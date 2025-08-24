Sport

Scandal uriaș la CFR Cluj! Louis Munteanu nu a vrut să joace la Galați! Ce l-a înfuriat pe golgeterul SuperLigii. Exclusiv

CFR Cluj stă pe un butoi de pulbere! După rezultatele umilitoare cu Häcken și Oțelul, vicecampioana mai are o problemă: Louis Munteanu nu mai vrea să vină la echipă.
Alex Bodnariu
24.08.2025 | 18:36
Scandal uriaș la CFR Cluj! Louis Munteanu nu a vrut sa joace la Galați! Ce l-a înfuriat pe golgeterul SuperLigii.

Situație tensionată la CFR Cluj. FANATIK a aflat, în exclusivitate, motivul pentru care Louis Munteanu nu a făcut parte din lotul ardelenilor pentru meciul cu Oțelul. Golgheterul din sezonul precedent al Superligii a anunțat conducerea că nu va mai juca până nu se rezolvă transferul în străinătate.

Situație explozivă la CFR Cluj! Louis Munteanu a refuzat să joace la Galați

De câteva luni bune se vorbește intens despre plecarea lui Louis Munteanu de la CFR Cluj, însă până în acest moment Neluțu Varga nu a acceptat vreo ofertă. Atacantul s-a săturat să aștepte și a pus piciorul în prag. A refuzat să meargă cu echipa la Galați.

Ba mai mult, el s-a întors de unul singur în România după partida cu Häcken, din Suedia. Lotul celor de la CFR a aterizat pe aeroportul din Cluj, iar atacantul a ales să meargă la București, nervos fiind de situația creată. El s-a declarat complet dezamăgit de faptul că nu și-a încasat o parte din bani și că a fost mințit de conducere în ceea ce privește transferul său.

Louis Munteanu a luat decizia! Nu mai vrea să joace la CFR Cluj!

Din informațiile FANATIK, fotbalistul s-a decis și nu va mai juca pentru echipa din Gruia până nu i se va da drumul să plece în afara țării. Patronul echipei s-a lăudat, în mai multe rânduri, că are oferte de milioane de euro primite de la echipe din Spania și Franța, însă, pe moment, mutarea nu s-a concretizat.

Atacantul s-a întors singur din Suedia

Situația nu arată deloc bine pentru oficialii grupării din Gruia. Fotbalistul, total nemulțumit de felul în care a fost tratat de club, nu s-a întors din Suedia împreună cu colegii săi, ci a ales să aterizeze pe aeroportul din București, fiind convins că nu va juca la Galați. CFR-ul a fost învins cu 1-4 de moldoveni. El și-a luat sigur bilet de la Gothenburg. Ba mai mult, se pare că ardelenii trebuie să îi plătească și niște datorii fotbalistului.

Neluțu Varga, forțat să îl vândă pe Louis Munteanu!? CFR ar putea avea de pierdut după această situație

Acum, toată presiunea pare pusă pe Neluțu Varga, acționarul majoritar al celor de la CFR Cluj. Ardelenii ar putea fi nevoiți să reducă din cerințe în ceea ce privește transferul lui Louis Munteanu, care vrea cu orice preț să prindă o mutare în afara țării.

În plus, feroviarii ar putea să îi dea drumul fotbalistului pe o sumă ceva mai mică față de cea anunțată inițial, de peste 10 milioane de euro, întrucât clubul va rata bani serioși după eliminarea aproape sigură din cupele europene. Ardelenii au pierdut meciul din playoff cu Häcken cu 2-7 și e nevoie de o minune pentru o remontada de zile mari pe Gruia.

