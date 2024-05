Scandal uriaș la Survivor România 2024! Zanni, încolțit, tună și fulgeră: „Vierme ordinar”

Zanni scoate colții înainte de marea finală Survivor România 2024 și nu acceptă ideea că ar putea pierde în fața celorlalți concurenți. Se folosește de toate armele pentru a rămâne în competiție și nu s-a ferit deloc să arunce cu jigniri și cuvinte grele. Nu l-a menajat nici pe Iancu.

Se încing spiritele la Survivor România 2024, cu puțin timp înainte de finală

Răsturnări de situație au loc la Survivor România 2024, pe măsură ce marea finală se apropie. După ce la primul joc de recompensă toți concurenți rămași în competiție s-au bucurat de revederea persoanelor dragi, ce a urmat nu a mai fost la fel de plăcut.

În trib a fost adus în discuție clasamentul sportiv și modul de împărțire al voturilor, cu demnitate și corectitudine, astfel încât doar cei mai buni să intre în ultima etapă a concursului. În acest moment, primele trei locuri sunt ocupate de Zanni, Tj Miles și Iancu, urmați de Robert Moscalu, Andrei Ciobanu și Sorin Pușcaș.

Astfel că, în condițiile date, Zanni se simte în pericol. Mama Geta i-a interzis lui Iancu să-l mai voteze, însă promisiunea fostului Războinic nu este totul. Căci, o discuție din camp a avut ca rezultat numirea lui la votul comun.

„M-am trezit de dimineață și toți nervii au pornit de la faptul că au plecat în pădure toți. Ca Iancu Sterp să-și țină promisiunea față de mama Geta, să nu mă voteze pe mine, s-a dus să le zică celorlalți să fiu eu votul comun, ca să nu-și dea el votul pe mine, să mă voteze toată echipa lui pe mine, ca el să-l voteze pe TJ”, a fost supărarea lui Zanni la Survivor România 2024.

Zanni, acuzații serioase la adresa colegilor

Atunci când Sorin a intervenit în discuție, avântul i-a fost tăiat instant. „Ce vorbești? La ce vorbești atâta? Ce te crezi? Fratele lui Iancu Sterp? N-ai o vorbă pe traseu, vorbești cu mine acum?”.

„Nu mai fi, mă, frustrat! Uite, de aia vezi să te duci acasă. (…) Și psihic sunt mai bine ca tine. Zanni, după jocul de ieri, a început să ia pe fiecare, așa, separat. De data asta nu mai face decât cu Robert și Iancu.

Că el crede că încă mai e o portiță care poate să o deschidă și să-i manevreze, cumva. Să-i dea de partea lui sau să le implementeze ceva din gândirea lui, să voteze lumea altfel”, a ripostat Sorin.

„Ce faci tu pentru competiția asta? (…) Ești un junghi pentru mine, pentru competiția asta”, a reacționat rapid Zanni, însă afirmația nu a rămas fără răspuns. „Și tu ești tusea. Ești tusea aia care vorbește mult și degeaba. Sare frustrarea din tine”.

Fostul Faimos este încolțit din toate părțile și, în afară de TJ, niciun alt concurent nu se teme să afirme că-l va trimite la duel. „Zanni este la pământ. Este cu gândurile lui. Este frustrat, este panicat, este înspăimântat și îi este frică. De ce să nu meargă la duel?”, a subliniat Andrei Ciobanu.

„Te băgam și la colan și la votul comun. Te băgăm la ce vrei tu. Vrei să-ți desenăm? Ce să facem? Tot la duel mergeți. Ce contează care intră la votul comun”, l-a avertizat și Iancu Sterp.

Foștii Războinici au admis că nu le-a părut rău pentru plecarea Ștefaniei Ștefan

Zanni îi acuză pe colegii de la Survivor România 2024 de falsitate și neasumare. „Dacă îl iau pe Iancu și vorbim doar noi doi. Sau pe Robert Moscalu, ei îmi zic în continuu ‘Da, mă, ai dreptate. Da, mă, noi oamenii aerului’.

Până se văd cu colanul la gât. Când au colanul la gât, nu-și mai dau seama și apare Sorin și Ciobanu. Ciobanu îi spune în continuu, ‘Iancu, tu ai inimă bună, știi ce să faci’. Ăla e șantajul emoțional”.

În plus, îi face pe foștii Războinici să admită că nu le-a părut rău deloc de . În același timp, Iancu Sterp a mărturisit că nu ar fi tocmai fericit dacă Sorin Pușcașu ar pleca acasă în acest punct.

„Eu am crezut că atunci când Ștefania Ștefan pleacă, Iancu o să sufere. Eu între ei vedeam o frăție din aia de Războinici, titani amândoi. Ei erau Războinicii. Când am văzut că doar a luat-o în brațe și nu s-a supărat, am zis, ‘Înseamnă că și Iancu Sterp așteaptă să cadă capii’. Pentru că eu cred că Ștefania Ștefan avea șansă foarte mare.

De aia nu ați plâns-o, pentru că era un cap foarte important pentru finală. (…) Cearta asta este doar pentru că Iancu nu a venit cu colanul la gât, cu înțelepciune, să spună, ‘L-am câștigat. Asta cred eu că e corect’.

De asta am spus că Războinicii sunt neasumați. Să se uite iar la mine, la duel, junghiul competiției cu calul troian, cum mă bat eu la duel, așa se numește competiție”, a adăugat Zanni la Survivor România 2024.

Zanni, jigniri la adresa coechipierilor: „Ești un vierme ordinar”

Discuțiile aprinse din camp s-au încins, iar în fața jignirilor, Andrei Ciobanu și Sorin, care au fost vizați mai mult decât Robert Moscalu și Iancu, au răbufnit. „Tu ești tusea care trebuie să se trateze acasă. Ești singurul frustrat de aici”, i-a spus Pușcașu colegului său.

