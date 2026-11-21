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Olimpia Satu Mare și Concordia Chiajna s-au înfruntat în meciul de sâmbătă, 21 noiembrie, din cadrul Partida s-a terminat cu scandal, după ce ilfovenii s-au impus dramatic, scor 2-1, cu un gol marcat de Robert Ion, din penalty, în minutul 90+4.

Scandal monstru după Olimpia Satu Mare – Concordia Chiajna 1-2. Robert Ilyeș a luat foc

A fost o nebunie totală la Satu Mare, acolo unde Olimpia a pierdut cu Concordia Chiajna, scor 1-2. Gazdele au deschis scorul prin Cornel Ardei, în minutul 19, însă Concordia a restabilit egalitatea prin Bonito Samanes, în minutul 73, înainte să dea lovitura decisivă în prelungiri.

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La finalul meciului, la adresa arbitrajului, acuzând că echipa sa a fost dezavantajată. Antrenorul a susținut că Olimpia ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de pedeapsă și a criticat maniera în care centralul Andrei Florin Vremăroiu a condus întâlnirea.

„Am avut un meci greu, am întâlnit o echipă cu calitate, jucători buni, dar eu cred că am jucat bine, am avut 1-0, am controlat, în special în prima repriză, jocul. Ocaziile s-au răzbunat, pentru că nu am marcat al doilea gol și, din păcate, în repriza a doua, după ce ei au făcut schimbările, s-a rupt echilibrul. În ultimele 20 de minute, ei au presat foarte mult și nu am putut ieși din propria jumătate.

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Pot să spun că am pierdut nemeritat, am avut ocazie singurul cu portarul în minutul 90, dar am avut și penalty clar când Vida a fost împins la o centrare. Apoi, ei au marcat în minutele de prelungire, când arbitrul și-a bătut joc de munca unei echipe, a unui club.

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Nu se poate, de la început până la final, să ai măsură dublă. Noi, când trebuia să primim penalty, nu am primit…Știam că nu o să ne ajute arbitrajul, știam, sunt în fotbal de mult timp, aud multe, dar nu se poate ca o brigadă să aibă o astfel de manieră”, a tunat Robert Ilyeș, după Satu Mare – Concordia 1-2.

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Antrenorul Olimpiei a pus tunurile pe Denis Dumitrașcu

Pe lângă nemulțumirile legate de arbitraj, Robert Ilyeș a dezvăluit un episod care ar fi avut loc imediat după ce oaspeții au marcat golul victoriei. Conform antrenorului de la Olimpia Satu Mare, Denis Dumitrașcu, căpitanul Concordiei, s-ar fi apropiat de banca tehnică a gazdelor și l-ar fi provocat cu un gest obscen.

„Imediat când ei erau atinși, se puneau jos, se plângeau, se dădea fault. Când trebuia dat fault pentru noi, interpreta altfel arbitrul. Și la ultima fază, când ei au marcat… trebuie să spun! Nu se poate ca un fotbalist, chiar dacă e fericit că a marcat echipa lui, să vină la mine la bancă, să mă provoace.

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Mă provoacă și îmi arată c*****e Dumitrașcu. Din păcate, dacă are un jucător tupeu să facă așa ceva… Chiar dacă vine acum să își ceară scuze, nu le primesc! I-am tratat frumos, nu am avut clinci cu antrenorul lor, cu brigada de arbitraj. Dar să se întâmple așa ceva, să facă un astfel de gest un jucător, îmi este foarte rușine!”, a spus antrenorul Olimpiei Satu Mare, conform