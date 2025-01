Scandal uriaș la Antena 1! Acuzații de furt în emisiunea Mireasa. Internauții fierb

Noi probleme pentru una din cele mai cunoscute producții de la Antena 1, Mireasa! Echipa show-ului este acuzat că și-a însușit niște cadouri pe care un fan fidel le-a trimis uneia dintre concurente.

Scandal uriaș: Producătorii de la Antena 1 ai show-ului Mireasa, acuzați că au făcut dispărute cadourile trimise pentru una dintre concurente

Este vorba despre bunuri în valoare de 2.500 de lei, care nu ar mai fi ajuns la fata prezentă în casa din Buftea, potrivit acuzației pe care o face Alexandru Gogan, cel care se declară păgubit.

Viperele Vesele expun cazul și dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK, care sunt lucrurile pe care le reclamă tânărul care a vrut să facă un gest frumos pentru una dintre concurentele din emisiune.

Telespectatorii Mireasa au trimit mai multe scrisori, dar și cadouri pentru Liliana, însă, producția le-ar fi făcut dispărute.

Alexandru Gogan, deținătorul celor mai mari grupuri de pe Facebook dedicate emisiunilor tv din România, precum Asia Express, Power Couple, sau este consternat de ceea ce spune că i s-a întâmplat.

Internautul care gestionează grupurile de Facebook ale mai multor emisiuni, acuzații extrem de grave

„În ciuda realizărilor din Facebook, eu am fost și voi fi mereu un om modest. Adevărul este că am fost furat de angajații Antenei. Din partea mea și a grupului de sustinere a concurentei Liliana, grup de peste 16.000 de oameni, s-au trimis niște flori și cadouri, în valoare totală de 2500 lei, care au fost, efectiv, furate. Când am realizat că am fost fost furați, că suntem chiar niște victime ale unor furturi, nu doar eu, ci și oamenii de la mine din grup, prima dată, am încercat să iau legătura cu Alina Zamfirache, responsabila de cadouri”, se plânge Alexandru.

Bărbatul a contactat-o pe cea responsabilă cu bunurile pe care concurenții le primesc din când în când din exterior, dar s-a lovit de un zid. Alex susține că i s-a închis telefonul în nas atunci când a început să ceară explicații referitoare la darurile trimise pentru Liliana de la Mireasa.

„O parte din cadouri a fost trimisă de o fată rămasă paralizată”

„Am contactat-o atât pe numărul personal, cât și pe cel de serviciu, pe ambele a avut aceeași reacție de disperare și de a îmi închide telefonul în nas, semn că știa exact la ce infracțiune fusese părtașă. Le-am sunat pe Luiza Iorga și Elena Savu (n. red.: cele care se ocupă de Mireasa, show-ul de la Antena 1) și am fost tratat cu block de acestea, înainte măcar să apuc să mă prezint.

Nu știu dacă sperie asocierea numelui meu de Viperele Vesele din ultimii ani, având în vedere prietenia ce ne leagă, sau doar a fost în gest reflex de încercare de acoperire sau de nerecunoaștere a furtului comis. Gestionez atât de multe grupuri de Facebook de peste 10 ani. Este prima dată când, într-adevăr, văd și simt în buzunar cum acești angajați ai Antenei își suplimentează veniturile din banii telespectatorilor.

Și poate nu mă revoltam atât, dacă nu știam că o parte din cadouri a fost trimisă de o fată rămasă paralizată, din frageda pruncie, în urma unui vaccin nerealizat corespunzător. În halul acesta ați ajuns încât să furați chiar și de la oameni cu handicap? Să vă fie rușine, oameni de nimic!”, reclamă Alexandru.

FANATIK a contactat-o pe producătoarea emisiunii de la Antena 1, Elena Savu Răchițeanu, pentru un punct de vedere legat de aceste acuzații extrem de grave, însă nu a răspunsul solicitării. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în această speță de acum înainte.