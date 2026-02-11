Scandal uriaș înainte de Turcia – România! Invitații de la FRF, scoase la vânzare cu 600 de lei după ce biletele s-au epuizat în 20 de secunde

România și Turcia își vor măsura forțele în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Interesul pentru partida de la Istanbul a fost unul uriaș, iar biletele s-au vândut ca pâinea caldă. Se pare, însă, că pe piață se vând invitații din partea FRF.
Suporterii naționalei de seniori a României au cumpărat instant biletele pentru partida cu Turcia din luna februarie. În doar câteva secunde a fost sold out, iar fanii s-au plâns, prin intermediul rețelelor de socializare, de procedura de achiziționare.
Doar câteva sute de bilete au fost disponibile pentru susținătorii României la duelul crucial cu Turcia din Istanbul. Românii și-au dorit să fie alături de tricolori, însă doar o parte dintre aceștia au reușit să pună mâna pe tichete.
DB-sport.ro a publicat, însă, pe rețelele de socializare, o fotografie extrem de interesantă. Se pare că una dintre invitațiile oferite de FRF a fost scoasă la vânzare pentru prețul de 600 de lei. Persoana care a primit 11 invitații a încercat să facă profit, deși biletele au fost date pe numele său.
„Am primit 11 invitații, fac și eu un ban, că nu mă duc eu la meci”, a transmis persoana care a primit invitațiile din partea FRF, conform sursei menționate anterior.
„Sold out în 20 de secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! Mulțumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului! La momentul punerii în vânzare, 3.700 de oameni se aflau pe site-ul bilete.frf.ro”, a fost mesajul transmis de FRF după epuizarea biletelor.