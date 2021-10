Scandal uriaş între Mihai Bendeac și Cozmin Gușă pe tema vaccinării. Actorul şi analistul politic se întrec în acuze dure: “E o imbecilitate”/ “Poate face parte din vreo unitate de asalt plătită”

Mihai Bendeac a fost invitatul lui Cătălin Măruță la ultimul podcast realizat de vedeta PRO TV-ului. Actorul nu a ezitat o clipă și s-a lansat în mai multe acuzații la adresa nevacciniștilor. Bendeac i-a pus la zid pe Dan Bitman, Diana Șoșoacă sau Mugur Mihăescu și le-a cerut luciditate celor care urmăreau show-ul.

A revenit chiar și pe Facebook acolo unde a ținut să explice că își asumă toate cele spuse despre vaccinare și că nu este interesat de conturile false care îl pun la zid.

Ironii între Mihai Bendeac și Cozmin Gușă în podcasturi

Bendeac le-a solicitat oamenilor să urmărească și ce se întâmplă în alte țări, acolo unde este una mult mai ridicată.

ADVERTISEMENT

„Am auzit această tâmpenie că, domne, oamenii nu se vaccinează pentru că n-au încredere în conducători. Ori mie mi se pare o dovadă de imbecilitate. În momentul în care te confrunți cu o problemă globală, nu are niciun fel de relevanță dacă acest virus a fost făcut în laborator, noi avem această problemă.

Și tu spui, ok, nu am încredere în conducătorii care m-au cutare și cutare treizeci de ani. Bă, este o problemă globală. Există niște conducători, există vreo țară în lumea asta pe care să o respecți și să zici, bă, uite mi-ar plăcea să trăiesc acolo pentru că ăia au niște conducători nu știu cum?

ADVERTISEMENT

Uite, eu, de exemplu am țările nordice, Danemarca sau Norvegia, bă, într-o situația globală, pandemică, pot să mă raportez la conducătorii din acel stat? Domne, ce au făcut ăia pentru cetățenii lor? I-au îndrumat să se vaccineze”, a transmis Bendeac.

ADVERTISEMENT

Cortina de Fier, linia imaginară trasată de Bendeac

Actorul a explicat că există o influență rusească evidentă în tot ceea ce se petrece și că dorința oamenilor de a se vaccina scade imediat după Cortina de Fier.

„Asta una la mână, a doua întrebare pe care o ridic și îmi pare că este o întrebare logică într-o pandemie, dacă ar fi fost o rată de supraviețuire de 50% m-aș fi vaccinat sau nu? Despre asta este vorba, sunt niște lucruri care sunt făcute într-un anume fel. Domne, noi am investit niște bani ca niște oameni să stea șase ani de zile să buchisească corpul uman până la ultima venă, în timp ce noi, nu știu, unul a făcut o facultate de teatru, altul a livrat la domiciliu Bringo și așa mai departe.

ADVERTISEMENT

Înseamnă că eu am muncit o viață întreagă pentru a rămâne în istorie care a spus treaba asta în timp ce peste 20 de ani de zile Șoșoacă, Bitman, Mihăescu și mai știu eu cine … a zis treaba asta o să se ducă în Danemarca unde nu o să mai fie niciun om și o să-și cumpere case acolo.

Nu știu dacă cineva observă, dar rata de vaccinare scade exact acolo unde era Cortina de Fier. Cu cât ne apropiem de această zonă de influență rusească, cu atât vaccinarea scade.

ADVERTISEMENT

Deci, peste 20 de ani de zile înseamnă că noi, cei din această parte a Europei, noi și bulgarii vom trăi absolut fericiți între fiorduri. Șoșoacă se va reproduce împreună cu Mugur Mihăescu pentru a crea o nouă generație de oameni inteligenți în Danemarca. Băi, fraților despre ce vorbim? ”, a mai adăugat Bendeac.

