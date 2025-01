Procesul lui Răzvan Lucescu s-a încheiat! Românul amenință că va pleca din Grecia dacă va fi suspendat. Update

Pe 8 ianuarie se judecă apelul făcut de Răzvan Lucescu . Antrenorul român a fost amendat cu suma de 15.000 de euro și a fost suspendat pe o perioadă de patru luni, ca urmare .

UPDATE: Procesul s-a încheiat! Răzvan Lucescu așteaptă verdictul

Procesul în care este implicat Răzvan Lucescu s-a încheiat astăzi, 8 ianuarie, ora 19 (ora României). Antrenorul campioanei Greciei urmează să afle care va fi decizia finală în cazul suspendării pe care a primit-o din partea Comisiei de Disciplină.

Reprezentanții lui PAOK au solicitat ca decizia finală să fie emisă astăzi.

Scandal uriaș la procesul lui Răzvan Lucescu! Românul amenință că va pleca din Grecia dacă va fi suspendat

Răzvan Lucescu se află într-o situație critică în Grecia, după ce Comisia de Disciplină l-a suspendat pentru o perioadă de patru luni, ca urmare a incidentelor de la meciul cu rivala AEK Atena, din Cupa Greciei.

Antrenorul român a primit și o amendă de 15.000 de euro, la fel ca fiecare membru al staff-ului său, iar acesta a făcut apel, în speranța că pedeapsa sa va fi redusă sau chiar anulată.

Comisia de Apel din cadrul federației de fotbal din Grecia va judeca cazul tehnicianului român pe 8 ianuarie, iar un adevărat scandal a avut loc la proces, acolo unde avocatul lui Răzvan Lucescu a declarat că acesta va pleca din Grecia, dacă Comisia va menține decizia luată în primă instanță, anunță .

Până la judecarea acestui apel, Lucescu Jr . Inclusiv avocatul său . El a câștigat două titluri de campion al Greciei alături de PAOK și două cupe alături de formația elenă.

„Din primul până în ultimul minut s-au auzit lozinci abuzive împotriva lui Lucescu. Nu a provocat niciodată și la final a fost dus imediat la vestiar. După cinci-zece minute, președintele AEK a coborât și a intrat în vestiar fără voie. El flutura cu degetul spre el și i-a spus ce i-a spus”, a afirmat Karipidis.

„După schimbarea patronatului în AEK, în cele două dăți în care ne-am confruntat cu AEK la Atena am văzut amândoi o încercare destul de organizată de a-l irita pe Lucescu”, a spus Kyriakos Yantsidis.

„Mă simt nedreptățit, nu am fost în incident, nici măcar nu am avut contact vizual cu zona. Sunt în PAOK de 17 ani, am ratat ultimul meci al echipei, nu vreau să ratez nici cel de mâine. Sunt în echipă de 17 ani, nu am văzut niciodată un om ca Răzvan, când pleacă toată lumea să plângă”, a declarat Athanasios Kapoulas, unul dintre asistenții lui Răzvan Lucescu.

Ce a spus Răzvan Lucescu după suspendarea primită din partea Comisiei de Disciplină

Tehnicianul român nu a reacționat deloc bine odată cu aflarea veștii că a fost suspendat pe o perioadă de patru luni de Comisia de Disciplină din Grecia. Lucescu Jr a avut un discurs fără menajamente la adresa celor care au luat această decizie.

„Mi se confirmă încă o dată că tot ceea ce am spus se adeverește. Sistemul vrea să lovească în mine, în PAOK, același sistem care protejează formațiile din Atena. Când s-au întâmplat lucruri oarecum similare, în cu totul alte situații, s-au închis ochii și nu s-a sesizat absolut nimeni.

Ăsta e sistemul, nu avem ce face, decât să strângem rândurile și mai mult, să ne unim, să nu cedăm, să luptăm pentru gloria și mândria Salonicului și a lui PAOK.

Iar replica noastră să vină ca în 2019 (n.r. – când PAOK a luat titlul), pe teren. Și să fim din nou învingători. Știu tot ce se petrece din 2018 încoace, când ne-a fost furat campionatul (n.r. – În 2018, PAOK a pierdut titlul la comisii chiar în fața celor de la AEK, după ce patronul echipei din Salonic a intrat cu pistolul pe teren). Și atunci, și acum, o lovitură nedreaptă.

La ceea ce s-a întâmplat, și un meci de suspendare ar fi fost o pedeapsă nedreaptă. Așa lucrează sistemul anti-PAOK. Sistemul care favorizează Atena. Vor să ne destabilizeze prin orice mijloace”, a declarat antrenorul de 55 de ani.