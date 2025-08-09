Scandal uriaș între două familii, în Hunedoara: trei persoane au fost reținute. De la ce a pornit totul

În județul Hunedoara, două familii au fost implicate într-un scandal uriaș. Polițiștii au reținut trei persoane și fac cercetări pentru a clarifica situația.

Două familii, implicate într-un scandal uriaș, în Hunedoara

și trei persoane cu vârste cuprinse între 31 și 41 de ani, din comuna Buceș, județul Hunedoara. Polițiștii le-au reținut pentru lovire sau alte violențe, precum și pentru tulburarea liniștii publice.

O femeie și un bărbat au fost răniți în urma scandalului, care a implicat și violențe. Totul a început cu niște neînțelegeri între două familii, iar situația a degenerat.

Polițiștii din cadrul Poliţiei Municipiului Brad au fost sesizaţi, vineri, 8 august, prin apel la 112, cu privire la producerea unui scandal în comuna Buceș, cu mai multe persoane implicate, potrivit .

“În urma deplasării la faţa locului şi a verificărilor efectuate, s-a stabilit că incidentul ar fi izbucnit pe fondul unor neînţelegeri între două familii, degenerând într-o altercaţie fizică.

În urma conflictului, două persoane, o femeie de 40 de ani şi un bărbat de 37 de ani, au suferit leziuni corporale”, au transmis, sâmbătă, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara.

Cele trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Acestea urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Brad, cu propuneri legale. Polițiștii continuă cercetările pentru lovire sau alte violențe, dar și pentru tulburarea liniștii publice.

O femeie din Argeș, înjunghiată de propriul soț

Scandalul a pornit între o femeie de 76 de ani, din județul Argeș, în Pitești, și soțul ei, de 77 de ani, care de bucătărie. Victima a reușit să sune la numărul de urgență 112 și să ceară ajutorul autorităților.

Femeia a primit asistență medicală la fața locului. Ulterior, a fost transportată la spital. Agresorul se afla în sufrageria din apartament, după care a fost dus la secție pentru audieri. A mers să dea declarații și fiul cuplului, în vârstă de 40 de ani.

Cei doi au avut parte de tensiuni și în trecut. Anul trecut, femeia a obținut un ordin de protecție împotriva soțului ei, valabil pentru o perioadă de trei luni. Potrivit polițiștilor, bărbatul a revenit acasă după expirarea termenului.