Acuze dure lansate de Cozmin Gușă

În replică, a transmis și el în emisiunea lui că îl place foarte mult pe actorul Mihai Bendeac, dar se îndoiește de sinceritatea acestuia în subiectul abordat în podcastul lui Măruță.

„Mihai Bendeac, prieteni, un actor talentat, ne afurisește pe toți cei care nu ne vaccinăm. Atenție, omul e bazat, acuză influență rusească. Și pentru că acuză o influență rusească zice: mi se pare o dovadă de imbecilitate.

Adică, ce a zis Cîțu, zice și el, ce a zis Tolontan astăzi, zice și el și mai susține profundul geopolitician Bendeac ad hoc că rata de vaccinare scade exact de acolo de unde era Cortina de Fier.

Deci, de după cortina gândirii lui, care este profundă și curată, cum e chelia mea e și chelia lui, de acolo, el ne spune că, domne, are legătura cu geopolitica treaba asta, nu a intrat în teorii de tip ortodoxism, însă, deloc întâmplător, ce înjură Tolontan, ca și cum ar avea o partitură, înjură și el, adică Dan Bitnam, Diana Șoșoacă, Mugur Mihăescu, cam aici se întâlnesc cei doi mari gânditori la comandă, să-mi fie cu iertare”, a spus Cozmin Gușă.

Ce a spus Cozmin Gușă despre Mihai Bendeac

Analistul politic crede că Mihai Bendeac are suficientă notorietate și mesajul său nu a fost făcut pentru a ajunge la inimile fanilor. Vezi reacția analistului politic

„Bendeac nu mi-a fost simpatic de la început când a apărut, mi s-a părut că e bisexual, eu n-am nimic cu homosexualii, dar bisexualii chiar nu îmi plac, îi consider de o mare unsuroșenie tocmai din dorința lor de a-și masca cu orice preț un lucru pe care nu vor să-l spună public, ba mai au și familii, ba, nu știu ce. După ce am aflat de la niște protectori de-ai lui că respectivul actor Bendeac nu este bisexual, ci, dimpotrivă, îi plac femeile de le-ar mânca pe pâine, am început să mă uit cu atenție și am râs deseori la scheciurile lui.

De câte ori m-am uitat și la Iumor unde, într-adevăr, îmi place de Cheloo, sunt un mare fan de-al său, iar pe Delia o apreciez și pentru că este una dintre cele două mari cântărețe ale României alături de Andra, nu știu pe care să o pun pe primul loc niciodată, dar și pentru că este o fată foarte inteligentă, deci l-am luat la pachet și pe Bendeac. Doar că acum nu mai pot să-l iau.

El se pregătește în postarea asta a lui și spune că știe că vor veni lături peste capul lui și așa mai departe, dar conștiința, expertiza, sufletul, inima, rațiunea, știința, medicina, toate îl fac pe el să ne spună nouă, ăstora, câți suntem, 65-70 la sută, doi la sută dacă am fi, că suntem imbecili.

Apăi, măi, băiatule, din două una. Sau vrei și mai multă notorietate din ce ai, dar crede-mă, ai destulă, te salută lumea pe stradă, te aplaudă, te pupă fetele pe chelie și în altă parte, nu îți mai trebuie notorietate în plus.

Sau dacă faci parte din vreo unitate de asalt plătită, apropo de Tolontan și trusturile de presă că și ei au luat bani mulți de la guvern pentru ca să le propovăduiască vaccinarea cu un vaccin care nu e vaccin, atunci să-ți fie rușine Mihai Bendeac, geopoliticianule, cortina gândirii de fier, dar știu că ai simțul umorului și o să iei asta ca pe o pilulă amară, bineînțeles că ne așteptăm cu toții să ne înjuri în continuare pentru că neapărat tu trebuie să fii nu doar celebru, trebuie să fii nu doar frumos, cum poate ești, tu trebuie să fii și deștept, măi, băiatule și geopolitician dacă se poate. Hai noroc”, și-a încheiat mesajul Cozmin Gușă.