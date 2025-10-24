Sport

Scandal uriaș la meciul lui Răzvan Lucescu. Președintele a mers peste arbitri, iar presa din Grecia cere intervenția UEFA

Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK, a învins-o pe Lille, 4-3, în grupa principală de Europa League, meci care nu s-a terminat însă fără scandal la adresa arbitrajului.
Mihai Alecu
24.10.2025 | 10:47
Victoria grecilor a fost una nedreaptă, cred francezii, care au scos la iveală un incident șocant care s-a petrecut la cabine.

Scandal uriaș după Lille – PAOK. Echipa lui Răzvan Lucescu, acuzată că a fost ajutată de arbitraj

După ce trupa lui Răzvan Lucescu a preluat conducerea și defila pe stadionul lui Lille, a venit minutul 40, când Mattias Fernandez-Pardo a cerut penalty după un duel cu Kenny. Chemat să revadă faza la VAR, centralul Nikola Dabanovic a menținut decizia din teren și nu a vrut să dea lovitură de la 11 metri pentru gazde, fapt ce i-a scos din sărite pe francezi. Președintele echipei Lille a mers la pauză la cabine și s-a dus în vestiarul arbitrilor pentru a-și spune nemulțumirea.

„Pauza a fost marcată de furia lui Olivier Letang, președintele echipei din Lille coborând pe coridorul vestiarului pentru a-l critica pe arbitru”, a notat presa din Franța, care continuă cu dezvăluirile. „I-am scris deja domnului Ceferin (n.r. – președintele UEFA). Ceea ce s-a întâmplat în seara asta este incredibil”, a spus președintele lui Lille la finalul partidei.

Fostul arbitru Saeed Edjimi a vorbit și el despre problemele care au existat și a dat un verdict clar: „Dacă nu există fault acolo, atunci de ce a mers la VAR? Tragerea tricoului a fost clară și a provocat un dezechilibru. Furia lui Letang este de înțeles, deși ar fi trebuit să o exprime mai calm”.

Ce spune presa din Grecia despre incidentele de la Lille – PAOK

Grecii au condus cu 3-0 și au fost aproape de a fi egalați, asta după ce în prelungiri cei de la Lille au avut un gol anulat pentru ofsaid. Presa din Grecia a reacționat și ea după incidentele de la meci și a notat comportamentul pe care șeful echipei din Hexagon l-a avut față de arbitrul partidei, oferind și o descriere scurtă.

„O problemă serioasă a fost dezvăluită de presa franceză și se referă la ceea ce s-a întâmplat la Pierre Mauroy, în pauza meciului dintre PAOK și Lille. Președintele echipei Franței, Olivier Letang, l-ar fi atacat verbal pe arbitrul Nikola Dabanovic!”, au scris cei de la MetroSport, care caracterizează totul ca fiind „bullying”. Jurnaliștii greci spun că UEFA trebuie să intervină și să analizeze cele întâmplate, pentru a lua măsuri.

