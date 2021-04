Scandal uriaș la Survivor România 2021. Revoltă împotriva lui Albert la Consiliul de Eliminare: ”E un fals”

Albert Oprea a fost pus la zid de câțiva colegi din echipă chiar în ultimul Consiliu de Eliminare de la Survivor România 2021. Războinicul a fost acuzat de falsitate și de răutate de doi dintre coechipierii săi.

Vera Miron, tânăra intrată în competiție în urmă cu două săptămâni, a mărturisit că nu merită să fie votată pentru ieșirea din joc pentru că a dat tot ce a putut pe traseele din Republica Dominicană, chiar și atunci când nu s-a simțit tocmai în apele sale.

Din păcate, alegerea lui Albert a trimis-o direct acasă. Războinica a fost eliminată la ultimul consiliu de la Survivor România 2021, deși a adus puncte importante echipei încă de la primul traseu. Plecarea din competiție a fost pusă și pe seama scandalului cu Maria Chițu.

Albert de la Survivor România, pus la zid de colegi. Cu cine s-a certat Războinicul

„Cât am fost de folos, am fost bună, acum a stat el bine și s-a gândit că nu mai sunt bună că sunt accidentată. M-a durut puțin stomacul, dar am dat tot ce am putut pe traseu. Eu vreau să continui la Survivor și nu vreau să plec acasă…”, a spus Vera Miron despre nominalizarea lui Albert, scrie kanald.ro.

În apărarea frumoasei concurente a sărit și Sorin Pușcașu, cu care favoritul săptămânii se află în conflict de mai mult timp. Războinicul nu a mai suport situația din echipa sa și i-a aruncat cuvinte grele lui Albert, despre care spune că se victimizează foarte mult.

„Așa cum Vera l-a acuzat de falsitate, așa îl acuz și eu. I-a spus Verei că îi pare rău că a votat-o și că n-o s-o mai voteze. Marius mi-a spus același lucru că i-a făcut: »Băi, nu știu de ce te-am votat, îmi pare rău». Cumva, are o teamă.

Are gânduri mai meschine, arde în el o flacără de a mă vota pe mine, însă se gândește că dacă îl votez pe asta care aduce puncte, vede lumea. De ce să mă votezi pe mine social pentru că eu nu te bag în seamă?! Ce treabă are asta?! Ai rămas în trecut?

Eu ridicăm mâna și spuneam. Eu, de o lună, nu mai aduc puncte. Eu, săptămâna asta, am adus 0 puncte. Țara Românească, uitați pe cine trimite acasă! Cu ce merite? Acest băiețel, campion al nostru, o trimite pe Vera, de exemplu sau pe alții pe care i-a trimis din nominalizările lui.

Cu ce drept, cu ce merit? Este vorba și de parte socială, de psihic. Pe ce merit? Dacă teoria mea nu este adevărată… ori victimizare pentru că orice scoți pe gură sună a victimă.

Din nefericire, unii au ajuns acasă și frustrați că au ieșit înaintea noastră, a unora dintre noi, ajutându-te pe tine, tu nu meriți și n-ai meritat o secundă. M-am săturat!”, a completat la rândul său Sorin Pușcașu de la Survivor România 2021.