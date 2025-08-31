Scandal uriaș la CFR Cluj – FCSB 2-2 care nu s-a văzut la TV! Un suporter ardelean a sărit să provoace galeria campioanei și a fost luat pe sus de Poliție. Video

pe teren și cu scandal în tribune. Un fan al ardelenilor a sărit în fața Peluzei Nord și i-a provocat pe ultrașii roș-albaștri. Poliția a intervenit prompt și a fost evacuat.

CFR Cluj – FCSB s-a terminat cu scandal. Iureș provocat de un fan al gazdelor

CFR Cluj – FCSB a fost un derby în adevăratul sens al cuvântului. Partida din Gruia a avut de toate: patru goluri marcate, penalty, eliminare și alte faze controversate de arbitraj. A fost iureș și în tribune, acolo unde

Condusă la pauză cu 1-2, FCSB a smuls un punct în ultimul minut de joc. Juri Cisotti a egalat cu o lovitură de cap după centrarea excelentă a lui Risto Radunovic. Spiritele s-au imflamat în tribune după reușita italianului.

Reporterul FANATIK, prezent pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, l-a surprins pe un suporter al gazdelor sărind în teren pentru a provoca galeria FCSB-ului. Fanul CFR-ului s-a dus în fața Peluzei Nord și le-a arătat semne obscene rivalilor.

Forțele de ordine au intervenit imediat și l-au luat pe sus pe clujeanul recalcitrant. Provocați de acele gesturi, fanii bucureștenilor s-au enervat și ei și au vrut să continue conflictul fanul CFR-ist. Liderul Peluzei Nord, Gigi Mustață, a intervenit prompt și i-a calmat pe ultrași.

Știre în curs de actualizare…