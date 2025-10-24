Scandal uriaș la meciul lui Răzvan Lucescu. Președintele a mers peste arbitri, iar presa din Grecia cere intervenția UEFA

ADVERTISEMENT

Victoria grecilor a fost una nedreaptă, cred francezii, care au scos la iveală un incident șocant care s-a petrecut la cabine.

Scandal uriaș după Lille – PAOK. Echipa lui Răzvan Lucescu, acuzată că a fost ajutată de arbitraj

După ce trupa lui Răzvan Lucescu a preluat conducerea și defila pe stadionul lui Lille, a venit minutul 40, când Mattias Fernandez-Pardo a cerut penalty după un duel cu Kenny. Chemat să revadă faza la VAR, centralul Nikola Dabanovic a menținut decizia din teren și nu a vrut să dea lovitură de la 11 metri pentru gazde, fapt ce i-a scos din sărite pe francezi. Președintele echipei Lille a mers la pauză la cabine și s-a dus în vestiarul arbitrilor pentru a-și spune nemulțumirea.

„Pauza a fost marcată de furia lui Olivier Letang, președintele echipei din Lille coborând pe coridorul vestiarului pentru a-l critica pe arbitru”, a notat , care continuă cu dezvăluirile. „I-am scris deja domnului Ceferin (n.r. – președintele UEFA). Ceea ce s-a întâmplat în seara asta este incredibil”, a spus președintele lui Lille la finalul partidei.

Fostul arbitru Saeed Edjimi a vorbit și el despre problemele care au existat și a dat un verdict clar: „Dacă nu există fault acolo, atunci de ce a mers la VAR? Tragerea tricoului a fost clară și a provocat un dezechilibru. Furia lui Letang este de înțeles, deși ar fi trebuit să o exprime mai calm”.

Ce spune presa din Grecia despre incidentele de la Lille – PAOK

și au fost aproape de a fi egalați, asta după ce în prelungiri au avut un gol anulat pentru ofsaid. Presa din Grecia a reacționat și ea după incidentele de la meci și a notat comportamentul pe care șeful echipei din Hexagon l-a avut față de arbitrul partidei, oferind și o descriere scurtă.

„O problemă serioasă a fost dezvăluită de presa franceză și se referă la ceea ce s-a întâmplat la Pierre Mauroy, în pauza meciului dintre PAOK și Lille. Președintele echipei Franței, Olivier Letang, l-ar fi atacat verbal pe arbitrul Nikola Dabanovic!”, au scris cei de la , care caracterizează totul ca fiind „bullying”. Jurnaliștii greci spun că UEFA trebuie să intervină și să analizeze cele întâmplate, pentru a lua măsuri.