„Și o să-mi treacă, dar când sunt aici, n-am cum să vă las pe voi să credeți că puteți vorbi. Voi nu puteți vorbi!”, a răbufnit Zanni, ceea ce l-a făcut pe Sorin să afirme: „Tu crezi că eu sunt fetele pe care le-ai prostit tu să lupte pentru tine?

(…) Sunt junghiul tău din coastă, că sunt în continuu aici în spatele tău și ți-e frică de mine. Ți-a fost frică să mă trimiți la duel cu una din fetele tale, că știai că o să le bat”.

Cât despre Andrei Ciobanu, acesta a fost avertizat de Zanni că îl va „demasca” în fața propriului fiu. „Tu ești un vierme ordinar, asta ești tu. Și când o să ajungi acasă și o să vezi, o să le decupez eu. Și o să vă dau tag la amândoi. Când o să crească copilul tău și o să vadă cum ai vorbit despre prietenie….”.

Își merită sau nu Zanni în locul în competiție? Colegii au dat verdictul: „Diabolic”

Chiar dacă este cel mai bun din punct de vedere sportiv, Zanni nu mai este agreat la Survivor România 2024 din cauza atitudinii sale. „Din punct de vedere sportiv, își merită locul. Și aici și poate și în finală.

Dar din celelalte puncte de vedere, mai ales că eu îl cunosc, eu am trăit cu ei… Din punct de vedere social, strategic, mișelește, diabolic. Din orice punct de vedere, el nu merită. Tu nu-ți asumi, tu nu recunoști, tu nu-ți ceri iertare!”, a declarat Andrei Ciobanu.

„Cine-ți dă ție dreptul să faci tu reguli? Cine ți-a dat ție dreptul de a schimba un regulament? Este o competiție unde jucăm cum ne permite regulamentul. Treci peste! Ești campion, vrei să ajungi în finală? Un campion nu are voie să se comporte, așa, niciodată. Ești femeie, bă! Luptă! Joacă-ți cartea, dacă ești mai bun, bate-i pe toți!”, a pus Sorin Pușcașu Paie pe foc.

„Sunt disperat”. Cum încearcă Zanni să-l convingă pe Iancu Sterp să voteze pe altcineva

În fața lui Daniel Pavel, înainte de al doilea joc pentru recompensă, Zanni recunoaște că se simte înfrânt. „Sunt disperat, deoarece fără Survivor nu aveam ce am acum. Cât o să-mi permită Dumnezeu să mă bat pentru dreptatea mea, o să mă bat. Da, e disperare mare. Nu e doar un joculeț, este competiția care mi-a dat viață”.

Asta nu-l împiedică, însă, să folosească toate mijloacele pentru a prinde finala. Așa se face că după ce el, Iancu și TJ Miles câștigă jocul, foștii Faimoși încearcă să-l facă pe purtătorul de colan să-și schimbe decizia în favoarea lor.

„Vreau să știu adevărul. Vrei să scapi de noi ca să faci situația ușoară la finală? Sau ți-e frică să faci decizia corectă că o să fii judecat de Sorin și de Andrei și nu ai destul tupeu să faci ceva care e corect. Cu toate că poate nu e 100% cu loialitatea față de Războinici”, a afirmat TJ.

„Mie-mi place mult de Iancu. Dar mă dezamăgește să văd că el cântărește onoarea față de mine și respectul și meritele mele, cu respectul față de Sorin Pușcașu. La un calcul matematic, el cântărește mai greu meritele lui Sorin Pușcașu”, a declarat și Zanni, după ce Iancu a dat de înțeles că nu-și va schimba poziția.

Astfel că, după întoarcerea în camp, Zanni a promis că-i va ține minte pe toți și că după întoarcerea de la duel va avea grijă de ei, pentru că l-au făcut să se simtă singur. „Nici nu știu pe cine n-am boală. Unul e lent și se uită la mine cum mă bat în dueluri și face și gura mare. Celălalt guraliv, ăla nici nu mai trebuie să-l descriu.

Robert Moscalu este cel mai neasumat vitezoman de aici. Un fricos, un laș. Uneori îmi cântă la ureche ce vreau să aud și când vede că nu vine la mine colanul, se ia cu guralivii de mână. Sunt 100% sigur că voi triumfa la duel”.

Ultimul faimos de la Survivor România 2024 All Stars

Așa cum s-a preconizat, la duel au ajuns Zanni, votul comun, și TJ Miles, nominalizarea purtătorului de colan. Conform , după un scor de 3 la 1, este eliminat din competiția Survivor România 2024.

Prin urmare, Zanni rămâne singurul Faimos și luptă împotriva celor patru Războinici rămași în competiție. „TJ Miles a fost votat spre eliminare de 3 ori consecutiv, deși era în topul clasamentului.

Zanni, de 5 ori consecutiv, deși era pe primul loc. Soarta Faimoșilor a fost scrisă (…) și, pe acest final de sezon, se culeg roadele, în sensul în care Războinicii dictează eliminările cu zâmbetul pe buze”, susține sursa menționată anterior.

Zannidache își iartă, totuși, foștii rivali

Deși s-au bălăcărit atunci când au făcut parte din aceeași echipă la Survivor România 2024, Jador și Zanni au ajuns din nou împreună. În scurt timp, aceștia vor lansa chiar și o piesă.

Titlul melodiei este Vise interzise și o scurtă parte a acestuia a ajuns deja pe YouTube, semn că nu mai este mult până când fanii celor doi se vor putea bucura de rezultatul muncii concurenților Survivor România All Stars.