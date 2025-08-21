Scandal uriaș între Emil Boc și USR Cluj: „Au distrus tot. Nu au pus o cărămidă, doar au demolat”. De la ce a pornit disputa

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a avut o reacție dură după ce USR Cluj a criticat administrația locală pentru cheltuirea a 1,6 milioane de euro pe un pod provizoriu la Garibaldi. Edilul consideră că soluția este justificată și a respins acuzațiile opoziției, pe care le cataloghează drept simple atacuri politice.

Scandal uriaș între Emil Boc și USR Cluj. De la ce a pornit conflictul

Subiectul scandalului este legat de starea avansată de degradare a podului Garibaldi. Acesta trebuie modernizat de urgență, iar administrația a încercat inițial să găsească un constructor care să facă lucrările sub trafic, însă licitația organizată nu a atras nicio firmă. În lipsa unei alternative, municipalitatea a decis să construiască un pod temporar pentru a ajuta circulația.

Primăria susține că , deoarece podul provizoriu va rămâne în folosință și după modernizarea Garibaldi. El ar urma să fie transformat în pod pietonal, velo sau chiar rutier, în funcție de necesitățile orașului. Astfel, administrația locală susține că rezolvă atât problema traficului pe perioada lucrărilor, cât și nevoia de infrastructură suplimentară pe termen lung.

Emil Boc, despre USR Cluj: „Doar au demolat, nu au construit nimic”

„Un partid care nu a pus o cărămidă în orașul acesta, nu a construit nimic, doar a demolat. Tot ce a prins, a distrus. Cum au dat peste un proiect al Clujului, nu au știut decât să încerce să îl omoare.

, aceasta e realitatea de astăzi. M-am întrebat: cât de nedemn de a fi numit clujean poți să fii ca să te pui împotriva proiectelor mari ale Clujului? Aceste proiecte nu sunt nici ale unei persoane, nici ale unui partid, sunt ale clujenilor. Și noi, și ei, toți suntem trecători prin viață.

Important este ce rămâne după noi. Să rămână praful, cum vrea USR? Cam asta își doresc ei: să lase praful în urma lor politică. Noi am încercat să lăsăm lucruri concrete: am lăsat Autostrada Transilvania, centura Vâlcele–Apahida, centura de est a Apahidei, iar acum și legătura de la Tureni. Vorbim despre lucruri care s-au făcut deja”, a spus Boc într-o emisiune pentru

