Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!

Așa cum Cristi Săpunaru, fostul fundaș al celor de la Rapid, anunța încă din urmă cu câteva săptămâni oficialul formației giuleștene, pentru defăimare.

Daniel Carciug, dat în judecată de Cristi Săpunaru!

Cristi Săpunaru a plecat cu scandal de la Rapid. Retras din fotbalul profesionist la finalul sezonului trecut, fostul fundaș central l-a acuzat pe Daniel Cargiug, angajatul clubului giuleștean, că i-ar fi stricat imaginea în spațiul public.

După retragerea din fotbalul profesionist, Cristi Săpunaru ar fi putut rămâne în Giulești, ocupând o funcție oficială în cadrul clubului. Până la urmă, acest lucru nu s-a mai întâmplat. Dan Șucu l-a numit în funcția de director sportiv pe italianul Perdezoli.

Cristi Săpunaru a declarat că va ajunge în instanță după ce a plecat de la Rapid

, iar primul tras la răspundere a fost Cristi Săpunaru. Fostul fotbalist a declarat ferm că totul a fost regizat și a spus că va acționa în instanță. Acest lucru s-a întâmplat până la urmă, iar acesta l-a dat în judecată pe Cargiug pentru defăimare.

„E un subiect pe care l-am închis. Va fi un proces, se va vedea cine e vinovatul. E jignitor, dar așa s-a întâmplat. Nu sunt primul și nici nu cred că o să fiu ultimul care pleacă așa de la Rapid. (…)

Iubesc Rapidul, e echipa pe care am iubit-o de mic. Și atât. Ce se va întâmpla mai departe, în instanță… Acolo lăsăm la mâna legii. Și vedem dacă am dreptate sau nu. (…) Case closed.

Ajungi acasă și stai cu soția sau cu prietena sau cu prietenii și zici «Puteam să alerg mai mult, puteam să bag o alunecare acolo, puteam să fac mai mult la faza aia…». (…) Și noi discuțiile astea le-am avut de multe ori în vestiar. Se spunea că noi stăm și bem bere și ne îmbătăm. Niște idioțenii!”, spunea Săpunaru în luna iulie, conform .