Scandal uriaș la Italia – Israel! Un jurnalist a ajuns la spital după ce a fost lovit în cap cu o piatră în urma protestelor pro-Palestina

Un jurnalist a fost grav rănit în urma incidentelor dinaintea meciului Italia - Israel. Peste 8.000 de persoane au făcut parte la marșul pro-Palestina. Care a fost reacția forțelor de ordine
Ciprian Păvăleanu
15.10.2025 | 00:23
Scandal urias la Italia Israel Un jurnalist a ajuns la spital dupa ce a fost lovit in cap cu o piatra in urma protestelor proPalestina
Un jurnalist a fost grav rănit în timpul marșului pro-Palestina din jurul stadionului din Udine. Foto: Colaj FANATIK

Meciul dintre Italia și Israel a fost unul dintre cele mai spectaculoase din aceste preliminarii, însă returul de la Udine a fost umbrit de acțiunile protestatarilor pro-Palestina, care au încercat să spargă un cordon de securitate al forțelor de ordine și au rănit grav un jurnalist aflat la fața locului.

Incidente grave înainte de Italia – Israel. Un jurnalist a fost grav rănit de pro-palestinieni

8.000 de persoane pro-palestiniene s-au prezentat în jurul stadionului din Udine și au efectuat un marș pașnic, de două ore, ce nu anunța incidentele grave petrecute ulterior. Un grup de protestatari pro-Palestina a încercat să treacă de blocada poliției pentru a pătrunde pe stadion, acolo unde urma să se desfășoare Italia – Israel, lucru ce a declanșat haosul.

După ce s-au încins spiritele, protestatarii au început să arunce cu pietre, sticle și chiar semne stradale. Pentru a calma spiritele, poliția a răspuns lovindu-i cu jeturi puternice de apă, însă acest lucru i-a înrăit. Deși ei au trecut de primul cordon de securitate, nu au reușit să pătrundă prin blocajul poliției, iar la puțin timp au apărut întăriri. Mai multe utilaje blindate au venit pentru a întări blocada și s-au folosit gaze lacrimogene pentru a elibera zona.

Prezent la fața locului, un cameraman a fost lovit în cap de o piatră aruncată de unul dintre protestatari și a fost transportat de urgență la spital, însă nu există riscul ca această lovitură să-i pună viața în pericol, anunță Gazzetta dello Sport.

Cum s-a reacționat pe stadion la imnul Israelului

Atmosfera s-a încins și pe stadion, acolo unde un grup restrâns de fani a huiduit imnul Israelului. Arena a fost pe jumătate goală, iar grupul era mult prea mic pentru a provoca mai multe probleme. Restul spectatorilor au rămas calmi și au aplaudat la finalul intonării.

Cum s-a terminat meciul Italia – Israel

În partida tur, scorul final a fost 5-4 pentru italieni după un meci complet nebun, plin de răsturnări de situație. Israelienii au deschis scorul, însă în minutul 81 se vedeau conduși la două goluri distanță. Înainte de minutul 90 tabela arăta 4-4. Scorul final a fost stabilit de golul lui Tonali din minutul 90 +1, iar Squadra Azzurra s-a impus cu 5-4.

De această dată, meciul pe teren a fost mult mai liniștit. Italienii au deschis scorul abia în prelungirile primei partide, în urma unei lovituri de pedeapsă transformate de Mateo Retegui. Același Retegui a înscris și în a doua partidă, în minutul 74, iar ultimul gol al partidei a fost înscris de Mancini în minutul 90+3, ducând scorul final la 3-0 pentru Italia, care își consolidează, astfel, locul la baraj. Pentru Italia este extraordinar de greu să se mai califice de pe prima poziție, având în vedere că Norvegia are un golaveraj uluitor de +26 în doar 6 meciuri jucate și are 3 puncte avans.

