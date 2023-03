Scandal uriaș în lumea rock: Aurel Dincă, dat afară din Krypton: „Gest de lașitate”

Scandal uriaș în lumea rock-ului! a fost înlocuit de către Eugen Mihăescu în trupa Krypton, iar lansarea albumului din cadrul unui concert grandios avea să se facă fără el, deși vocea lui era ”trasă” în melodii. FANATIK a stat de vorbă cu Paula Iorga, actuala parteneră de viață a lui Dincă și fosta soție a regretatului Leo Iorga, care a vorbit deschis despre toată situația neplăcută în care sunt implicați cei doi.

Scandal uriaș în lumea rock-ului. Paula Iorga, soția regretatului Leo Iorga, implicată în situația trupei Krypton

În exclusivitate pentru FANATIK, simțită în momentul în care a rămas pe dinafară. Paula este de părere că gestul lui Eugen Mihăescu a fost unul de lașitate la adresa partenerului său de viață, cu atât mai mult cu cât acesta putea să-i transmită schimbările față în față.

ADVERTISEMENT

Ce face soțul dumneavoastră, domnul Aurel Dincă? Bănuiesc că dumnealui este foarte dezamăgit de cele întâmplate…

– Este dezamăgit de cele întâmplate, mai ales că începuse să „se lege maioneza”, cum zicem noi, după repetiții lungi, după concerte de succes. Am stat la masă în Vama Veche (n.r. – Paula Iorga și Aurel Dincă, alături de Eugen Mihăescu și partenera de viață a acestuia), ne-am luat la revedere, ne-am pupat, iar a doua zi, printr-un mesaj, a primit vestea că s-a încheiat colaborarea… Asta după ce veniseră CD-urile în țară și urma turneul.

ADVERTISEMENT

Nu este fairplay să primești un mesaj pe Whatsapp, putea să spună în seara aceea, dar el dă vina pe oameni nevinovați. Respect pentru ceea ce face el, pentru orchestrație, pentru că duce numele Krypton mai departe. În schimb, acest caracter îndoielnic eu nu l-am știut. Nu am știut că Eugen este un astfel de artist și nu e așa cum l-am cunoscut. Ce am văzut nu mi-a plăcut absolut deloc. Aurel a început să fie și compozitor, pentru că are o piesă de album, făcută de el, Fire In The Sky, varianta din 2018 de la Eurovision. Nemulțumirea are legătură cu acest eveniment, un concert în care se va lansa un album cu vocea lui, deși el nu va fi invitat. A lucrat cu Eugen 2 ani de zile.

Paula Iorga: „Aurel nu primește niciun fel de ban”

Ne-a luat prin surprindere, pentru că noi lucram liniștiți la un nou album și când am văzut acest eveniment pe Facebook, evident că ne-am dat peste cap. Ne-am amintit de luna septembrie. I-am trimis atunci o notificare că nu are voie să vândă nimic din tot ce înseamnă album cu vocea lui. Se vinde în privat și în Librăriile Cărturești. Aurel nu primește niciun fel de ban, nici de la casa de producție, nici de la Eugen Mihăescu, dar asta nu e o problemă. Este vorba de a îndrepta o nedreptate, asta e toată povestea… Asta ne-a deranjat foarte tare. Eu le-am făcut oferte în diferite locații, promo și totuși Eugen nu a apreciat acest lucru.

ADVERTISEMENT

Au existat în acești 3 ani de colaborare între domnul Aurel Dincă și domnul Eugen Mihăescu momente de tensiune, certuri sau ceva neplăceri?

– Sunt mai multe de spus aici. Au fost și certuri între ei, mai ales în ultima perioadă… Când noi doi am devenit, de fapt, un cuplu și eu având experiență de la răposatul meu Leo Iorga, care a fost mulți ani în această industrie, l-am învățat și pe Aurel totul despre această industrie și ce drepturi trebuie să aibă, cum să primească drepturile bănești pe interpretare.

ADVERTISEMENT

Certurile dintre ei erau pe diferite pretexte puerile, infantile… Deci nu a fost vorba de nimic serios. El pregătea de foarte mult timp o colaborare cu actualul solist, care s-a hotărât pe 25 august să vină în Krypton, iar pe 27 a fost Vama Veche și ne putea spune atunci, seara, dar n-a făcut-o. A fost un gest de lașitate să spui așa ceva pe Whatsapp.

ADVERTISEMENT

Frământările din trupa Krypton: „A fost o lucrătură pe la spate”

Cum a fost „recrutat” domnul Aurel Dincă în trupa Krypton? Știu că a întregistrat dumnealui numeroase melodii în această formulă, din 2019, de când face parte din ea.

– Cât despre recrutarea lui în trupa Krypton, s-a întâmplat după ce Guriță (Gabi Nicolau) s-a certat cu Eugen. De fapt, cam toți vocaliștii au plecat din același motiv… Nu cunosc detaliile, dar e clar că există o problemă mare aici și a plecat. Atunci l-a sunat pe Aurel să vină în Krypton. Aurel a spus că el dacă vine, nu vine să înlocuiască pe cineva, ci vine definitiv. Asta a și confirmat Eugen, că vine definitiv, ca să aflăm, după aceea, alte lucruri neplăcute. A fost o lucrătură pe la spate, ceea ce nu e foarte ok.

