista neagră

Un scandal de proporții a lovit Italia după ce Andrea Pirlo n-a mai ajuns selecționer din cauza colaborării cu Fonbet. Controversa a depășit granițele sportului și a ajuns inclusiv în România
Cristian Măciucă
30.07.2026 | 11:02
Scandal urias in jurul Fonbet platforma de pariuri ilegala Compania rusa asociata cu Vladimir Putin poate fi accesata si din Romania desi este pe lista neagra
SPECIAL FANATIK
Scandal uriaș în jurul Fonbet! Compania rusă asociată cu Vladimir Putin poate fi accesată și din România, deși este pe lista neagră. FOTO: Fanatik
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Scandalul uriaș din Italia, în urma căruia Andrea Pirlo (47 de ani) a ratat șansa de a fi selecționerul „Squadrei Azzurra”, are repercusiuni și în România. Fostul mijlocaș a fost criticat pentru colaborarea cu Fonbet, una dintre cele mai mari companii de pariuri din Rusia. Controversa a depășit granițele sportului și a ajuns inclusiv în țara noastră. Operatorul figurează pe lista neagră a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc!

Cine este Fonbet, platformă de pariuri ilegală în România, și ce legătură are cu Vladimir Putin

Compania rusească Fonbet a intrat în atenția publicului după colaborarea cu fostul internațional italian, Andrea Pirlo, care a provocat un scandal uriaș în Italia. Din cauza acestui parteneriat, fostul mare mijlocaș nu a mai fost numit selecționerul „Squadrei Azzurra”. În paralel, conform Golazo și HotNews, operatorul nu deține licență pentru a activa în România, dar figurează pe lista neagră a ONJN și poate fi în continuare accesat de utilizatori români.

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Fonbet este unul dintre cei mai mari operatori de pariuri sportive din Rusia și este controlat de afaceristul Sergey Lomakin (52 de ani). În investigația Golazo și HotNews, el este descris drept un apropiat și susținător al președintelui rus Vladimir Putin (73 de ani). Potrivit Forbes, Lomakin are o avere estimată la 1,2 miliarde de euro.

De-a lungul timpului, Fonbet a fost un partener comercial pentru mai multe nume importante din fotbalul mondial și a avut contracte inclusiv cu granzii Real Madrid, PSG și AC Milan. O mare parte dintre aceste colaborări au încetat după ce Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022. În prezent, Fonbet își desfășoară în continuare activitatea în Rusia și încearcă să își promoveze imaginea prin parteneriate cu vedete din lumea sportului.

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Cum a ajuns Andrea Pirlo în centrul scandalului uriaș din Italia

Andrea Pirlo a fost la un pas să fie numit selecționer al naționalei Italiei. Totul a picat după ce fostul campion mondial a primit critici din cauza colaborării cu Fonbet, companie pentru ca e ambasador de imagine. Asocierea cu operatorul rus a stârnit numeroase reacții negative în spațiul public, astfel că Federația Italiană de Fotbal a cedat presiunilor și nu l-a mai numit pe Pirlo. Așa s-a ajuns la varianta Roberto Mancini (61 de ani), care a revenit pe banca „Squadrei Azzurra”.

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Colaborarea are exclusiv un caracter comercial și sportiv. A atribui acestei colaborări o semnificație politică înseamnă a-mi atribui convingeri pe care nu le-am exprimat niciodată și care nu îmi aparțin” – Andrea Pirlo

Platforma Fonbet e pe lista neagră în România, dar poate fi accesată!

Dincolo de scandalul de la vârful fotbalului italian, platforma Fonbet este accesibilă și din România, în ciuda faptului că operatorul de pariuri nu are licență emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. În plus, Fonbet figurează pe lista neagră întocmită de ONJN. Cu toate acestea, utilizatorii pot ajunge în continuare pe site prin intermediul unor domenii alternative, cunoscute și sub denumirea de „mirror sites”.

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De ce operatorii fără licență sunt greu de blocat

Reprezentanții ONJN explică faptul că operatorii fără licență își schimbă frecvent adresele web, iar fiecare nou domeniu trebuie analizat și introdus separat pe lista neagră, înainte ca furnizorii de internet să îl poată bloca. În practică, acest mecanism permite reapariția rapidă a acelorași platforme sub alte adrese, ceea ce îngreunează considerabil procesul de blocare.

  • 29 de operatori licențiați există în românia
  • 1863 de platforme ilegale cuprinde lista neagră a ONJN
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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