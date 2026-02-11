Scandal uriaș înainte de Turcia – România! Invitații de la FRF, scoase la vânzare cu 600 de lei după ce biletele s-au epuizat în 20 de secunde

ADVERTISEMENT

România și Turcia își vor măsura forțele în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Interesul pentru partida de la Istanbul a fost unul uriaș, iar biletele s-au vândut ca pâinea caldă. Se pare, însă, că pe piață se vând invitații din partea FRF.

Românii încă încearcă să facă rost de bilete la meciul cu Turcia

În doar câteva secunde a fost sold out, iar fanii s-au plâns, prin intermediul rețelelor de socializare, de procedura de achiziționare.

ADVERTISEMENT

din Istanbul. Românii și-au dorit să fie alături de tricolori, însă doar o parte dintre aceștia au reușit să pună mâna pe tichete.

Invitații trimise de FRF pentru Turcia – România, scoase la vânzare!

a publicat, însă, pe rețelele de socializare, o fotografie extrem de interesantă. Se pare că una dintre invitațiile oferite de FRF a fost scoasă la vânzare pentru prețul de 600 de lei. Persoana care a primit 11 invitații a încercat să facă profit, deși biletele au fost date pe numele său.

ADVERTISEMENT

„Am primit 11 invitații, fac și eu un ban, că nu mă duc eu la meci”, a transmis persoana care a primit invitațiile din partea FRF, conform sursei menționate anterior.

ADVERTISEMENT

„Sold out în 20 de secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! Mulțumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului! La momentul punerii în vânzare, 3.700 de oameni se aflau pe site-ul bilete.frf.ro”, a fost mesajul transmis de FRF după epuizarea biletelor.