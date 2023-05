Scandal uriaș la Antene! Mirela Vaida, făcută praf: ”O femeie frustrată”

au avut numeroase conflicte de-a lungul timpului în cadrul emisiunii Acces Direct. Prezentatoarea Antenei Stars a dat-o afară pe Amalia din emisiune după un schimb de replici tăioase. Mirela Vaida se înțelege bine cu restul invitaților, printre care și Mara Bănică. Doar că, aceasta din urmă a făcut câteva dezvăluiri surprinzătoare despre prezentatoare.

Amalia Bellantoni a spus adevărul din culisele Acces Direct, după declarațiile făcute de Mara Bănică

Mara Bănică a fost ani la rând invitată permanent în cadrul emisuiunii Acces Direct. Astfel, jurnalista a împărțit același platou și cu Simona Gherghe, Cristina Cioran sau Mirela Vaida.

În ceea ce o privește pe Simona Gherghe, Mara Bănică are doar cuvinte admirative. Nu aceeași părere o are jurnalista despre Mirela Vaida. Mara Bănică a mărturisit că nu are prea multe lucruri în comun cu prezentatoarea de la Antena Stars.

„Nu am căzut într-o admirație față de Vaida. Nu aveam nimic în comun, din păcate. Nu aveam același umor, nu era genul meu”, a spus Mara Bănică în

Amalia Bellantoni susține ce spune Mara, însă nu este atât de diplomată. Dimpotrivă, fosta vedetă Antena Stars o atacă pe Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct.

“Eu am fost mereu invitată în platoul Acces Direct de către producătorii emisiunii sau de cine se ocupa cu alegerea invitaților. Eram invitat permanent, nu era ediție de la care să lipsesc. Mi-am făcut programul în funcție de cei de la Acces Direct.

Eu în acea perioadă filmam și pentru reality-show-ul La Famiglia. Era cel mai vizionat relity-show din Antena Stars. Și producătorii emisiunii mi-au spus acest lucru, erau foarte mulțumiți.

Filmasem cu o lună și jumătate înainte, am mers și în Sicilia să filmăm pentru a face o alternativă la viața de zi cu zi. Eram foarte mulțumită până să intervină doamna Vaida”, a spus Amalia Bellantoni, în exclusivitate pentru FANATIK

Amalia Bellantoni: „Mirela Vaida era foarte invidioasă pe mine. Îmi închidea gura imediat!”

Cunoscuta siciliancă a mai dezvăluit că lucrurile în cadrul emisiunii Acces Direct deveniseră foarte tensionate. Mirela Vaida ar fi simțit o presiune, spune Amalia, și din acest motiv ar fi articulat-o deseori pe bucătăreasă.

„În ultimul timp se vehicula în presă și în online că Amalia Bellantoni ar urma să-i ia locul Mirelei Vaida la Acces Direct. Mirela devenise foarte invidioasă pentru că lumea ne compara. Oamenii făceau sondaje pe cine ar alege dintre mine sau Mirela Vaida. Acest lucru a făcut-o să devină foarte nervoasă în privința mea și a prezenței mele acolo.

În acest fel, la fiecare replică pe care o dădeam în emisiune, îmi închidea imediat gura. Eram invitată în platou să comentez, iar ea nu mă lăsa. Nu aveam voie să am nicio părere, nu aveam voie să îmi exprim punctul de vedere. Eu, persoană educată, fair-play și profesionistă, ridicam mâna să spun ceva. Ea nu mă lăsa să vorbesc”, a dezvăluit Amalia Bellantoni pentru FANATIK.

Amalia Bellantoni: „Mirela Vaida îmi jignea mereu soțul. Este o femeie frustrată!”

chiar în direct. La un moment dat, prezentatoarea emisiunii Acces Direct a dat-o afară din platou pe invitata sa. Acum, Amalia consideră că Mirela Vaida ar fi făcut toate aceste lucruri pentru că ar fi fost invidioasă pe familia sa.

„În momentul în care începeam să vorbesc se răstea la mine. Deseori mă jignea, spunea că soțul meu este un prost, că este manipulat de mine. Era foarte invidioasă că eu vorbeam întotdeauna despre familie, despre copii.

Ea este o femeie frustrată care, am înțeles, ar avea probleme în familie. Ea este invidioasă pe viața mea cu soțul meu, că avem un nivel financiar destul de bun. O deranja că aveam acest reality-show și nu voia să vorbesc despre familie.

Îmi spunea să o las în pace cu prostul meu! Soțul meu este cetățean de onoare al Siciliei, ambasador al culturii Siciliene. Lumea a observat și a început să scrie în online că Mirela Vaida este invidioasă pe mine. Soțul ei pleacă de acasă câte două săptămâni. Vine la ea o dată la două săptămâni”, ne-a mai spus Amalia Bellantoni.

Amalia Bellantoni: „Mi s-a dat interdicție în Antena Stars din cauza ei”

Lovitura de grație a venit din momentul în care emisiunea Acces Direct s-a mutat de pe Antena 1 pe Antena Stars. Acela ar fi fost factorul declanșator al conflictelor dintre cele două, susține Amalia. În plus, sicilianca este convinsă că Mirela Vaida ar fi tras sfori pentru ca emisiunea ei să fie scoasă de pe post.

„După ce a fost schimbată de la Antena 1 la Antena Stars ea era supărată că sunt invitată în emisiuni. Spunea că oamenii nu mă mai vor la tv, deși era fix contrariul. Oamenii continuau să scrie că Mirela Vaida va pleca. Ei îi era teamă, era veșnic sub stres că îi voi lua locul. Ea a răbufnit la un moment dat.

A spus în direct că nu poate fi în același platou cu mine. Apoi a țipat: Eu am crezut că a fost o regie. Nu mă așteptam să reacționeze așa. M-am ridicat din educație, nici nu am luat în seamă vorbele ei.

Ceea ce mi s-a părut ciudat a fost că a doua zi, reality-show-ul meu a fost întrerupt. Am fost sunată de către producătoare și mi-a spus. Nici producătoarea mea nu știa ce s-a întâmplat. Nimeni nu știa nimic. Dar de acolo de sus, sub influențele ei, emisiunea s-a întrerupt. Presupun că Mirela Vaida are influențe foarte mari la domnul director care a întrerupt în plin succes emisiunea. Aveam programul făcut pe trei luni și urma să filmăm în Sicilia. Efectiv s-a tăiat craca!” a mai spus Amalia Bellantoni pentru FANATIK.

Contactată de redacția FANATIK, Mirela Vaida a avut o reacție scurtă și la obiect. „Nu știu ce declarații a făcut. (n.r. Amalia Bellantoni) Eu filmez un videoclip acum, sunt cu oamenii mei serioși. Mulțumesc, nu am nimic de comentat” a spus prezentatoarea.