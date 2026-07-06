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Scandal uriaș între Kylian Mbappe și o senatoare din Paraguay: „Sunteți o femeie josnică” / „Brută crescută de cimpanzei! Merita o palmă”

Kylian Mbappe a fost jignit la foc automat de o senatoare din Paraguay, după meciul din optimile de finală de la CM. Ce replici tăioase și-au adresat cei doi
Ciprian Păvăleanu
07.07.2026 | 00:17
Scandal urias intre Kylian Mbappe si o senatoare din Paraguay Sunteti o femeie josnica Bruta crescuta de cimpanzei Merita o palma
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Kylian Mbappe a intrat într-un schimb de replici cu o senatoare din Paraguay. Foto: Hepta.ro
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Francezii au avut un meci greu împotriva naționalei din Paraguay, pe care au acuzat-o că a jucat foarte dur și murdar pe parcursul celor 90 de minute. „Les Bleus” s-au calificat mai departe după ce au câștigat în urma unui gol înscris de Mbappe din penalty. Senatoarea Celeste Amarilla i-a adresat cuvinte dure pe rețelele de socializare golgheterului „cocoșilor galici”, iar Mbappe i-a oferit un răspuns pe măsură.

Ce a scris senatoarea Celeste Amarilla despre Kylian Mbappe pe rețelele de socializare

În vârstă de 61 de ani, Celeste Amarilla este o avocată din Paraguay, membră a Partidului Liberal Radical Autentic și senatoare din 2023. Prin mai multe mesaje pe rețelele de socializare, aceasta l-a criticat dur și chiar l-a jignit pe atacantul francez al lui Real Madrid

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Ea l-a numit „camerunez colonizat care încearcă cu disperare să se dea drept francez”, iar pe deasupra a spus că este „plin de resentimente, arogant și urât”, după ce a refuzat să dea mâna cu portarul Paraguayului. După care, derapajul ei a continuat: „A fost nervos și îngrozit pe tot parcursul meciului, la fel ca restul echipei sale. N-au fost în stare să marcheze din acțiune și au câștigat la limită. 

Singurul lucru pe care-l putem reproșa jucătorilor paraguayeni este că nu i-au dat o palmă zdravănă după terminarea meciului. Această brută nici măcar nu știe să scrie. În loc de lapte matern, a supt nuci de cocos, iar cele mai educate ființe pe care le-a ascultat au fost cimpanzeii. Ar fi trebuit să-i arați degetul mijlociu, Orlando Gill (n.r. – portarul Paraguayului)”, a mai scris ea.

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Kylian Mbappe i-a răspuns pe platforma X

Kylian Mbappe a fost extrem de deranjat de postările senatoarei din Paraguay și a reacționat la scurt timp printr-un comunicat pe platforma X: „Doamnă Celeste Amarilla, sunteți o femeie josnică, nedemnă de funcția pe care o ocupați.

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Nu reprezentați Paraguay, o țară care a demonstrat atât de multă pasiune și onoare pe parcursul acestui turneu. Din cauza iresponsabilității și a rasismului dumneavoastră flagrant, întreaga lume a uitat deja parcursul istoric și efortul depus de jucătorii Paraguayului la acest Campionat Mondial. Totul este acum umbrit de o femeie incompetentă, care oferă cea mai proastă imagine posibilă a propriei țări. Nu voi permite niciodată ca oameni ca dumneavoastră să își răspândească ura și rasismul în întreaga lume”, a scris Kylian Mbappe. Federația Franceză de Fotbal a anunțat că a sesizat Parchetul, în vederea inițierii unor proceduri judiciare.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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