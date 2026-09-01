Sport

Scandal uriaș la Brighton! Viitorul adversar al Craiovei, luat în colimator din cauza vârstei și a aspectului fizic: ”Are 20 de ani de 20 de ani”

Universitatea Craiova va întâlni Brighton în grupa de Conference League. Englezii se confruntă cu o problemă majoră după ce un jucător de 20 de ani este acuzat că nu aceasta este vârsta reală.
Traian Terzian
01.09.2026 | 13:42
Scandal urias la Brighton Viitorul adversar al Craiovei luat in colimator din cauza varstei si a aspectului fizic Are 20 de ani de 20 de ani
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Brighton, viitoarea adversară a Craiovei în Conference League, prinsă într-un scandal din cauza lui Malick Yalcouye (20 de ani). Sursă foto: RMC Sport
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Este vorba de mijlocașul ivorian Malick Yalcouye. Viitorul adversar al Universității Craiova a marcat primul său gol în Premier League la meciul pierdut de Brighton pe terenul lui Chelsea, scor 3-4, însă a fost ironizat de fani pe rețelele de socializare.

Ironii pentru un jucător de la Brighton, viitoarea adversară a Universității Craiova

Născut în Mali, dar evoluând pentru Coasta de Fildeș, Malick Yalcouye a reușit în weekend primul său gol în Premier League. Nu a fost de ajuns pentru ca Brighton să plece neînvinsă de pe Stamford Bridge, dar prestația tânărului mijlocaș a fost lăudată.

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Însă, jucătorul african a ajuns imediat subiect de discuții și ironii pe rețelele de socializare din cauza aspectului său fizic. Deși are doar 20 de ani, Yalcouye are chelie și pare mai bătrân, astfel că numeroși internauți i-au pus la îndoială vârsta.

”Nu se poate să aibă 20 de ani”, ”E bunicul cuiva”, ”Dacă el are 20 de ani, atunci eu mă numesc Leo Messi” sau ”Are 20 de ani de 20 de ani”, sunt câteva din comentariile răutăcioase apărute în mediul online.

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Africanii îl apără pe Malick Yalcouye

În apărarea lui Malick Yalcouye a sărit clubul ivorian ASEC Mimosas, acolo unde fotbalistul și-a făcut o parte importantă a junioratului. Gruparea a distribuit fotografii de arhivă cu mijlocașul din perioada 2018-2023 pentru a arăta evoluția acestuia din punct de vedere al înfățișării.

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”De la intrarea sa la Academia MimoSifcom până la primul său gol în Premier League, evoluția lui Yalcouye Malick este documentată, an de an. 2018, 2019, 2020… până în 2026: toate arhivele sunt aici, sub ochii voștri. Imagini care spun povestea unui parcurs, a unei formări, a unei progresii și, mai ales, a anilor de muncă.

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Astăzi, Malick evoluează la cel mai înalt nivel al fotbalului englez și tocmai a marcat primul său gol în Premier League sub culorile lui Brighton. Atunci, să ne îndepărtăm de polemicile inutile și de dezbaterile nesănătoase. Imaginile, arhivele și parcursul lui Malick vorbesc mai bine decât toate speculațiile”, a notat ASEC Mimosas în postarea făcută pe rețelele de socializare.

La începutul anului 2024, Yalcouye a ajuns pentru prima dată în Europa, fiind achiziționat de IFK Goteborg, iar după doar cinci luni a fost vândut la Brighton pentru 7.000.000 de euro. Următoarele două sezoane a jucat sub formă de împrumut la Sturm Graz și Swansea, iar din această vară a fost păstrat în lotul lui Brighton de antrenorul Fabian Hurzeler.

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Avantajele oltenilor în Conference League

Universitatea Craiova o va întâlnii pe Brighton în deplasare, pe 26 noiembrie, de la ora 19:45, în etapa a 4-a a grupei de Conference League. Oltenii vor debuta acasă cu Getafe și vor încheia grupa tot în Bănie, împotriva lui FC Copenhaga.

Deși programul este unul destul de dificil, campioana României are și câteva avantaje. Primul ar fi că Getafe vine la Craiova după un duel cu Barcelona pe Camp Nou, în timp ce Kairat Almaty și FC Copenhaga, adversare din ultimele două etape, se vor afla în pauză competițională pe plan intern la momentul duelului cu ”alb-albaștrii”.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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