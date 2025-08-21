News

Scandal uriaș între Emil Boc și USR Cluj: „Au distrus tot. Nu au pus o cărămidă, doar au demolat”. De la ce a pornit disputa

Primarul Clujului, Emil Boc, a lansat un atac dur la adresa USR, după ce a fost criticat din cauza investiției pentru podul provizoriu de la Garibaldi.
Mădălina Cristea
21.08.2025 | 11:18
Scandal urias intre Emil Boc si USR Cluj Au distrus tot Nu au pus o caramida doar au demolat De la ce a pornit disputa
Emil Boc, scandal uriaș cu USR Cluj: „Nu construiesc nimic, doar demolează”. Care este motivul disputei. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a avut o reacție dură după ce USR Cluj a criticat administrația locală pentru cheltuirea a 1,6 milioane de euro pe un pod provizoriu la Garibaldi. Edilul consideră că soluția este justificată și a respins acuzațiile opoziției, pe care le cataloghează drept simple atacuri politice.

ADVERTISEMENT

Scandal uriaș între Emil Boc și USR Cluj. De la ce a pornit conflictul

Subiectul scandalului este legat de starea avansată de degradare a podului Garibaldi. Acesta trebuie modernizat de urgență, iar administrația a încercat inițial să găsească un constructor care să facă lucrările sub trafic, însă licitația organizată nu a atras nicio firmă. În lipsa unei alternative, municipalitatea a decis să construiască un pod temporar pentru a ajuta circulația.

Primăria susține că investiția nu va fi pierdută, deoarece podul provizoriu va rămâne în folosință și după modernizarea Garibaldi. El ar urma să fie transformat în pod pietonal, velo sau chiar rutier, în funcție de necesitățile orașului. Astfel, administrația locală susține că rezolvă atât problema traficului pe perioada lucrărilor, cât și nevoia de infrastructură suplimentară pe termen lung.

ADVERTISEMENT

Emil Boc, despre USR Cluj: „Doar au demolat, nu au construit nimic”

„Un partid care nu a pus o cărămidă în orașul acesta, nu a construit nimic, doar a demolat. Tot ce a prins, a distrus. Cum au dat peste un proiect al Clujului, nu au știut decât să încerce să îl omoare.

Asta este USR-ul, aceasta e realitatea de astăzi. M-am întrebat: cât de nedemn de a fi numit clujean poți să fii ca să te pui împotriva proiectelor mari ale Clujului? Aceste proiecte nu sunt nici ale unei persoane, nici ale unui partid, sunt ale clujenilor. Și noi, și ei, toți suntem trecători prin viață.

ADVERTISEMENT
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”....
Digi24.ro
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării

Important este ce rămâne după noi. Să rămână praful, cum vrea USR? Cam asta își doresc ei: să lase praful în urma lor politică. Noi am încercat să lăsăm lucruri concrete: am lăsat Autostrada Transilvania, centura Vâlcele–Apahida, centura de est a Apahidei, iar acum și legătura de la Tureni. Vorbim despre lucruri care s-au făcut deja”, a spus Boc într-o emisiune pentru ZIUA Live.

ADVERTISEMENT
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i...
Digisport.ro
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază
Cod galben de caniculă joi și vineri, anunță ANM. Harta zonelor în care...
Fanatik
Cod galben de caniculă joi și vineri, anunță ANM. Harta zonelor în care temperaturile vor ajunge până la 38 de grade
Ambasada SUA, noi reguli pentru solicitarea vizelor începând cu 2 septembrie. Care sunt...
Fanatik
Ambasada SUA, noi reguli pentru solicitarea vizelor începând cu 2 septembrie. Care sunt condițiile pentru scutirea de interviu
Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare. Decizia judecătorilor este definitivă. Update
Fanatik
Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare. Decizia judecătorilor este definitivă. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai...
iamsport.ro
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai trăit cu Tania Budi!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!