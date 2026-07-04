Scandal uriaș înainte de Paraguay – Franța! Vedeta sud-americanilor, atac rasist la adresa „cocoșilor”

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E război total între legendele Paraguayului și cele ale Franței înaintea duelului direct din optimile CM 2026. Fostul portar al sud-americanilor, Jose Luis Chilavert (60 de ani), a transmis un mesaj cu conotații rasiste, după ce fostul atacant Christophe Dugarry (54 de ani) i-a atacat pe actualii fotbaliști ai Paraguayului.

Jose Luis Chilavert, derapaj rasist înainte de Paraguay – Franța

Jose Luis Chilavert este una dintre marile legende ale fotbalului din Paraguay. El a jucat cu reprezentativa sud-americană la două ediții de Campionat Mondial, în 1998 și în 2002. De cealaltă parte, „rivalul” său, Christophe Duggary, a făcut parte din lotul Franței la CM 1998, atunci când „cocoșii” au cucerit titlul mondial.

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Până la meciul din optimile CM 2026, cei doi legendari fotbaliști au început „războiul” declarațiilor. din Philadelphia. Paraguay și Franța s-au mai duelat o dată în optimile de finală de la Cupa Mondială, pe 28 iunie 1998. Situația de atunci era similară cu cea de acum.

Franța era mare favorită și în cele din urmă a câștigat trofeul, dar Paraguay s-a dovedit a fi o nucă foarte tare. Sud-americanii au pierdut doar cu 0-1 din cauza unui gol marcat în prelungiri, în minutul 113 de Laurent Blanc. Acum, înaintea duelului de la CM 2026, Dugarry a transmis că nu mai vede posibilă o partidă la fel de echilibrată și că e convins că naționala lui Didier Deschamps va trece fără emoții de Paraguay. Fostul atacant i-a numist însă „incapabili” pe sud-americani, acesta fiind motivul care a declanșat furia lui Chilavert.

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Paraguay va încasa o bătaie zdravănă. Vor încerca să se apere, pentru că sunt incapabili, incapabili – repet de două ori ca să fie foarte clar – să construiască. Din punct de vedere ofensiv, sunt catastrofali” – Christophe Dugarry

„Christophe, ai dreptate. La Cupa Mondială din 1998 am înfruntat Franța, iar acum Paraguay va întâlni o selecționată africană”, a transmis Jose Luis Chilavert prin intermediul unui mesaj postat pe platforma X.

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Christophe tienes razón,en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_)

Dugarry este sigur că Franța va câștiga CM 2026

Christophe Dugarry, care are la prima reprezentativă 55 de selecții și 8 goluri consemnate în naționala de seniori a „Cocoșului Galic”este ferm convins că Mbappe, Dembele, Olise și Doue Franța a mai câștigat titlul mondial de două ori, în 1998 și în 2018.

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„Ce echipă poate să oprească acest trio ofensiv sau chiar acest cvartet? Ce echipă ne-ar putea cauza probleme? Suedia are jucători în valoare de 100 de milioane de euro și nu a fost capabilă să ne pună în pericol nici măcar o dată. Iar la meciul următor ar trebui să se întâmple la fel. Franța demolează pe toată lumea. Paraguay o să-și ia ditamai bătaia, vă garantez!

Se vor apăra tot meciul, pentru că sunt inapți, absolut inapți să joace orice alt tip de fotbal. Din punct de vedere ofensiv, sunt un dezastru. Singurul lucru pe care îl vor face e să se apere și să lanseze contraatacuri, dar asta nu va fi suficient”, a declarat Christophe Dugarry, la RMC Sport.