Scandal uriaș între Kylian Mbappe și o senatoare din Paraguay: „Sunteți o femeie josnică” / „Brută crescută de cimpanzei! Merita o palmă”

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Francezii au avut un meci greu împotriva naționalei din Paraguay, pe care „Les Bleus” s-au calificat mai departe după ce au câștigat în urma unui gol înscris de Mbappe din penalty. Senatoarea Celeste Amarilla i-a adresat cuvinte dure pe rețelele de socializare golgheterului „cocoșilor galici”, iar Mbappe i-a oferit un răspuns pe măsură.

Ce a scris senatoarea Celeste Amarilla despre Kylian Mbappe pe rețelele de socializare

În vârstă de 61 de ani, Celeste Amarilla este o avocată din Paraguay, membră a Partidului Liberal Radical Autentic și senatoare din 2023. Prin mai multe mesaje pe rețelele de socializare, aceasta l-a criticat dur și chiar l-a jignit pe atacantul francez al lui Real Madrid

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Ea l-a numit „camerunez colonizat care încearcă cu disperare să se dea drept francez”, iar pe deasupra a spus că este „plin de resentimente, arogant și urât”, după ce După care, derapajul ei a continuat: „A fost nervos și îngrozit pe tot parcursul meciului, la fel ca restul echipei sale. N-au fost în stare să marcheze din acțiune și au câștigat la limită.

Singurul lucru pe care-l putem reproșa jucătorilor paraguayeni este că nu i-au dat o palmă zdravănă după terminarea meciului. Această brută nici măcar nu știe să scrie. În loc de lapte matern, a supt nuci de cocos, iar cele mai educate ființe pe care le-a ascultat au fost cimpanzeii. Ar fi trebuit să-i arați degetul mijlociu, Orlando Gill (n.r. – portarul Paraguayului)”, a mai scris ea.

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Kylian Mbappe i-a răspuns pe platforma X

Kylian Mbappe a fost extrem de deranjat de postările senatoarei din Paraguay și a reacționat la scurt timp printr-un comunicat pe platforma X: „Doamnă Celeste Amarilla, sunteți o femeie josnică, nedemnă de funcția pe care o ocupați.

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Nu reprezentați Paraguay, o țară care a demonstrat atât de multă pasiune și onoare pe parcursul acestui turneu. Din cauza iresponsabilității și a rasismului dumneavoastră flagrant, întreaga lume a uitat deja parcursul istoric și efortul depus de jucătorii Paraguayului la acest Campionat Mondial. Totul este acum umbrit de o femeie incompetentă, care oferă cea mai proastă imagine posibilă a propriei țări. Nu voi permite niciodată ca oameni ca dumneavoastră să își răspândească ura și rasismul în întreaga lume”, a scris Kylian Mbappe. Federația Franceză de Fotbal a anunțat că a sesizat Parchetul, în vederea inițierii unor proceduri judiciare.