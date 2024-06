Scandal uriaş la barajul de promovare în Liga 2! Arbitrii s-au baricadat la vestiare

A fost scandal uriaş la meciul dintre Ghiroda şi Giarmata Vii şi FC Bihor din . Sâmbătă a avut loc meciul tur, încheiat la egalitate, scor 2-2, după ce gazdele au condus cu 2-0. Antrenorul gazdelor a acuzat dur arbitrajul.

Scandal uriaş la barajul de promovare în Liga 2!

David Pop a deschis scorul în minutul 26, iar Cosmin Mancaş a marcat pentru 2-0 în minutul 56. Din acel moment, gazdele susţin că arbitrul Mihai Motan a tras tare cu oaspeţii şi a acordat foarte uşor două penalty-uri.

În minutul 67, Rareş Butnăraşu l-a tras pe Sergiu Ciocan. Contactul a avut loc în afara careului, dar arbitrul a acordat 11 metri. Bihorenii au egalat dintr-un al doilea penalty, în final de meci, pe care gazdele acuză că , din nou, foarte uşor, la un contact între Stupu și Preklet.

Arbitrii s-au baricadat la vestiare

S-a încheiat 2-2, iar după meci, suporterii gazdelor au mers la vestiare. Acolo, arbitrii s-au baricadat şi au rămas zeci de minute, fiind protejaţi de forţele de ordine. Manşa retur e programată pe terenul lui FC Bihor pe 5 iunie, de la 17:30.

Sorin Bălu, antrenorul celor de la Ghiroda a pus tunurile pe brigada condusă de Mihai Motan: “Este frustrant oarecum pentru noi. Eu că echipa mai bună a fost echipa noastră. Am marcat de două ori.

Și cei de la Oradea au avut două ocazii importante. Dar, din punct de vedere organizatoric, s-a văzut că o echipă este organizată extraordinar și una dispune de lucruri mai multe.

Noi am arătat că suntem o echipă care se antrenează. O echipă organizată, care joacă și care, până când am fost lăsați să jucăm, am condus cu doi zero. Ne îndreptam spre un final fericit.

“Arbitrul central îl bagă în careu, la sugestiile acelui domn, arbitru de rezervă”

Din păcate, și acum vorbesc despre ce am văzut pe camere: unul este fault la un un metru și jumătate în afara careului. Arbitrul central îl bagă în careu, la sugestiile acelui domn, arbitru de rezervă. La al doilea este o centrare în care fundașul nostru împreună cu atacantul lor sunt într-un duel normal, corect. Fără să fie contact, se acordă din nou penalty.

Până la urmă e clar că noi nu avem numele și renumele celor de la FC Bihor, dar și noi am muncit un an. Nu putem să acceptăm că vine cineva și ne ia munca. S-a văzut clar maniera, tenta. În momentul în care un jucător al lor intra în teren, un antrenor secund i-a spus «Tu cazi, că o să primești!». Mai pot să spun ceva? După pauză, vă spun sincer că am simțit.

Dacă la noi acasă a fost nebunie la Oradea, cu 10.000, oare ce va fi? Noi ca antrenori dacă depășeam puțin spațiul tehnic eram apelați cu «bă» de către rezervă. Venea, urla la jucători. Ceilalți de la Bihor dădeau cu sticle, aruncau în direcția lor nu era nicio problemă. Aceștia suntem. Suntem mai micuți, dar avem o inimă mare”, a spus antrenorul gazdelor după meci.

Pe FRF TV sunt toate rezumatele meciurilor de promovare în liga secundă, mai puţin confruntarea cu scandal dintre Ghiroda şi Giarmata Vii cu FC Bihor. Mihai Motan a fost arbitrul central, ajutat la cele două tuşe de Doru Zamfir şi George Suciu. Arbitru de rezervă a fost Marius Chioran.