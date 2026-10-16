Scandal uriaș la FIFA! Gianni Infantino, somat să-i retragă lui Donald Trump premiul pentru pace

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Noi probleme pentru Gianni Infantino (56 de ani). Membrii importanți din Consiliul forului mondial i-au solicitat președintelui FIFA să renunțe la „FIFA Peace Prize” sau să schimbe radical modul în care acesta este acordat, după scandalul provocat în momentul în care Donald Trump a fost desemnat primul câștigător.

Donald Trump, singurul politician care primește premiul FIFA pentru pace?

Conform , subiectul a fost discutat la ședința Consiliului FIFA de joi, 15 octombrie. Mai mulți membri au solicitat chiar desființarea premiului, în timp ce alții consideră că distincția ar trebui să continue, dar fără posibilitatea de a fi acordată oamenilor politici.

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Una dintre variantele analizate este transformarea distincției într-un premiu dedicat exclusiv unei persoane din lumea fotbalului care s-a remarcat prin acțiuni de responsabilitate socială și prin promovarea armoniei între comunități.

În acest scenariu, regulamentul ar urma să prevadă în mod expres că politicienii nu pot primi premiul. Astf recompensat vreodată cu „FIFA Peace Prize”. FIFA a încredințat analiza premiului Comisiei de Responsabilitate Socială, iar recomandările acesteia urmează să fie discutate la următoarea ședință a Consiliului FIFA, programată pe 16 decembrie 2026, la Doha. Forul condus de Infantino a confirmat oficial că o decizie privind viitorul premiului va fi luat atunci.

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Premiul oferit lui Trump a provocat un scandal uriaș

„FIFA Peace Prize – Football Unites the World” a fost creat în noiembrie 2025, FIFA anunțând inițial că distincția urma să fie acordată anual persoanelor care au întreprins acțiuni „excepționale și extraordinare” pentru pace și pentru unirea oamenilor. Prima ediție a avut loc pe 5 decembrie 2025, la Washington, cu ocazia tragerii la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026. , o medalie și un certificat. FIFA și-a motivat atunci alegerea prin eforturile președintelui american în mai multe negocieri internaționale pentru pace.

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Decizia a provocat însă numeroase critici, iar, potrivit sursei menționate anterior, procesul prin care Trump a fost ales câștigător nu a fost făcut public. Membrii Consiliului FIFA și-au exprimat acum inclusiv temerea că acordarea premiului unor lideri politici poate pune forul mondial în situații diplomatice complicate.

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FIFA pregătește reguli clare pentru viitorul premiului

Dacă distincția nu va fi desființată, comisia FIFA ar urma să stabilească reguli stricte privind nominalizarea și alegerea câștigătorilor. Controversa este cu atât mai sensibilă cu cât statutul FIFA prevede protejarea fotbalului de interferențele politice și guvernamentale. Tocmai această contradicție a reprezentat unul dintre motivele pentru care premierea lui Donald Trump a atras critici în interiorul fotbalului internațional.

Cert este că premiul prezentat în urmă cu mai puțin de un an drept o distincție care urma să fie acordată anual se află deja sub semnul întrebării. Pe 16 decembrie, la Doha, FIFA va trebui să decidă dacă îl păstrează într-o formă complet schimbată sau renunță definitiv la el.