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Viorel Sima susține că a fost îndepărtat abuziv din federație, după 12 ani de activitate, și că nu și-a primit ultimul salariu, în valoare de aproximativ 6.500 de lei net. Acesta a afirmat că a semnat o înțelegere de încetare a raporturilor de muncă, însă consideră că a fost obligat să accepte deciz

Viorel Sima, acuzații la adresa conducerii Federației Române de Box

Fostul oficial a mai povestit că și că a ajuns în instanță pentru a-și recupera drepturile salariale.

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„Nu mi-au dat salariul după ce m-au forțat să plec, ca să zic așa. Dar ajunsesem pe data de 28 octombrie la o înțelegere amiabilă. Și atât de amiabilă a fost că peste două zile nu mi-au mai dat salariul. 6.500 de lei banii în mână. Eu trebuie să-mi apăr drepturile”, a declarat Sima în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, realizată de Ovidiu Ioanițoaia la .

Președintele FRB, Vasile Cîtea, a respins acuzațiile lui Viorel Sima, susținând că fostul oficial a decis să plece din Federație, iar încetarea raporturilor de muncă s-a făcut în baza unui acord semnat de ambele părți.

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Antrenor care își bătea sportivul? „Crezi că are vreo legătură?”

Viorel Sima a susținut că problemele au apărut după ce a semnalat, în luna iulie, existența unor sesizări depuse de anumite cluburi, în care un antrenor era acuzat că își agresează sportivul. Acesta a afirmat că documentele respective au dispărut ulterior din e-mailul Federației, iar explicațiile primite nu l-au convins.

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„Vasile, crezi că are vreo legătură faptul că mi s-a luat subit mailul cu faptul că am reclamat în luna iulie că există memorii făcute de către anumite cluburi în care un antrenor își bătea sportivul, care fuseseră șterse de pe mailul federației, deci nu mai existau acele memorii?”, a întrebat Viorel Sima pentru sursa citată inițial

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Vasile Cîtea susține că mesajele oficiale nu pot fi șterse definitiv, demontând scenariul lui Viorel Sima.

„Adresele, corespondențele care se fac pe email sunt corespondențe oficiale și de obicei rămân în memorie. Orice ai face, nu-l poți scoate, nu-l poți șterge. Îl poți șterge de la tine, dar nu de la expeditor. Noi am vorbit de chestiunea asta, tu ții minte foarte clar, da? Că s-a dus în spam sau nu știu ce s-a întâmplat și tu făcusei criză că nu mai știu cum să…”, a răspuns Cîtea.

Dezvăluiri din perioada în care FRB era condusă de Leonard Doroftei: „Vrei să ajungi la DNA?”

Viorel Sima și-a amintit și de perioada în care , el ocupând atunci funcția de secretar general. Fostul oficial a susținut că existau probleme administrative și decizii pe care le considera periculoase pentru instituție.

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Unul dintre episoadele relatate a vizat o comandă făcută de Doroftei, în calitate de președinte al federației, la propriul pub.

„Bă, vrei să ajungi la DNA? Tu nu poți să dai din buzunarul statului în buzunarul tău personal”, i-ar fi spus atunci Sima lui Doroftei.

Totodată, Sima a criticat modul în care fostul campion ar fi condus federația și a susținut că acesta asculta mai mult de anumite persoane din anturaj decât de apropiații din staff-ul administrativ.

Boxul românesc, rezultate dezastruoase! „E dezastru!”

Conflictul a ajuns și la situația sportivă a boxului românesc. Viorel Sima a criticat dur rezultatele obținute la nivel de seniori, invocând lipsa medaliilor la Campionatul European și absența unui boxer român în fazele superioare ale competiției. Acesta a catalogat situația drept cea mai slabă din istoria boxului românesc și a criticat lipsa unor măsuri după rezultatele dezamăgitoare.

Vasile Cîtea a recunoscut că performanțele din acest an nu l-au mulțumit, însă a susținut că există speranțe pentru viitor și că federația încearcă să construiască o strategie câștigătoare.

Victor Leu, de partea lui Sima: „Ambiții personale foarte mici”

În discuție a intervenit și vicepreședintele Federației Române de Box, Victor Leu, care a criticat conducerea FRB și a susținut că suspendarea sa din Biroul Federal a fost nestatutară, precizând că a obținut repunerea în drepturi în instanță. Leu a afirmat că Sima a avut o contribuție importantă la boxul românesc și a contestat modul în care federația își tratează foștii colaboratori.

„Poți să te desparți de un colaborator, poți să nu fii de acord cu el, dar obligațiile contractuale trebuie respectate. Și eu vreau să întreb conducerea Federației Române de Box: dacă nu-și respectă obligațiile față de oamenii care au muncit în federație pentru boxul românesc cum pretind că administrează corect interesele întregului box românesc? E vorba despre niște ambiții personale foarte mici. Sunt două persoane care îl sfătuiesc pe președintele federației, nu greșit, foarte greșit, iar președintele federației ascultă tot ce zic cele două persoane.”, a transmis Victor Leu în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”.

Scandalul din Federația Română de Box continuă, în timp ce acuzațiile, disputele juridice și rezultatele sportive slabe pun sub semnul întrebării situația unei discipline cu tradiție importantă în România.