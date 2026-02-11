Sport

Scandal uriaș înainte de Turcia – România! Invitații de la FRF, scoase la vânzare cu 600 de lei după ce biletele s-au epuizat în 20 de secunde

Biletele pentru Turcia – România s-au epuizat în doar 20 de secunde, însă invitații oferite de FRF au ajuns la vânzare online. O persoană ar fi încercat să obțină 600 de lei pe un tichet primit gratuit.
Alex Bodnariu
12.02.2026 | 01:01
Scandal urias inainte de Turcia Romania Invitatii de la FRF scoase la vanzare cu 600 de lei dupa ce biletele sau epuizat in 20 de secunde
ULTIMA ORĂ
Invitații trimise de FRF pentru Turcia - România, scoase la vânzare!
ADVERTISEMENT

România și Turcia își vor măsura forțele în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Interesul pentru partida de la Istanbul a fost unul uriaș, iar biletele s-au vândut ca pâinea caldă. Se pare, însă, că pe piață se vând invitații din partea FRF.

Românii încă încearcă să facă rost de bilete la meciul cu Turcia

Suporterii naționalei de seniori a României au cumpărat instant biletele pentru partida cu Turcia din luna februarie. În doar câteva secunde a fost sold out, iar fanii s-au plâns, prin intermediul rețelelor de socializare, de procedura de achiziționare.

ADVERTISEMENT

Doar câteva sute de bilete au fost disponibile pentru susținătorii României la duelul crucial cu Turcia din Istanbul. Românii și-au dorit să fie alături de tricolori, însă doar o parte dintre aceștia au reușit să pună mâna pe tichete.

Invitații trimise de FRF pentru Turcia – România, scoase la vânzare!

DB-sport.ro a publicat, însă, pe rețelele de socializare, o fotografie extrem de interesantă. Se pare că una dintre invitațiile oferite de FRF a fost scoasă la vânzare pentru prețul de 600 de lei. Persoana care a primit 11 invitații a încercat să facă profit, deși biletele au fost date pe numele său.

ADVERTISEMENT
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci...
Digi24.ro
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”

„Am primit 11 invitații, fac și eu un ban, că nu mă duc eu la meci”, a transmis persoana care a primit invitațiile din partea FRF, conform sursei menționate anterior.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Șocant": criminalul s-a predat! Ce a spus în fața anchetatorilor, după ce și-a omorât fratele în stradă

„Sold out în 20 de secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! Mulțumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului! La momentul punerii în vânzare, 3.700 de oameni se aflau pe site-ul bilete.frf.ro”, a fost mesajul transmis de FRF după epuizarea biletelor.

Cupa Spaniei, live blog semifinale. Bilbao – Sociedad 0-1. Atletico – Barcelona, pentru...
Fanatik
Cupa Spaniei, live blog semifinale. Bilbao – Sociedad 0-1. Atletico – Barcelona, pentru celălalt loc în finală
Liga Națiunilor 2026/2027: tragerea la sorți, urne, program și adversarii României
Fanatik
Liga Națiunilor 2026/2027: tragerea la sorți, urne, program și adversarii României
Sunderland – Liverpool 0-1. Rezultatele zilei în Premier League, live video în exclusivitate...
Fanatik
Sunderland – Liverpool 0-1. Rezultatele zilei în Premier League, live video în exclusivitate pe Voyo
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Legenda Rapidului se luptă cu dependența de jocuri de noroc: 'E boală pe...
iamsport.ro
Legenda Rapidului se luptă cu dependența de jocuri de noroc: 'E boală pe viață! Nu mai iau eu pensia, o ia soția'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!