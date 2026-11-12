Scandal uriaș în UFC! Islam Makhachev a rupt tăcerea după bătaia dintre Usman Nurmagomedov și Merab Dvalishvili: „El a început totul!”

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Scandalul uriaș dintre Usman Nurmagomedov și Merab Dvalishvili, izbucnit într-un hotel din Abu Dhabi, a provocat un val de reacții în lumea MMA. Mai mulți luptători de renume au condamnat scenele violente, însă Islam Makhachev a sărit în apărarea vărului lui Khabib Nurmagomedov și a lansat acuzații la adresa sportivului georgian.

Islam Makhachev îl apără pe Usman Nurmagomedov după scandalul din Abu Dhabi! Merab Dvalishvili, considerat vinovat

ce Usman Nurmagomedov (28 de ani), vărul legendarului Khabib Nurmagomedov, l-a lovit pe Merab Dvalishvili (35 de ani) într-un hotel din Abu Dhabi. Incidentul a avut loc miercuri, 11 noiembrie, și a degenerat într-o încăierare la care au luat parte mai multe persoane.

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Imaginile apărute pe rețelele de socializare îl surprind pe Usman apropiindu-se de fostul campion UFC, care oferea un interviu. Rusul îl lovește peste față, iar în scurt timp intervine și anturajul său, provocând scene violente.

🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili https://t.co/SGJzkQdFif — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA)

Islam Makhachev (35 de ani), actualul campion UFC la categoria semimijlocie și unul dintre apropiații familiei Nurmagomedov, a reacționat public. Spre deosebire de numeroși luptători care au criticat atacul, sportivul din Daghestan susține că responsabilitatea pentru escaladarea conflictului îi aparține lui Merab Dvalishvili. „Celor care acum îl condamnă pe Usman și pe băieți le spun: de ce ați tăcut când Merab a lovit un luptător din Daghestan fără motiv?”, a transmis Makhachev pe X.

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a făcut referire la un incident din trecut, petrecut în Georgia, când Dvalishvili a pălmuit un apropiat al echipei Nurmagomedov. În opinia lui Makhachev, acel episod a declanșat tensiunile care au culminat cu violențele din Abu Dhabi. Acesta susține că sportivul lovit atunci de Merab se apropiase pentru a discuta, fără intenții ostile, și că georgianul ar fi insultat inclusiv mama acestuia. În consecință, Makhachev consideră că Dvalishvili a fost cel care a provocat conflictul dintre cele două tabere.

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Islam Makhachev releases a statement defending Usman Nurmagomedov “Why were you silent when Merab attacked a Dagestani wrestler for no reason? What happened today was started by Merab himself.” https://t.co/lgoctQuaBY — Happy Punch (@HappyPunch)

Ilia Topuria și Sean Strickland, reacții devastatoare după atacul asupra lui Merab Dvalishvili

Poziția lui Islam Makhachev a fost contrazisă de alte nume importante din lumea MMA. Ilia Topuria, fost campion UFC la două categorii diferite, a fost printre cei mai vehemenți contestatari ai lui Usman Nurmagomedov. Gruzinul a distribuit imaginile bătăii și a condamnat comportamentul grupului care l-a însoțit pe rus. „Și aceștia sunt oamenii care îndrăznesc să vorbească despre modestie și respect? Ce rușine! O adunătură de lași!”, a transmis Topuria.

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Usman has reportedly been detained, along with the cowards who were with him. And these are the same people who dare to preach about humility and respect? What a disgrace. A bunch of absolute cowards. I always thought you were a bunch of mediocre individuals. Now you’ve removed every last doubt. Honor, respect, and humility aren’t words you preach. They’re values you live by. And you’ve shown none of them. — Ilia Topuria (@Topuriailia)

Sean Strickland a folosit și el cuvinte dure. Americanul l-a atacat verbal pe Usman Nurmagomedov, acuzându-l că a profitat de avantajul numeric și că și-a luat rivalul pe nepregătite. „Usman Nurmagomedov este definiția unui laș. Ăștia se dau cu toții mari și duri, dar se comportă ca niște nenorociți, așteptând momentul în care nu ești atent ca să te atace pe la spate…

Ăsta e un comportament musulman sau pur și simplu e un nenorocit?”, a transmis Sean Strickland.

Usman Nurmagomedov is the definition of a bitch.. These guys all run around pretending to be hard but they all act like fucking dogs waiting to attack you when youre not looking…. Is this a muslim behavior or is he just a bitch? — Sean Strickland (@SStricklandMMA)

În plus, pe contul oficial de Instagram, Sean Strickland a cerut inclusiv interdicții pe viață pentru persoanele implicate în agresiune. La rândul său, brazilianul Paulo Costa a ironizat echipa lui Nurmagomedov: „Am mai văzut filmul ăsta. Băieții ăștia nu apar niciodată singuri”, a comentat Costa.

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Paul Hughes, un alt luptător care a avut conflicte sportive cu reprezentanții echipei din Daghestan, a condamnat incidentul și a susținut că propriii săi suporteri ar fi fost agresați în trecut, la Dubai, de persoane din același anturaj.

Merab Dvalishvili a apărut cu fața însângerată

După incident, Merab a postat un clip în care poate fi văzut cu răni la nivelul feței, în timp ce primește îngrijiri medicale. Gruzinul susține că el și un prieten au fost atacați mișelește de Usman Nurmagomedov și mai mulți membri ai anturajului rusului, printre care și fratele său, Umar.

„Ce fel de luptători sunteți? Ce fel de bărbați fac așa ceva? Dacă vreți să luptați, atunci haideți să o facem cum trebuie!”, a reacționat Dvalishvili.

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De unde a pornit conflictul dintre cele două staruri UFC

Conflictul dintre cele două tabere are o istorie mai lungă. În ianuarie 2025, Merab Dvalishvili l-a învins pe Umar Nurmagomedov, prin decizie unanimă, la UFC 311, într-un meci pentru centura categoriei cocoș. Ulterior, în vara anului 2026, gruzinul a fost implicat într-o altercație cu Akhmed Gadzhimagomedov, un apropiat al echipei Nurmagomedov, episod invocat acum de Islam Makhachev.

Conform , toți cei implicați în scandalul de la Abu Dhabi ar fi fost conduse la poliție pentru audieri. Ilia Topuria a susținut că Usman Nurmagomedov a fost reținut, însă această informație nu a fost confirmată oficial de autoritățile locale. Incidentul s-a produs cu doar trei zile înainte de gala Real American Freestyle, programată sâmbătă, 14 noiembrie, la Abu Dhabi. Merab Dvalishvili urma să îl înfrunte pe Marlon Moraes, în timp ce Umar Nurmagomedov avea programat un duel cu Urijah Faber.