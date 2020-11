Scandal uriaş în Liga 2, după CSM Slatina – Metaloglobus: “Am fost înjuraţi şi scuipaţi de preşedintele CJ Olt”

Un scandal a avut loc după partida dintre CSM Slatina și Metaloglobus care s-a jucat sâmbătă în eșalonul secund și a fost câștigată de gazde cu 1-0. Jucătorii lui Metaloglobus ar fi fost jigniți de Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt.

La câteva ore după terminarea meciului, oficialii oaspeților au postat pe contul oficial de Facebook ce s-a întâmplat după finalul partidei. Potrivit formației din București, Marius Oprescu, președintele CJ Olt, care a fost prezent la partidă, i-a insultat și scuipat pe fotbaliștii echipei oaspete.

Mai mult decât atât, el ar fi apelat și la amenințări și insulte xenofobe îndreptate către Szabolcs Kovacs, fratele arbitrului Istvan Kovacs.

”Tot meciul am fost jigniți”

„Țineți capul sus băieți! Deși nu am reușit să luăm cele 3 puncte, astăzi am luptat din greu. Metaloglobus este cunoscut pentru mentalitatea sa de fair-play, ne-am dori să putem spune același lucru despre susținătorii CSM Slatina. Lăsând la o parte faptul că tot meciul am fost jigniți, în timp ce băieții noștri ieșeau de pe teren, au fost înjurați și scuipați de către președintele Consiliului Județean Olt.

Domnul Președinte NU s-a oprit aici, a aruncat și cu injurii xenofobe și amenințări către arbitru, Domnul Szabolcs Kovacs.

Ne pare rău pentru CSM Slatina că imaginea lor este afectată de un personaj atât de murdar. Nici nu vrem să ne imaginam ce s-ar fi întâmplat dacă echipa așa zisă gazdă ar fi pierdut”, au scris cei de la Metaloglobus în comunicat.

Metaloglobus este pe locul patru în Liga secundă

Vasile Gheorghe a înscris golul victoriei pentru CSM Slatina în minutul 69. Ovidiu Herea a ratat o lovitură de la 11 metri pentru Metaloglobus, la șase minute după pauză.

Oltenii se află pe locul 19 al clasamentului, cu 10 puncte acumulate după 10 runde. Metaloglobus ocupă poziția a patra, cu 19 puncte, dar și cu două meciuri în plus jucate.

În runda următoare bucureștenii joacă pe teren propriu contra celor de la Comuna Recea. De partea cealaltă CSM Slatina se va deplasa la Slobozia pentru meciul cu Unirea. Lider în liga secundă este FC U Craiova.

