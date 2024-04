Scandal uriaş la Craiova! Jovan Markovic, oprit cu greu să nu se bată cu fanii de la VIP. Exclusiv

Universitatea Craiova a suferit a treia înfrângere consecutivă, . Oltenii au condus cu 1-0, dar a adus cele trei puncte pentru formaţia lui Gică Hagi.

Scandal uriaş la Craiova! Jovan Markovic, oprit cu greu să nu se bată cu fanii de la VIP

La finalul confruntării a fost scandal mare la Craiova. Jovan Markovic a intrat în conflict cu fanii de la VIP, care l-au înjurat. Atacantul a sărit la bătaie, fiind greu oprit să nu urce în tribună:

“Markovic s-a înjurat şi ameninţat cu nişte suporteri de la VIP. A fost greu oprit să nu se urce în tribune şi să se bată cu fanii. S-a înjurat şi cu fanii de la tribuna a doua, după ratarea mare din repriza a doua”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA de pe Prima Sport 1.

Universitatea Craiova a pierdut într-o săptămână toate şansele la cele două trofee interne. Oltenii au fost eliminaţi din Cupă de Oţelul, iar înfrângerile cu FCSB şi Farul Constanţa dinamitează şi şansele la titlu.

Sorin Cârţu: “N-ai voie să ai reacţii de astea în faţa spectatorilor”

Mai mult, oltenii sunt în mare pericol să piardă Europa. Echipa pregătită de “interimarul” Dragoş Bon se luptă pentru un loc pe podium cu CFR Cluj, Farul şi Rapid, echipele fiind despărţite de două puncte.

Sorin Cârţu l-a certat pe Jovan Markovic la FANATIK SUPERLIGA de pe Prima Sport 1 pentru “războiul” în care a intrat cu fanii în timpul meciului:

“Markovic m-a deranjat situaţia asta a lui. Bă, ai ratat, aşa e lumea la stadion. Pe minge ţopăită, în faţa porţii… Nu poţi să ai asemenea execuţii. N-ai voie să ai reacţii de astea în faţa spectatorilor.

A fost certat, i-au spus să se oprească. Nu există aşa ceva. Poate lumea ar fi trebuit să se comporte altfel, dar e stadion. Eu vorbesc din experienţă. Să vedem acum cum se va împăca cu fanii.

Este o problemă asta. Din experienţă, eu am avut o problemă de genul ăsta. Şi am avut o perioadă… M-am scos singur, că am dat goluri, am jucat bine. Dacă are atitudine bună, poate să iasă.

Dă gol în repriza a doua şi după aia îi arăţi spatele, unde scrie Markovic. Numai cu evoluţie bună poţi să reacţionezi în faţa fanilor”, a spus Sorin Cârţu la FANATIK SUPERLIGA pe Prima Sport 1.