Scandal uriaș la Survivor România 2023! Doi războinici s-au încăierat!

Situațiile conflictuale continuă la Survivor România, în noua ediție de astăzi, 24 ianuarie 2023. Începând cu ora 20:30, telespectatorii vor asista la tensiuni uriașe, de data asta în tabăra Războinicilor.

Scandal uriaș la Survivor România, între războinici, pentru șefie

din reality-show nu a liniștit apele în , dimpotrivă! Concurenții se așteptau ca lucrurile să se schimbe după ce fosta participantă de la Puterea dragostei s-a luat la harță cu mai toată echipa.

Ei bine, scandalul a izbucnit de data aceasta între doi băieți! Alin Chirilă și Andrei Krișan sunt protagoniștii noului duel verbal, cât pe ce să se transforme într-unul violent fizic.

A fost de ajuns ca războinicii să piardă doar câteva jocuri pentru ca echipa să se destabilizeze. Cearta dintre Chirilă și Krișan este una pentru supremația șefiei tribului din care cei doi fac parte.

Alin Chirilă și Andrei Krișan, la harță

„Ca să fie un lider, trebuie să aducă mai multe puncte ca mine, ceea ce el nu a adus. Și să-i meargă strategiile”, a spus Chirilă, profund nemulțumit de atitudinea instructorului de fitness din Cluj-Napoca.

Ba mai mult, Chirilă a declarat că înfrângerile au fost cauzate de Andrei: „Din cauza strategiilor de la jocul trecut, am pierdut”.

„Un lider îi ajută și pe cei care nu au nevoie. Ajungem într-un punct favorabil celor Faimoși”, este replica pe care a scos-o pe gură Krișan.

Între cei doi nu pare să mai existe nicio cale de împăcare. „N-o să am un lider atât timp cât aduc cele mai multe puncte. Să fie ei… și eu”, a completat Alin.

Dacă în ediția din 2022 Războinicii au reușit să îi pună la pământ destul de des pe Faimoși, în 2023 lucrurile s-au schimbat complet. Concurenții din tabăra albastră nu mai au același noroc în sezonul actual, pierzând tot mai des teren în fața vedetelor.

Maria Lungu a fost până acum certăreața cuplului

Nu este prima oară când echipa Războinicilor de la Survivor România e atinsă de scandaluri. Maria Lungu, concurentă eliminată acum o săptămână, a reușit să își pună toată echipa în cap. Cele mai multe conflicte, unele pornite din senin, după opinia multora, le-a avut cu Codruța.

La ieșirea din emisiune, Maria Lungu a spus despre colegii ei că sunt creduli și că ar trebui să fie mai atenți la tot ce se întâmplă în jurul lor.

„Indiferent de rezultatul publicului, o să fiu împăcată și fericită, pentru că nu am venit să fac strategii, am venit și am făcut ce am simțit. Poate că ar trebui, câteodată, să las de la mine, dar nu sunt sigură, încă, dacă am învățat-o (n.r. lecția). O să mă uit încă o dată la absolut tot parcursul meu aici și o să analizez. Evident, din orice trebuie să învățăm ceva”, a spus Maria Lungu după eliminare.

„Să fie mai atenți, pentru că nu tot ce zboară se mănâncă. O să zic comparația asta pentru că, de multe ori, ei sunt creduli, sunt prea buni la suflet și să nu funcționeze asta împotriva lor”, e sfatul dat de Lungu colegilor săi.