Sport

Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!

Cristi Săpunaru s-a ținut de promisiune! Fostul fundaș de la Rapid a deschis un proces împotriva lui Daniel Carciug. Acuzele aduse de acesta.
Alex Bodnariu
23.09.2025 | 07:30
Scandal urias la Rapid Cristi Sapunaru la dat in judecata pe angajatul clubului
ULTIMA ORĂ
șierele Dimensiunea maximă pentru încă

Așa cum Cristi Săpunaru, fostul fundaș al celor de la Rapid, anunța încă din urmă cu câteva săptămâni, acesta a decis să îl dea în judecată pe Daniel Cargiug, oficialul formației giuleștene, pentru defăimare.

ADVERTISEMENT

Daniel Carciug, dat în judecată de Cristi Săpunaru!

Cristi Săpunaru a plecat cu scandal de la Rapid. Retras din fotbalul profesionist la finalul sezonului trecut, fostul fundaș central l-a acuzat pe Daniel Cargiug, angajatul clubului giuleștean, că i-ar fi stricat imaginea în spațiul public.

După retragerea din fotbalul profesionist, Cristi Săpunaru ar fi putut rămâne în Giulești, ocupând o funcție oficială în cadrul clubului. Până la urmă, acest lucru nu s-a mai întâmplat. Dan Șucu l-a numit în funcția de director sportiv pe italianul Perdezoli.

ADVERTISEMENT
Daniel Carciug, dat în judecată de Cristi Săpunaru! Foto: Captură https://portal.just.ro
Daniel Carciug, dat în judecată de Cristi Săpunaru! Foto: Captură https://portal.just.ro

Cristi Săpunaru a declarat că va ajunge în instanță după ce a plecat de la Rapid

Vara aceasta, în spațiul public au apărut imagini cu doze de bere în vestiarul Rapidului, iar primul tras la răspundere a fost Cristi Săpunaru. Fostul fotbalist a declarat ferm că totul a fost regizat și a spus că va acționa în instanță. Acest lucru s-a întâmplat până la urmă, iar acesta l-a dat în judecată pe Cargiug pentru defăimare.

„E un subiect pe care l-am închis. Va fi un proces, se va vedea cine e vinovatul. E jignitor, dar așa s-a întâmplat. Nu sunt primul și nici nu cred că o să fiu ultimul care pleacă așa de la Rapid. (…)

ADVERTISEMENT
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în...
Digi24.ro
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA

Iubesc Rapidul, e echipa pe care am iubit-o de mic. Și atât. Ce se va întâmpla mai departe, în instanță… Acolo lăsăm la mâna legii. Și vedem dacă am dreptate sau nu. (…) Case closed.

ADVERTISEMENT
Nu se mai ascund! După 5 divorțuri, s-a afișat pe covorul roșu alături...
Digisport.ro
Nu se mai ascund! După 5 divorțuri, s-a afișat pe covorul roșu alături de o femeie cu 38 de ani mai tânără

Ajungi acasă și stai cu soția sau cu prietena sau cu prietenii și zici «Puteam să alerg mai mult, puteam să bag o alunecare acolo, puteam să fac mai mult la faza aia…». (…) Și noi discuțiile astea le-am avut de multe ori în vestiar. Se spunea că noi stăm și bem bere și ne îmbătăm. Niște idioțenii!”, spunea Săpunaru în luna iulie, conform Golazo.

Andrei Vochin, analiză dură după marele eveniment de la Paris: „Balonul de Aur...
Fanatik
Andrei Vochin, analiză dură după marele eveniment de la Paris: „Balonul de Aur pe care nu l-am avut niciodată”
Andrei Nicolescu, dezamăgit de prestația „câinilor” din Dinamo – Farul 1-1: „Ne-am arătat...
Fanatik
Andrei Nicolescu, dezamăgit de prestația „câinilor” din Dinamo – Farul 1-1: „Ne-am arătat limitele”
Jucătorii de la Dinamo i-au pus gând rău Universității Craiova după 1-1 cu...
Fanatik
Jucătorii de la Dinamo i-au pus gând rău Universității Craiova după 1-1 cu Farul: „Cu siguranță putem câștiga!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Ce a titrat ziarul de casă al Barcelonei după ce Dembele 'i-a luat...
iamsport.ro
Ce a titrat ziarul de casă al Barcelonei după ce Dembele 'i-a luat fața' lui Yamal la Balonul de Aur
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!