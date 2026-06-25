Scandal uriaș înainte de meciul decisiv de la Cupa Mondială! „FIFA a fost informată și trebuie să ia măsurile necesare”

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Naționala Egiptului o va înfrunta pe cea din Iran la Seattle, pe 26 iunie, de la ora locală 20:00 (27 iunie, ora 06:00 în România), însă meciul ar putea pune mari probleme celor de la FIFA. Comitetul de organizare din orașul american pregătise înainte de tragerea la sorți evenimente legate de comunitatea LGBTQ+ în jurul partidei, însă Federațiile celor două țări, în care homosexualitatea este interzisă, au protestat vehement.

Scandal uriaș înainte de Egipt – Iran. Care este planul organizatorilor din Seattle și ce a declarat președintele FIFA

Faptul că stadionul Lumen Field din Seattle urma să găzduiască un meci pe data de 26 iunie era cunoscut înainte de tragerea la sorți, iar organizatorii au dorit ca acest duel să fie cunoscut drept „Pride Match” și în ziua partidei să se organizeze în jurul arenei evenimente dedicate comunității LGBTQ+. După ce FIFA a stabilit grupele însă, a apărut o mare problemă. În acea zi la Seattle urmează să se întâlnească naționalele din Egipt și Iran, două țări în care homosexualitatea este interzisă sau chiar incriminată, în țara asiatică existând chiar și posibilitatea pedepsei cu moartea.

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FIFA a precizat că steagurile curcubeu nu sunt interzise pe stadioane. „Declarațiile cu caracter general privind drepturile omului, inclusiv steagurile curcubeu și alte steaguri care reprezintă orientarea sexuală și identitatea de gen, sunt permise conform Codului de Conduită pe Stadioane al Cupei Mondiale FIFA 2026 și pot fi afișate în incinta stadioanelor, cu condiția ca acestea să fie utilizate într-un mod conform cu prevederile codului”, a precizat forul mondial, conform .

Totuși, președintele Gianni Infantino a subliniat că meciul nu are o legătură directă cu evenimentele: „La Seattle se va disputa un meci din cadrul Cupei Mondiale FIFA, iar în aceeași zi, în oraș vor avea loc evenimente organizate de entități externe. Însă acestea nu au nicio legătură cu partida în sine”.

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Federația din Iran, comunicat dur cu privire la „Pride Match”

Iranul și Egiptul vor lupta pentru calificarea în faza 16-imilor la Seattle, iar asiaticii doresc ca FIFA să intervină pentru ca evenimentele pregătite de organizatorii din orașul american să nu aibă loc în preajma arenei. „Ne-am comunicat clar poziția către FIFA. Iran și Egipt sunt două țări musulmane cu profunde afinități culturale și religioase, iar punctele de vedere exprimate de ambele federații reflectă valorile și convingerile împărtășite de popoarele celor două țări.

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Poziția noastră este că nicio ceremonie sau activitate promoțională asociată cu această mișcare nu ar trebui să aibă loc în incinta stadionului sau ca parte a cadrului de desfășurare a meciului. Această poziție a fost transmisă oficial către FIFA prin canalele corespunzătoare. Considerăm că FIFA ar trebui să țină cont de opiniile și preocupările echipelor participante atunci când analizează aspecte legate de organizarea stadionului și de elementele ambientale de la meciuri.

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FIFA a fost informată cu privire la această poziție comună a celor două țări și este de așteptat să ia măsurile necesare pentru a se asigura că nicio ceremonie sau activitate promoțională conexă nu va avea loc în incinta stadionului sau ca parte a cadrului oficial al meciului”, a transmis un reprezentant al Federației din Iran pentru sursa menționată. Î , în timp ce Iranul are 2 puncte. .