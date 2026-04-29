Scandal uriaş între doi agenţi care activează în fotbalul românesc: „Am obţinut ordin de restricţie! A făcut-o proxenetă pe soţie”

În fotbalul românesc a izbucnit un scandal între doi agenţi. Îi avem pe Tegbo Dum Mene Best, fost fotbalist în ligile inferioare de la noi şi care a devenit scouter şi intermediar de jucători africani, respectiv Michael Ibe, agent FIFA. Cei doi au colaborat pentru scurt timp în anul 2021, dar apoi au început tensiunile. Conflictul a escaladat după ce şi-au aruncat acuze reciproce pe reţelele de socializare.

În cele din urmă, Michael Ibe a apelat la Tribunalul din Sibiu, spunând că activitatea economică de agent FIFA a avut de suferit după ce Tegbo l-ar fi numit „escroc”, „cerşetor”, iar pe soţia lui Ibe, „proxenetă”, conform . Michael Ibe şi apărătorii săi susţin că singurul scop al lui Tegbo a fost acela să îl facă pe agent să îşi piardă jucătorii.

Judecătorii au considerat că situaţia este prea complicată pentru o procedură rapidă şi este nevoie de un proces de fond ca să fie lămurit tot conflictul, mai ales că nu i-au convins pe judecători că Tegbo ar fi în spatele tuturor postărilor acuzatoare, în condiţiile în care există mai multe mesaje de pe conturi anonime. Procesul de fond este programat să înceapă în două luni.

Ce spune avocatul lui Michael Ibe: „S-a emis un ordin de protecţie!”

FANATIK a luat legătura cu avocatul angajat de Michael Ibe în acest conflict pentru mai multe detalii despre acest caz. Dan Boloş a declarat că s-a emis inclusiv un ordin de protecţie de la Judecătoria Cornetu pentru Michael Ibe şi soţia sa. Avocatul a dezvăluit că în cadrul procesului, agentul FIFA cere ştergerea tuturor mesajelor defăimătoare şi scuze publice din partea lui Tegbo:

„S-a ordin un ordin de protecţie emis de Judecătoria Cornetu, pe o durată de două luni de zile, având în vedere gravitatea acţiunilor efectuate de agresor, în persoana domnului Tegbo. Există o cerere de chemare în judecată la Tribunalul din Sibiu, ca urmare a drepturilor nepatrimoniale, pe fond, unde avem termen peste două luni de zile.

Instanţa urmează să aprecieze probele, noi am depus la dosar înscrisuri că Tegbo a exercitat violenţe psihologice, a făcut-o pe soţia clientului meu, îmi cer scuze că vorbesc neacademic, proxenetă. Cu siguranţă, instanţa va acţiona într-un sens pozitiv pentru noi. La mine a venit soţia lui Michael Ibe, având în vedere că în spaţiul public şi pe reţeaua de socializare a domnului Tegbo îl făcea pe Michael în fel şi chip, că nu are licenţă FIFA, deşi el are , că e cerşetor.

Oamenii au fost foarte afectaţi. Scopul domnului Tegbo, din punctul meu de vedere ca avocat, a fost ca activitatea domnului Michael să fie spre zero. Drept urmare, bilanţul contabil a avut de suferit. Când există acuze publice şi cineva face nevasta proxenetă, că eşti cerşetor, că n-ai licenţă FIFA, fără bază factuală deşi tu ai, cine mai vrea să lucreze cu tine?

Din nefericire, domnul Tegbo a acţionat greşit. I-am încurajat dacă se poate, să nu ajungem în instanţă. Dar mi-a spus soţia lui că nu mai poate. Firma s-a dus în jos, nu mai vor jucătorii să colaboreze cu ei. Sunt afirmaţii fără bază factuală. Acesta este demersul nostru în instanţă. Vrem să îi apere drepturile nepatrimoniale: dreptul la onoare, la demnitate, la viaţă privată. Solicitările noastre sunt mai mult decât rezonabile.

Am solicitat, la procesul de fond, să şteargă postările denigratoare şi să îşi ceară public scuze. Referitor la sume de bani, sunt nişte sume de bani mici, referitor la ceea ce s-a întâmplat oricum. Noi dorim protejarea imaginii”, a precizat avocatul Dan Boloş, cel care îl reprezintă pe Michael Ibe.

De unde a pornit conflictul

Tegbo Best este un nigerian care a petrecut aproape un deceniu în ligile inferioare din România. Din 2023 a intrat în zona transferurilor de jucători, . Iar unul dintre motivele conflictului este că a fost acuzat de Michael Ibe că se comportă ca un fals impresar, driblând regulamentele.

Michael Ibe, tot din Nigeria, a susţinut că l-a cunoscut pe Tegbo Best în anul 2021, iar un an mai târziu i-a cerut ajutorul pentru a identifica jucători cu potenţial. Tensiunile dintre ei au început în acelaşi an, iar apoi ani de zile şi-au aruncat cuvinte grele pe reţelele de socializare până când conflictul a ajuns în instanţă.