Paula Iorga: Aurel i-a scos de la naftalină”

Cât de dezamăgitor este să se întâmple așa ceva și, pe munca ta, să nu fii invitat la un concert de o asemenea anvergură?

– E foarte dezamăgitor că nu ești invitat la lansarea unui album imprimat cu vocea ta. Mi se pare că vrea să creeze o confuzie. Să aibă un concert cu actualul solist și să lansezi album cu fostul solist, pare a fi un fel de păcăleală. Pentru fani! Unii poate chiar nu știu că acolo scrie Aurel Dincă, nu Dragoș Moldovan, care este o voce. A câștigat Vocea României. Aurel a repetat de la Eurovision și tocmai de-asta spun că Eugen se îndreaptă către cei care sunt la început de carieră, cumva și e dezamăgitor faptul că nu ești invitat la lansarea propriului tău album, cu vocea ta. Nu este un simplu concert. Noi acest album l-am pus pe Facebook, pentru ca oamenii să poată să-l descarce, nu să-l cumpere, dacă nu au bani.

Eugen a schimbat nu numai vocaliștii, ci toată componența trupei, de-a lungul timpului. A fost într-o pauză totală timp de 17 ani, practic Aurel i-a scos de la natfalină. E clar despre ce e vorba… El taie și spânzură formația asta, iar oamenii îi schimbă permanent. Nu am mai pomenit așa ceva, nu e spirit de echipă acolo, există doar el și atât.

Paula Iorga: „Soțul meu nu merita batjocura de care a avut parte”

Eugen ne-a dat un singur CD, în ideea în care Aurel și cu toboșarul au făcut rost de sponsori, de bani de la sponsori. El a considerat că un singur CD este suficient, noroc că l-am avut pe acela. În concluzie, dorim ca acest leader ship Mihăescu să aprecieze și să recunoască munca și efortul depus pentru acest album „Vremuri gri” și pentru brandul Krypton. Aurel Dincă, soțul meu, nu merita batjocura de care a avut parte! Au avut mare succes împreună în acest proiect electric și acustic. Nu înțeleg atitudinea adoptată de Eugen.

Dumneavoastră ce mai faceti? Cum este viața la malul Mării Negre? Vă simțiți fericită, împlinită? Știu că ați fost recent implicată într-un eveniment rutier neplăcut, un mic accident petrecut chiar de Ziua Femeii, din cauza unui bărbat care nu s-a asigurat la ieșirea din parcare. Ati rezolvat problema?

– Eu m-am relocat după 30 de ani de București. Am venit să stau cu mama, pentru că l-am pierdut și pe tata. La 3 ani de când răposatul meu soț Leo Iorga nu mai este, m-am rugat să am un partener de viață cu care să-mi prețuiesc viața mai departe.

Aurel era într-o relație care nu mergea de foarte mult timp, amândoi ne rugam la Dumnezeu să fim fericiți. Bunul Dumnezeu ne-a ascultat și ne-a adus împreună. Ne înțelegem foarte bine, ne iubim și vrem să facem totul să fie bine: el să cânte, să compună… Orice strădanie este răsplătită, în cele din urmă. Faptul că a fost în Krypton cu Eugen și că nu mai este acum i-a dat posibilitatea să-și facă albumul lui. Poate că așa a vrut Dumnezeu! Așa am luat-o. Orice șut în fund e un pas înainte. Putem chiar să-i mulțumim lui Eugen, dar doar pentru chestia asta. În rest, e dezamăgitor ce a urmat.

Paula Iorga, mulțumită de viața lângă Aurel Dincă

Noi facem plimbări zilnice, e soare, e frumos… Suntem aproape siamezi, mergem și la biserică duminica, aproape în fiecare duminică. Ne rugăm la bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși și să ne aibă în paza Lui. Nu vrem să ne abatem de la calea cea dreaptă. Suntem în post, dar în post se întâmplă tot felul de ciudățenii, dar până la urmă binele și dreptate triumfă. Am toată încrederea că se va face dreptate. Există și posibilitatea să nu se facă dreptate, Dumnezeu a lăsat de toate. Atâta timp cât Eugen ia piese de pe album și le reimprimă cu vocea actualului solist, sperăm să se facă dreptate…

Sunt foarte fericită și mă simt împlinită. Am o viață foarte frumoasă cu Aurel, îl ajut foarte mult în munca lui. Eu sunt și agent de marketing, am fost și soție de artist atâția ani de zile. Cunosc aceste lucruri și știu ce se întâmplă în industria muzicală. Am avut un accident stupid, banal. Un domn nu a fost atent când a ieșit din parcare și cam asta a fost. Am avut un șoc, bineînțeles. E șocant când ți se întâmplă asta, m-a luat prin surprindere. De 8 Martie am fost și pe la Poliție, după am ajuns acasă și am făcut o postare pentru toate doamnele și domnișoarele.

Ce veți face de Paște, cum veți petrece?

– Paștele o să îl facem aici, cu mama. Vor veni și băieții mei, că ei au rămas în București. Paștele se face în familie!