Scandal uriaș în Liga Națiunilor! Conferința de presă a fost oprită după întrebările invazive ale reporterilor israelieni: „Nu pune mâna pe mine”. Video

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Conferința de presă a selecționerului Irlandei, Heimir Hallgrimsson, s-a încheiat mai repede decât trebuia, asta după ce tehnicianul în vârstă de 59 de ani a fost implicat într-un schimb de replici extrem de tensionat cu jurnaliștii israelieni. Conflictul a fost provocat de întrebările referitoare la gesturile făcute de jucătorii irlandezi în meciul tur din , dar și de o acuzație respinsă de ofițerul de presă.

Scandal în Liga Națiunilor! Irlanda a oprit conferința de presă din cauza jurnaliștilor din Israel

Selecționerul irlandez a fost pus de un jurnalist din Israel să-și dea cu părerea despre gesturile pe care le-au făcut elevii săi la meciul tur, acestea fiind considerate provocatoare de către statul aflat într-un conflict armat cu Palestina. Politicos, Hallgrimsson a refuzat să între într-o discuție politică și a solicitat ca întrebările ce urmează să-i fie adresate să vizeze doar partida de duminică. Ulterior însă, un alt jurnalist din Israel l-a întrebat pe tehnicianul irlandez despre incidentul nefericit al zborului FlyDubai, care se îndrepta spre Tel Aviv și a fost deviat după ce copilotul l-a atacat pe pilot.

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Ofițerul de presă al Irlandei a intervenit și a solicitat, de asemenea, revenirea la subiecte sportive. Tensiunea a crescut și mai mult însă, deoarece un jurnalist israelian a susținut că jucătorii naționalei sale ar fi fost numiți „maimuțe” de către adversari (n.r – de către irlandezi). Reprezentantul gazdelor de duminică a respins ferm respectiva acuzație, în timp ce un alt membru al staff-ului a încercat să îi ia microfonul reporterului, dar fără succes. Mai apoi, jurnalistul israelian i-a răspuns, iar cuvintele acestuia, împreună cu întreg evenimentul, s-au viralizat rapid în mediul online.

🚨🇮🇱 WATCH: Israeli sports reporter attacked during Ireland’s press conference 🇮🇪🎙️

In a bizarre and ugly incident, while Israeli sports reporter Motti Peshkhatzky was asking a question, an Irish staff member forcibly grabbed the microphone from him.

The press conference was… — The Uri (@uricohenisrael)

„Îmi fac doar meseria. N-ai cum să-mi iei microfonul. Nu pune mâna pe mine! Nu e minciună, e ce s-a spus. E o conferință de presă la care am fost invitați și avem dreptul să punem întrebări„, au fost cuvintele jurnalistului israelian.

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Irlanda nu a dorit să joace meciul cu Israel!

Meciul tur, câștigat la scor de neprezentare de către irlandezi, a avut loc pe teren neutru, în Ungaria, asta după ce trupa lui Hallgrimsson a decis să dispute partida. Inițial, , din solidaritate față de Palestina, țară care se află într-un plin război cu Israel.

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Ba mai mult, în timpul partidei, irlandezii au avut mai multe gesturi simbolice: au purtat banderole negre, au avut capul plecat în momentul intonării imnului Israelului și au sărutat banderolele după marcarea fiecărui gol.