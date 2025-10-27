Scandal uriaș în Turcia: arbitri au pariat pe meciurile din campionat. Galatasaray și Fenerbahce au reacționat imediat

ADVERTISEMENT

Mafia pariurilor lovește și în fotbalul din Turcia, asta după ce, de-a lungul timpului, au fost suspiciuni cu privire la partidele de acolo.

Fotbalul din Turcia, lovit de un scandal enorm. Arbitrii au pariat pe meciuri și Federația a dezvăluit totul

Acum, Federația a anunțat că sunt sute de arbitri turci care au pariat pe partidele din campionatul intern. O anchetă internă desfășurată de Federația de Fotbal din Turcia (FTF) asupra a 571 de arbitri a scos la iveală că 371 dintre aceștia dețin conturi de pariuri, iar 152 pariază în mod activ, a anunțat șeful federației, Ibrahim Haciosmanoglu, într-un comunicat de presă.

„Suntem hotărâți să curățăm fotbalul de orice urmă de corupție. Nu vom face nicio excepție”, a declarat Haciosmanoglu, subliniind că sancțiunile necesare vor fi aplicate imediat. Datele anchetei arată că zece arbitri au plasat fiecare peste 10.000 de pariuri, unul dintre ei ajungând la 18.227 de tranzacții, iar 42 de arbitri au pariat pe mai mult de 1.000 de meciuri de fotbal fiecare.

Dintre cei 371 de arbitri care dețin conturi de pariuri, 22 activează la nivel național, dintre care șapte sunt arbitri centrali și 15 arbitri asistenți. Identitatea acestora nu a fost dezvăluită, iar federația nu a precizat dacă vreunul dintre ei a pariat pe meciurile pe care le-a arbitrat. În primăvara anului 2024, ca reacție la acuzațiile periodice de părtinire, FTF a decis să încredințeze sistemul VAR pentru mai multe meciuri din unor arbitri străini.

Ce spun cei de la Galatasaray despre scandalul din fotbalul din Turcia

Galatasaray a reacționat printr-un comunicat de presă semnat de președintele clubului, Dursun Aydın Özbek.

„În calitate de participant al competiției, ne-am exprimat în mod repetat cererea pentru un mediu de fotbal curat și echitabil, în care competiția să fie experimentată doar pe teren. Am adoptat întotdeauna o poziție hotărâtă cu privire la această problemă. Astăzi, s-a dezvăluit încă o dată ce probleme sunt. L-am sunat pe domnul İbrahim Hacıosmanoğlu și i-am transmis că Clubul Sportiv Galatasaray este pregătit să ofere orice fel de sprijin în acest proces și în viitor.

Clubul nostru va sprijini pe deplin fiecare pas făcut pentru a stabili un fotbal curat. Considerăm această activitate, condusă de domnul Hacıosmanoğlu, ca un punct de cotitură important pentru fotbalul turc. Reputația, corectitudinea și încrederea fotbalului turc sunt mai presus de orice. Credem că este de mare importanță ca Federația să împărtășească în mod transparent cu publicul numele arbitrilor ale căror conturi de pariuri au fost detectate, meciurile pe care le-au arbitrat și domeniul de aplicare al pariurilor pe care le-au jucat”, stă scris pe

Clubul Fenerbahce cere măsuri

De asemenea, și cei de la au avut o reacție oficială.

„Acuzațiile menționate mai sus sunt strâns legate nu numai de comunitatea arbitrilor, ci și de întreaga familie a fotbalului. În acest moment, cel mai important lucru pe care publicul ar trebui să-l știe este o dezvăluire transparentă cu cine sunt arbitrii care au pariat, la ce competiții participă și ce părți ale fotbalului afectează aceste activități.

Pentru a restabili credibilitatea fotbalului turc, este esențial să împărtășim aceste informații fără ascundere și fără nicio ezitare. În caz contrar, nu este posibil să se reconstruiască sentimentul de încredere. În calitate de Clubul Sportiv Fenerbahçe, vom urmări îndeaproape acest proces”, de la Fenerbahce.