Sport

Scandal uriaș în Liga 2! Petre Grigoraș a intrat pe teren să îl bată pe arbitru. Video

Cristian Măciucă
31.10.2026 | 12:12
Scandal urias in Liga 2 Petre Grigoras a intrat pe teren sa il bata pe arbitru Video
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Scandal uriaș din Liga 2! Petre Grigoraș a intrat pe teren să îl bată pe arbitru. FOTO: Captură Bucovina TV
Petre Grigoraș, antrenorul celor de la Cetate Suceava, și-a ieșit din minți la pauza meciului cu FC Bihor. Grigoraș a intrat pe teren să îl bată pe arbitrul Ioan-Răzvan Negară
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Scene halucinante la Suceava, acolo unde s-a disputat meciul dintre Cetate și FC Bihor. Antrenorul gazdelor, Petre Grigoraș (61 de ani) și-a ieșit din minți și a intrat pe teren să îl bată pe „centralul” Ioan-Răzvan Negară.

Petre Grigoraș, eliminat după ce a sărit la arbitru în Cetate Suceava – FC Bihor

Prima repriză a meciului Cetate Suceava – FC Bihor, din etapa a 12-a din Liga 2, a fost un adevărat „thriller”. La pauză, tabela arăta 2-2, deși putea fi 3-2 pentru moldoveni. Cetate Suceava a trimis mingea în poartă, dar „centralul” Ioan-Răzvan Negară, din Vaslui, a anulat reușita, pe motiv că fluierase deja finalul primelor 45 de minute.

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Decizia lui Negară l-a scos din sărite pe Grigoraș, care a pătruns pe suprafața de joc pentru a îi cere socoteală „centralului”. Antrenorul moldovenilor a fost stăpânit cu greu de fotbaliști și de staff pentru a nu face un gest necugetat și a primit cartonașul roșu.

Până la faza controversată din prelungirile primei reprize, care a dus la eliminarea lui Petre Grigoraș, la Suceava a fost un adevărat „thriller”. Mai întâi, FC Bihor a deschis scorul în minutul 6, prin Păun. Apoi, în minutul 40, gazdele au restabilit egalitatea prin golgheterul Răducan. Trei minute mai târziu, echipa lui Erik Lincar a preluat iar conducerea prin reușita lui Dolny. Rezultatul pauzei a fost stabilit de Ferhaoui, care a făcut 2-2 în minutul 45.

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Miza uriașă a meciului Cetatea Suceava – FC Bihor

Partida de pe stadionul „Areni” se anunța una extrem de importantă în lupta pentru primele locuri din Liga 2. Înaintea confruntării directe, Cetatea Suceava ocupa poziția a 5-a, cu 21 de puncte, în timp ce FC Bihor se afla pe locul 10, cu 18 puncte. Mai mult, ambele formații traversau o perioadă excelentă, cu câte trei victorii consecutive în campionat.

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Petre Grigoraș spera să continue seria rezultatelor pozitive și să își consolideze poziția în zona de play-off. În schimb, tehnicianul în vârstă de 61 de ani a devenit protagonistul unui scandal de proporții, după controversata decizie de arbitraj din prelungirile primei reprize. Eliminarea sa ar putea avea și alte consecințe, în funcție de cele consemnate în raportul arbitrului și de eventualele hotărâri ale Comisiei de Disciplină.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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